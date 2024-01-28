Клинику пластической хирургии оштрафовали за призыв повысить шанс “выйти замуж за богатого”

Помните старый мем про девушку, которая с помощью пластики нашла себе богатого мужа, а потом у нее родились страшненькие дети? Так вот, в Китае это не самая редкая ситуация, а все по тому, что девушки стремятся во чтобы то не стало найти себе хорошую пару, ну а пластические хирурги не покладая рук, им в этом помогают.



А как можно привлечь побольше таких девушек? Правильно выстроив маркетинговую кампанию. Хочешь богатого мужа? Сделай себе "роскошное" лицо. Хороший рекламный слоган получился, неправда ли? Вот только регулирующие органы Шанхая с этим оказались не согласны.