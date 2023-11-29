Почему в Северной Корее большую грудь считают некрасивой

Профессиональная и личная жизнь, религия, образование, интересы и даже внешний вид – для всего этого в КНДР есть свои нормы и правила, несоблюдение которых карается самым строгим образом.
Несмотря на то, что на дворе свободолюбивый и толерантный 21 век, в одной из самых закрытых стран мира, в Северной Корее, все сферы человеческой жизни так или иначе строго регламентируются правилами, установленными правящей верхушкой.
Так, к примеру, северокорейским женщинам не положено делать яркий макияж (а лучше обходиться вообще без него), носить вызывающие наряды и выбирать оригинальные стрижки. Правда, в последние годы данные правила стали чуть более демократичными, и женщины все же получили возможность стричься как им хочется и носить более-менее стильную одежду.
А все благодаря супруге Ким Чен Ына Ли Соль Чжу, которая, как и полагается первой леди, стала для всех северокорейских женщин своеобразной «иконой стиля» и символом определенных свобод во внешнем облике.
До 1948 года стандарты красоты в Корее самым непосредственным образом зависели от Японии и США, под влиянием которых в те годы находилась страна. Однако западные тенденции начали проникать в Корею еще в 1800-х годах, и окончательно укрепили свои позиции в первой половине 20 века, когда страна находилась под оккупацией Японии.
Корейские женщины, во всем подражавшие японкам, старались перенимать их стиль в одежде, прическах и макияже, а также следовать модным в те годы флэпперам - девушкам, олицетворяющим в США поколение «ревущих 20-х» с алой помадой, черной подводкой для глаз, сложными укладками и дерзкими стрижками.
Ситуацию в этом вопросе изменила Вторая мировая война и последовавшее за ней разделение Кореи на Северную и Южную. Северокорейские девушки в одночасье лишились примера для подражания, а правящая верхушка, избравшая для себя путь идеологии «чучхе», к тому же еще и предписала всем своим гражданам следовать идеям социализма - даже в том, что касается внешности.
Вероятно, именно женщины Северной Кореи в большей мере «пострадали» от введения новых законов и правил, регулирующих то, как они должны выглядеть. А все потому, что образ идеальной гражданки КНДР формировался мужчинами-руководителями государства с их весьма своеобразными взглядами на данный вопрос. Женщина в Северной Корее – это, прежде всего, ударница труда и передовик производства, предпочитающий сдержанный стиль в одежде, строгие лаконичные прически и полностью отрицающий наличие даже минимального макияжа.
И, надо признать, что хоть сегодня эти стандарты красоты, утвержденные госаппаратом, имеют некую вариативность (например, женщины КНДР могут носить более фривольную одежду и делать модные, но не экстремальные стрижки), ни о каком влиянии из вне речи быть не может. Банально, в стране даже нет мирового Интернета, где можно было бы подсмотреть интересный образ или идею для наряда!
Стандарты женской красоты в Северной Корее, как и много лет назад, определяют правящая верхушка и…природные данные. Наиболее привлекательными считаются круглое лицо, белая кожа, короткая стрижка и…маленькая грудь.
Да-да, для вас, возможно, это станет своеобразным откровением, особенно, если учесть, что весь прогрессивный мир (и Южная Корея не исключение) всячески пропагандирует и поощряет наличие у женщины большой груди, но северокорейские мужчины придерживаются совершенно иных убеждений. Они полагают, что маленькая грудь – признак целомудренной и порядочной женщины, хорошей хозяйки и преданной жены.
В общем, идеальной гражданки КНДР, когда как большая грудь указывает на свободолюбивый нрав ее обладательницы, несерьезность и легкодоступность женщины. Ведь не зря же она выставляет ее напоказ?! Северокорейские мужчины уверены, что женщина с большим бюстом едва ли сможет стать не только верной и порядочной женой, но и достойным членом общества.
И подобные убеждения порой доходят до абсурда, когда девушка с округлыми формами из-за своих внешних данных даже не может устроиться на хорошую работу – работодатели ее всерьез!
Я уж не говорю о том, что из-за большой груди представительницы слабого пола в Северной Корее нередко подвергаются дискриминации, публичным осуждениям и насмешкам. Можете себе такое представить?
Подобные убеждения толкают северокорейских обладательниц пышных форм на всевозможные ухищрения. Так, некоторые кореянки начинают в огромном количестве поедать чеснок, поскольку существует мнение, что он помогает уменьшить размер груди.
Другие же, находясь в подобной ситуации, часто пытаются скрывать свои истинные объемы, туго перетягивая грудь бинтами и плотными тканями, что, конечно же, вызывает дискомфорт и даже боль. Однако только в этом северокорейские женщины видят возможность избежать публичного порицания и осуждения.
И тут нужно сделать важную ремарку: основными источниками информация, касательно отношения северокорейского общества к женщинам с большой грудью, являются так называемые перебежчики из Северной Кореи, которые, только оказавшись далеко за пределами режима, смогли более-менее свободно говорить о жизни северокорейского общества. А уж верить в их рассказы или нет – дело ваше…
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Источник:
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«корова» имя,
у тебя
должны быть
молоко
и вымя.
А если ты
без молока
и без вымени,
то черта ль в твоем
в коровьем имени!
В. Маяковский.
И женщина понимает и принимает свое место в обществе и своё положение в семье.
Любой размер сисек хорошо смотрится на соответствующем теле, как, собственно, и другие органы. Видел как то парнишу ростом метра под два, плечи соответствующие, а голова - размер 50 максимум. Смотрится - как помпон на берете, или как динозавры из Супербратьев Марио. Так же и несоразмерные сиськи.