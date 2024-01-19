30 впечатляющих фотографий из разных уголков мира

Плохие вещи, конечно, происходят и будут происходить, но жизнь не так уж и плоха. Мир полон красоты, доброты, талантов и удивительных явлений - нужно только уметь их замечать. 1,2 млн участников сабреддита r/awesome делятся "всем потрясающим": от примеров человеческой щедрости и произведений искусства до впечатляющих фотографий природы и диких животных.