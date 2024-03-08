Чем раньше наводили красоту советские модницы

В Советском Союзе производство косметики было государственным, поэтому к нему предъявлялись особые требования. Основная цель отечественных брендов того времени заключалась в создании доступных и качественных продуктов для массового потребителя. Несмотря на ограниченность некоторых ресурсов и технологий, в СССР с успехом выпускали помады, туши для ресниц, тени для век и крема, которые помогали подчёркивать красоту юным советским девушкам и женщинам.