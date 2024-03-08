Чем раньше наводили красоту советские модницы

Да, эта косметика не всегда могла порадовать выбором оттенков, текстур или запахов, но она имела свою неповторимую атмосферу, благодаря чему и стала одним из символов эпохи.
В Советском Союзе производство косметики было государственным, поэтому к нему предъявлялись особые требования. Основная цель отечественных брендов того времени заключалась в создании доступных и качественных продуктов для массового потребителя. Несмотря на ограниченность некоторых ресурсов и технологий, в СССР с успехом выпускали помады, туши для ресниц, тени для век и крема, которые помогали подчёркивать красоту юным советским девушкам и женщинам.
Помогала не только сделать ресницы красивыми и пушистыми, но ещё и здоровыми.
Этим чудо-средством женщины спасались от пересыхания кожи.
Натуральный шампунь мягко очищал локоны, делал их мягкими и шелковистыми. Подходил для всех типов волос.
Во все времена «родную» кисточку ругали за неудобство. Нужно было проявить колоссальное мастерство, чтобы накраситься и придать ресницам красивую форму.
Московская фабрика «Рассвет» выпускала наборы теней «Елена». Стандартная коробочка включала два цвета, футляр-рыбка — три. Тени отличались безумно яркими цветами. Советские модницы предпочитали бирюзовый, синий, фиолетовый и изумрудный.
Цветные косметические карандаши. Карандашная фабрика города Славянск. УССР, 70-е.
На первый взгляд трудно поверить, что эти карандаши предназначены для нанесения макияжа, а не для рисования.
Пудра в СССР не была дефицитным продуктом. Она выпускалась в трёх вариантах: рассыпчатая, прессованная и крем-пудра.
Производители пудры особенно старались угодить с дизайном упаковки. Вы только посмотрите на эту красоту
В СССР пудра на протяжении многих лет имела один и тот же состав. В средство входили тальк, окись цинка, двуокись титана, белая глина, мел и другие минеральные и растительные вещества, которые защищали кожу.
Средство помогало избавляться от веснушек и пигментных пятен.
В состав крема входили стеарин, глицерин, вода и поташ. Средство использовалось для смягчения кожи и фиксации пудры.
Помады Pollena производились в Польше. Но многие советские женщины просто обожали их за насыщенные цвета и приятные фруктовые ароматы.
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