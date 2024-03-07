83-летняя американка обожает зелёный цвет и всё, что с ним связано

У Элизабет зелёное буквально всё: одежда, волосы, украшения, макияж, дом и предметы интерьера. У неё дома много растений, зелёный ковер, стулья, горшки, посуда, разделочные доски и даже зелёные кастрюли. По словам женщины, такая одержимость зелёным была её сознательным выбором. В какой-то момент она просто решила жить в своём зелёном мире — и очень рада этому. Она ведёт блог в соцсетях, где у неё набралось уже 400 тысяч подписчиков, и делится фотографиями из своего зелёного мира.