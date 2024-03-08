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Чем раньше наводили красоту советские модницы

Чем раньше наводили красоту советские модницы

Автор:
08 марта 2024 09:25
Метки: СССР   девушки   косметика   красота   наводили красоту   факты   фото   
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Да, эта косметика не всегда могла порадовать выбором оттенков, текстур или запахов, но она имела свою неповторимую атмосферу, благодаря чему и стала одним из символов эпохи.

В Советском Союзе производство косметики было государственным, поэтому к нему предъявлялись особые требования. Основная цель отечественных брендов того времени заключалась в создании доступных и качественных продуктов для массового потребителя. Несмотря на ограниченность некоторых ресурсов и технологий, в СССР с успехом выпускали помады, туши для ресниц, тени для век и крема, которые помогали подчёркивать красоту юным советским девушкам и женщинам.

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Помогала не только сделать ресницы красивыми и пушистыми, но ещё и здоровыми.

Этим чудо-средством женщины спасались от пересыхания кожи.

Натуральный шампунь мягко очищал локоны, делал их мягкими и шелковистыми. Подходил для всех типов волос.

Во все времена «родную» кисточку ругали за неудобство. Нужно было проявить колоссальное мастерство, чтобы накраситься и придать ресницам красивую форму.

Московская фабрика «Рассвет» выпускала наборы теней «Елена». Стандартная коробочка включала два цвета, футляр-рыбка — три. Тени отличались безумно яркими цветами. Советские модницы предпочитали бирюзовый, синий, фиолетовый и изумрудный.

На первый взгляд трудно поверить, что эти карандаши предназначены для нанесения макияжа, а не для рисования.

Пудра в СССР не была дефицитным продуктом. Она выпускалась в трёх вариантах: рассыпчатая, прессованная и крем-пудра.

В СССР пудра на протяжении многих лет имела один и тот же состав. В средство входили тальк, окись цинка, двуокись титана, белая глина, мел и другие минеральные и растительные вещества, которые защищали кожу.

Средство помогало избавляться от веснушек и пигментных пятен.

В состав крема входили стеарин, глицерин, вода и поташ. Средство использовалось для смягчения кожи и фиксации пудры.

Помады Pollena производились в Польше. Но многие советские женщины просто обожали их за насыщенные цвета и приятные фруктовые ароматы.


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Метки: СССР   девушки   косметика   красота   наводили красоту   факты   фото   
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Андрей Иванов 59 минут назад
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