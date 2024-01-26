Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье

В США появляется всё больше и больше бездомных — эта проблема приобретает серьёзный характер. Одна местная пара нашла способ выжить в непростых условиях: они поселились в складском помещении.
Житель американского города Филадельфия, 28-летний Лиланд Браун, поделился тем, как они с девушкой Бреанной живут в складском помещении (или кладовке). Такие находятся в многоквартирных домах и предназначены для хранения вещей жильцов. По словам парня, их абсолютно всё устраивает.
"Мы живём в кладовке, потому что это дёшево по сравнению с квартирой. Нам здесь очень комфортно, есть всё необходимое. Я могу заниматься здесь спортом, воспользоваться общим туалетом, слушать музыку где угодно. Здесь есть климат-контроль, поэтому здесь тепло и уютно," — говорит парень.
Также в кладовке есть электрическая конфорка, где можно готовить еду. Для зарядки устройств они используют пауэрбанк. По словам парня, это их временное место жительства в целях экономии. Пока что они копят деньги "на то, чего хотят добиться в дальнейшем". Следующая цель ребят — приобрести фургон, а затем небольшой дом.
Парочка ведёт блог, где они подробно рассказывают о своих финансовых трудностях и условиях жизни, а также проблеме бездомности в США. Они поменяли несколько мест жительства: когда-то они даже жили в палатке в лесу, но из-за множества трудностей решили подыскать что-то другое. Сейчас Лиланд работает неполный рабочий день в отеле, и кроме того, они с девушкой зарабатывают на блоге. По его словам, сейчас они решают, куда вложить заработанное на блоге — в инвестиции или покупку машины.
Видео, где парень показывает свою кладовку:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Любой леперазд вам скажет, что в США каждый нигер имеет свой двухэтажный особняк.
А бомжевание, это дауншифтинг
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Это нужно демонстрировать ВСЕМ сторонникам капитализма! Именно в этом направлении ведёт страну путинизм!
Ещё недавно поклонники режима насмешливо вспоминали малогабаритные советские "хрущёвки", 33-44 м2, а сегодня в столице нарасхват "квартиры" площадью 20м2!
И ладно бы "бюджетные" квартиры! В новостройках достаточно неплохих спальных районов Москвы по 20 млн. продают двушки 33 м2!!!
Так-что аппартаменты в гаражах недалекое "светлое" будущее для людей, сгоняемых в мегаполисы!