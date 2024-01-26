Пара из США поселилась в кладовке, чтобы сэкономить на жилье

Парочка ведёт блог, где они подробно рассказывают о своих финансовых трудностях и условиях жизни, а также проблеме бездомности в США. Они поменяли несколько мест жительства: когда-то они даже жили в палатке в лесу, но из-за множества трудностей решили подыскать что-то другое. Сейчас Лиланд работает неполный рабочий день в отеле, и кроме того, они с девушкой зарабатывают на блоге. По его словам, сейчас они решают, куда вложить заработанное на блоге — в инвестиции или покупку машины.