Клинику пластической хирургии оштрафовали за призыв повысить шанс “выйти замуж за богатого”

Утро воскресенья, а это значить самое время поговорить о женской красоте.
Помните старый мем про девушку, которая с помощью пластики нашла себе богатого мужа, а потом у нее родились страшненькие дети? Так вот, в Китае это не самая редкая ситуация, а все по тому, что девушки стремятся во чтобы то не стало найти себе хорошую пару, ну а пластические хирурги не покладая рук, им в этом помогают.
А как можно привлечь побольше таких девушек? Правильно выстроив маркетинговую кампанию. Хочешь богатого мужа? Сделай себе "роскошное" лицо. Хороший рекламный слоган получился, неправда ли? Вот только регулирующие органы Шанхая с этим оказались не согласны.
Китайскую клинику пластической хирургии Gene Beauty Biogenetic Engineering Co Ltd оштрафовали за призыв сделать «роскошное лицо», чтобы найти богатого мужа. C 2021 года они продвигали свою процедуру пластической хирургии "Возрожденная красота" в социальных сетях. Эта процедура, которая, по их заявлениям, включает запатентованную технологию, позиционировалась как безопасное антивозрастное средство.
Реклама клиники призывала женщин переделать лицо ради богатства. Ее рекламные лозунги гласят:
«Лицо после «Возрождения красоты» (одна из процедур. — Ред.) сочетается с сумкой Louis Vuitton, а чтобы выйти замуж за богатого, вам нужно роскошное лицо».
«Если выходить замуж, то за богатого. Если быть красивой, то экстравагантно красивой».
Вот собственно за такую рекламу им и прилетел штраф в 30 тыс. юаней за нарушение законов о рекламе, общественного порядка и социальной этики. Оказалось, что не очень этично сравнивать лицо женщины с брендовой сумочкой и призывать китаянок выходить замуж ради денег.
Китайские пользователи поддержали такую меру, но назвали ее недостаточной. Ведь в последнее время многие местные блогеры стали пропагандировать монетизацию внешности, ну а брак расценивать только как способ повышения социального статуса.
Источник:
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Люди жуткие лицемеры. Все ищут выгоду, все об этом знают, всех устраивает, но честно говорить об этом нельзя.
Потом утром косметику смыла, маленький щенок.
Бедный, из жалости женился.,..