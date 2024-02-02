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Учёный утверждает, что понимает язык животных

Учёный утверждает, что понимает язык животных

Автор:
02 февраля 2024 21:40
Сообщество : Животные
Метки: Жизнь   Разное   животные   истории   история   люди   наука   ученые   ученый   фото   
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Многие мечтают узнать, что имеют ввиду питомцы, когда издают звуки. Один учёный по прозвищу "реальный доктор Дулиттл" утверждает, что уже умеет определять смысл звуков животных. Доктор Арик Кершенбаум, эксперт из Кембриджского университета, может разгадывать то, что говорят животные.

Доктор Арик Кершенбаум, эксперт из Кембриджского университета, утверждает, что понимает то, что говорят животные. По его словам, в каждом издаваемом ими звуке заложен определённый смысл. При этом, чтобы понять смысл "высказываний", недостаточно просто слушать. Важно и знать, что животное делает в этот момент.


"Животные развили коммуникацию, потому что она приносит им пользу — и несомненно, она всегда несёт смысл. Если послушать пение самцов птиц, то смысл может быть таким: "Это моя территория" или "Я готов к спариванию". Вой волков также может выражать разные чувства: одиночество, счастье, страх или беспокойство," — говорит доктор.

Для "расшифровки" звуков животных доктор использует специальное программное обеспечение, чтобы внимательнее изучить звук. Например, на фото выше — схема воя волка. По видеозаписи эксперт определил, что этот волк был одинок, и возможно, отделился от своей стаи, и пытался найти сородичей.


"Это длинный ровный вой, тон которого не меняется. Это типично для одиноких волков. Волки так воют, когда хотят поддерживать связь со своей стаей на расстоянии, или когда одинокие самцы ищут себе пару," — объяснил Кершенбаум.

Доктор также исследовал звуки дельфинов — одно из самых сложных для изучения явлений. Он изучил своеобразный свист, который они иногда используют, и определил, что свист у дельфинов выступает в качестве приветствия: так они здороваются с другой особью. При этом дельфины используют "фирменные" свисты, уникальные для каждого животного. Эти свисты настолько уникальны, что дельфины даже вырабатывают региональный акцент, зависящий от места обитания.

Несмотря на то, как их часто изображают, свиньи чрезвычайно умны, и у них бывают крепкие эмоциональные и социальные связи. Доктор определил, что когда свинья хрюкает быстро, спокойно, с небольшими перерывами, и в присутствии сородичей — они сообщают им, кто находится рядом, и что всё в порядке.


"Однако, у высокоинтеллектуальных животных, таких как свиньи, эти звуки могут содержать много дополнительной информации. В хрюканье может быть информация о том, какая еда рядом, или более подробная информация о самочувствии животного. Например, "Все с дороги, я голоден," — говорит Кершенбаум.

Также учёный исследовал пение красного кардинала, которое они используют, чтобы пометить свою территорию и привлечь пару. В их пении, а особенно самцов, нет никакой дополнительной информации. Доктор также отмечает, что сложность птичьего пения может вводить в заблуждение — но несмотря на обилие звуков и мелодий, чаще всего в них заложены максимально простые сообщения.

Доктор также изучил этот ролик, где кошки протяжно мяукают. Исходя из контекста, в доме недавно появилась вторая кошка, которая заняла территорию первой. Поэтому "разговор" — не дружелюбный. По словам эксперта, здесь каждая кошка пытается показать своё доминирование: в процессе они даже перекрикивают друг друга, изменяя высоту тона.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   животные   истории   история   люди   наука   ученые   ученый   фото   
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7  комментариев
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11k
MakDag 44 минуты назад
Это ему тараканы в голове нашептали.
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11k
BarOb Полминуты назад
Охотно верю.
У нас один даже язык огурцов понимал, когда садился на них
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31k
Юрьевич 8 минут назад
Не знаю как там дельфины, но кошки преимущественно общаются языком тела (поза, хвост, уши, глаза, положение лап). Мяукают они. По-моему, чтобы привлечь внимание или обозначить своё присутствие.
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1k
ИНО 14 минут назад
Пусть для начала разгадает что говорят глухонемые!
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6k
Трям 24 минуты назад
Дулитл херов
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25k
SolomonA Полчаса назад
Моя кошка сказала, что он врет.
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37k
Андрей Иванов Полчаса назад
Скрестите его с бывшим директором института Вавилова
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