18 женских фотографий, которые доказывают, что красота требует жертв

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Что только не делают женщины, чтобы выглядеть привлекательно! Когда дело доходит до красоты, слабый пол готов терпеть бесчисленные процедуры и тратить кучу денег на косметику. В этом посте вы увидите леденящие кровь кадры, которые доказывают, что красота - это боль и настоящее бедствие.
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13. Мама написала, что у неё проблема с ресницами без очков, оказывается, она пыталась приклеить дохлую муху
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