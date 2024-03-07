83-летняя американка обожает зелёный цвет и всё, что с ним связано

83-летняя Элизабет Свитхарт из Нью-Йорка обожает зелёный цвет и всё, что с ним связано. Она известна как "Зелёная леди Бруклина", и весь её дом, волосы, одежда и всё, что её окружает — зелёного цвета.
83-летняя Элизабет Свитхарт из Нью-Йорка известна как "Зелёная леди Бруклина". Ещё 25 лет назад она поняла, что обожает зелёный цвет, и хочет окружить себя им, насколько это возможно. По словам Элизабет, этот цвет просто "делает её счастливой".
"Я люблю яркие цвета. Я носила много цветов на протяжении всей своей жизни, но зелёный приносит мне больше всего счастья. С ним легко жить," - говорит женщина.
У Элизабет зелёное буквально всё: одежда, волосы, украшения, макияж, дом и предметы интерьера. У неё дома много растений, зелёный ковер, стулья, горшки, посуда, разделочные доски и даже зелёные кастрюли. По словам женщины, такая одержимость зелёным была её сознательным выбором. В какой-то момент она просто решила жить в своём зелёном мире — и очень рада этому. Она ведёт блог в соцсетях, где у неё набралось уже 400 тысяч подписчиков, и делится фотографиями из своего зелёного мира.
Как рассказывает Элизабет, её супруг Роберт совсем не против её "зелёного помешательства". Благодаря её любви к зелёному цвету они часто знакомятся с интересными людьми. Яркая внешность и популярность никак её не смущают.
"Когда люди видят меня, они улыбаются, они счастливы, и любят фотографироваться со мной. Мы обнимаем друг друга, и всё это всегда вызывает позитивные эмоции," - говорит женщина.
Сейчас Элизабет работает художницей. Она рассказала, что её мать родом из Уэльса: она изучала медицину в Лондоне, где встретила её отца, а затем они переехали в Новую Шотландию. Там Элизабет воспитывали бабушка и дедушка. Они жили в доме у залива Фанди, где бабушка научила её рисовать и шить одежду. В 1964 году Элизабет отправилась автостопом в Нью-Йорк, чтобы стать художницей и заявить миру о себе, и нашла работу по созданию принтов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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- АААААА!!11
Пускай тешатся.