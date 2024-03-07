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В ЮАР умерла свинья-художник, которая заработала на картинах более $1 млн

В ЮАР умерла свинья-художник, которая заработала на картинах более $1 млн

Автор:
07 марта 2024 18:14
Сообщество : Животные
Метки: ЮАР   артрит   животные   искусство   пигкассо   ревматоидный артрит   свинья   художница свинья   
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Свинку звали Пигкассо. Идеальное имя для художницы.

6 марта в возрасте восьми лет умерла свинка по кличке Пигкассо. Она прославилась тем, что любила рисовать. Свинку спасли в 2016 году в 4 месяца со скотобойни. Активистка-зоозащитница из ЮАР выкупила животное и поселила у себя на ферме. После того как свинка подросла и освоилась в ней проснулся талант художника.

С того момента, как свинка появилась на ферме, она съела или уничтожила все, кроме кисточки, оставленной в ее стойле. Меня заинтриговал ее интерес к кисти, и я решила посмотреть, захочет ли она рисовать. Я модифицировала кисть, чтобы она соответствовала ее рту, и вскоре Пигкассо начала создавать произведения искусства на холсте, который я поставила ей на подставку, — приводит слова хозяйки Daily Mail.

Хозяйка тут же поняла, что талант свинку нужно развивать. Она покупала для питомицы холст, а та брала в зубы кисть и творила. За всё время свинья заработала более $1 млн. У свиньи даже есть собственный сайт, посвященный ее творчеству. Картины Пигкассо покупали многие знаменитости.

За свою жизнь свинья нарисовала более 500 картин. Однако, её настиг ревматоидный артрит. Хозяйка очень горюет после смерти свинки, но всё же считает, что её творчество ещё долго будет напоминать людям о Пигкассо.

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Метки: ЮАР   артрит   животные   искусство   пигкассо   ревматоидный артрит   свинья   художница свинья   
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21k
Александр Час назад
Срала-мазала.
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39k
АнтонПолднев Полчаса назад
В ЮАР умерла свинья-художник, которая заработала на картинах более $1 млн(с)
Маленькое, но важное уточнение - не свинья заработала, а хозяйка, которая придумала, как заработать на свинье, кроме продажи мяса.
Мастерам заголовка привет...
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