Учёный утверждает, что понимает язык животных

Несмотря на то, как их часто изображают, свиньи чрезвычайно умны, и у них бывают крепкие эмоциональные и социальные связи. Доктор определил, что когда свинья хрюкает быстро, спокойно, с небольшими перерывами, и в присутствии сородичей — они сообщают им, кто находится рядом, и что всё в порядке.



