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83-летняя американка обожает зелёный цвет и всё, что с ним связано

83-летняя американка обожает зелёный цвет и всё, что с ним связано

Автор:
07 марта 2024 19:43
Сообщество : Истории
Метки: Разное   зеленый цвет   интересные люди   истории   люди   персоны   творческие люди   творчество   фото   художники   
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83-летняя Элизабет Свитхарт из Нью-Йорка обожает зелёный цвет и всё, что с ним связано. Она известна как "Зелёная леди Бруклина", и весь её дом, волосы, одежда и всё, что её окружает — зелёного цвета.

83-летняя Элизабет Свитхарт из Нью-Йорка известна как "Зелёная леди Бруклина". Ещё 25 лет назад она поняла, что обожает зелёный цвет, и хочет окружить себя им, насколько это возможно. По словам Элизабет, этот цвет просто "делает её счастливой".


"Я люблю яркие цвета. Я носила много цветов на протяжении всей своей жизни, но зелёный приносит мне больше всего счастья. С ним легко жить," - говорит женщина.

У Элизабет зелёное буквально всё: одежда, волосы, украшения, макияж, дом и предметы интерьера. У неё дома много растений, зелёный ковер, стулья, горшки, посуда, разделочные доски и даже зелёные кастрюли. По словам женщины, такая одержимость зелёным была её сознательным выбором. В какой-то момент она просто решила жить в своём зелёном мире — и очень рада этому. Она ведёт блог в соцсетях, где у неё набралось уже 400 тысяч подписчиков, и делится фотографиями из своего зелёного мира.

Как рассказывает Элизабет, её супруг Роберт совсем не против её "зелёного помешательства". Благодаря её любви к зелёному цвету они часто знакомятся с интересными людьми. Яркая внешность и популярность никак её не смущают.


"Когда люди видят меня, они улыбаются, они счастливы, и любят фотографироваться со мной. Мы обнимаем друг друга, и всё это всегда вызывает позитивные эмоции," - говорит женщина.

Сейчас Элизабет работает художницей. Она рассказала, что её мать родом из Уэльса: она изучала медицину в Лондоне, где встретила её отца, а затем они переехали в Новую Шотландию. Там Элизабет воспитывали бабушка и дедушка. Они жили в доме у залива Фанди, где бабушка научила её рисовать и шить одежду. В 1964 году Элизабет отправилась автостопом в Нью-Йорк, чтобы стать художницей и заявить миру о себе, и нашла работу по созданию принтов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   зеленый цвет   интересные люди   истории   люди   персоны   творческие люди   творчество   фото   художники   
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10  комментариев
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 57 минут назад
Комментарий к фото
песеля хоть не покрасила..уже спасибо)
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4k
Шилов 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Denissg 13 минут назад
- А там... Элизабет Свитхарт...?
- Ну хорошо, хорошо, там Элизабет Свитхарт!
- АААААА!!11
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2k
khvatich 18 минут назад
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11k
Клёст 24 минуты назад
Если это и возрастной заскок, то очень даже безобидный.
Пускай тешатся.
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21k
Александр 39 минут назад
Кокое всё зелёное, кокое всё красивое...
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78k
Viktor 45 минут назад
Как же она с тузиком опростоволосилась!?
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13
ruslan d 46 минут назад
собака не покрашена , и на том спасибо , а АКР есть у всех )))
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6k
Babangdida 52 минуты назад
Я тоже капусту люблю!
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