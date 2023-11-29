Почему в Северной Корее большую грудь считают некрасивой

И, надо признать, что хоть сегодня эти стандарты красоты, утвержденные госаппаратом, имеют некую вариативность (например, женщины КНДР могут носить более фривольную одежду и делать модные, но не экстремальные стрижки), ни о каком влиянии из вне речи быть не может. Банально, в стране даже нет мирового Интернета, где можно было бы подсмотреть интересный образ или идею для наряда!