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18 женских фотографий, которые доказывают, что красота требует жертв

18 женских фотографий, которые доказывают, что красота требует жертв

Автор:
07 марта 2024 22:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Доказывают   женщины   жертвы   красота   привлекательно   требует   
1760
19

Что только не делают женщины, чтобы выглядеть привлекательно! Когда дело доходит до красоты, слабый пол готов терпеть бесчисленные процедуры и тратить кучу денег на косметику. В этом посте вы увидите леденящие кровь кадры, которые доказывают, что красота - это боль и настоящее бедствие.

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Метки: Доказывают   женщины   жертвы   красота   привлекательно   требует   
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3  комментария
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kaboza 57 минут назад
Женская красота в двух словах, если прямые волосы, завить, если кудрявые, распрямить.
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5k
Tuskub 2 часа назад
Женская красота - страшная сила!!..особливо, ежели это твоя жена - "сдаться" легче, чем придумывать "отмазки"))))
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