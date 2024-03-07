В ЮАР умерла свинья-художник, которая заработала на картинах более $1 млн

С того момента, как свинка появилась на ферме, она съела или уничтожила все, кроме кисточки, оставленной в ее стойле. Меня заинтриговал ее интерес к кисти, и я решила посмотреть, захочет ли она рисовать. Я модифицировала кисть, чтобы она соответствовала ее рту, и вскоре Пигкассо начала создавать произведения искусства на холсте, который я поставила ей на подставку, — приводит слова хозяйки Daily Mail.