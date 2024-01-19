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30 впечатляющих фотографий из разных уголков мира

30 впечатляющих фотографий из разных уголков мира

Автор:
19 января 2024 12:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   искусство   люди   мир   фотография   явление   
1172
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Плохие вещи, конечно, происходят и будут происходить, но жизнь не так уж и плоха. Мир полон красоты, доброты, талантов и удивительных явлений - нужно только уметь их замечать. 1,2 млн участников сабреддита r/awesome делятся "всем потрясающим": от примеров человеческой щедрости и произведений искусства до впечатляющих фотографий природы и диких животных.

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Дьюи, 1898-1910.

"Он был просто котом", но таким человечным, что утешал в часы одиночества и боли.


На его счету более 1100 патентов, самое известное изобретение - нейлоновый дюбель.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   искусство   люди   мир   фотография   явление   
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