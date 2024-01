Клинику пластической хирургии оштрафовали за призыв повысить шанс “выйти замуж за богатого”

Китайскую клинику пластической хирургии Gene Beauty Biogenetic Engineering Co Ltd оштрафовали за призыв сделать «роскошное лицо», чтобы найти богатого мужа. C 2021 года они продвигали свою процедуру пластической хирургии "Возрожденная красота" в социальных сетях. Эта процедура, которая, по их заявлениям, включает запатентованную технологию, позиционировалась как безопасное антивозрастное средство.



Реклама клиники призывала женщин переделать лицо ради богатства. Ее рекламные лозунги гласят:



«Лицо после «Возрождения красоты» (одна из процедур. — Ред.) сочетается с сумкой Louis Vuitton, а чтобы выйти замуж за богатого, вам нужно роскошное лицо».



«Если выходить замуж, то за богатого. Если быть красивой, то экстравагантно красивой».