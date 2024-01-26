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Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье

Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье

Автор:
26 января 2024 18:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Жизнь   Разное   америка   американцы   жилье   истории   история   люди   фото   
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В США появляется всё больше и больше бездомных — эта проблема приобретает серьёзный характер. Одна местная пара нашла способ выжить в непростых условиях: они поселились в складском помещении.

Житель американского города Филадельфия, 28-летний Лиланд Браун, поделился тем, как они с девушкой Бреанной живут в складском помещении (или кладовке). Такие находятся в многоквартирных домах и предназначены для хранения вещей жильцов. По словам парня, их абсолютно всё устраивает.


"Мы живём в кладовке, потому что это дёшево по сравнению с квартирой. Нам здесь очень комфортно, есть всё необходимое. Я могу заниматься здесь спортом, воспользоваться общим туалетом, слушать музыку где угодно. Здесь есть климат-контроль, поэтому здесь тепло и уютно," — говорит парень.

Также в кладовке есть электрическая конфорка, где можно готовить еду. Для зарядки устройств они используют пауэрбанк. По словам парня, это их временное место жительства в целях экономии. Пока что они копят деньги "на то, чего хотят добиться в дальнейшем". Следующая цель ребят — приобрести фургон, а затем небольшой дом.

Парочка ведёт блог, где они подробно рассказывают о своих финансовых трудностях и условиях жизни, а также проблеме бездомности в США. Они поменяли несколько мест жительства: когда-то они даже жили в палатке в лесу, но из-за множества трудностей решили подыскать что-то другое. Сейчас Лиланд работает неполный рабочий день в отеле, и кроме того, они с девушкой зарабатывают на блоге. По его словам, сейчас они решают, куда вложить заработанное на блоге — в инвестиции или покупку машины.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   америка   американцы   жилье   истории   история   люди   фото   
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22  комментария
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16k
GROMOZEKA Час назад
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Любой леперазд вам скажет, что в США каждый нигер имеет свой двухэтажный особняк.
А бомжевание, это дауншифтинг
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473
zu4ara 2 минуты назад
Тупой нигер спалился, теперь могут выгнать, хотя бы за открытый огонь(газовая плитка). Любители всё снимать на телефон...
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3k
Пионер зрелого возраста 4 минуты назад
В США появляется всё больше и больше бездомных эта проблема приобретает серьёзный характер. Одна местная пара нашла способ выжить в непростых условиях: они поселились в складском помещении.

-----------------

Это нужно демонстрировать ВСЕМ сторонникам капитализма! Именно в этом направлении ведёт страну путинизм!

Ещё недавно поклонники режима насмешливо вспоминали малогабаритные советские "хрущёвки", 33-44 м2, а сегодня в столице нарасхват "квартиры" площадью 20м2!

И ладно бы "бюджетные" квартиры! В новостройках достаточно неплохих спальных районов Москвы по 20 млн. продают двушки 33 м2!!!

Так-что аппартаменты в гаражах недалекое "светлое" будущее для людей, сгоняемых в мегаполисы!
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61k
Олег 7 минут назад
Я вашего брата хорошо знаю, давно езжу. Сначала у знакомых, потом посуду мыть или грузчиком в магазине, квартирку снимешь и приехали. А там куда кривая американской мечты выведет.(с)
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5k
4ijik 10 минут назад
А работать они не пробовали???
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167
Александра С 20 минут назад
Обратная сторона меда раз в тысячу больше.
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5k
foggen2 Полчаса назад
Как то их "электрическая" комфорка чертовски на газовую похожа.
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10k
MPEG-8 39 минут назад
Сидят скорее всего в элитном районе, иначе там бы уже нигеров было больше, чем в Африке.
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5k
Горожанин 44 минуты назад
На Колыму им надо. Пока места есть. Пусть бросают уже этот западный цветущий ад.
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 49 минут назад
щяс как все туда ломанутся и будет общяга-гетто в худшем варианте.
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91k
Доктор Джонс Час назад
Так-то у них в Калифорнии вилла, а в кладовке они живут для души...
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