30 впечатляющих фотографий из разных уголков мира

Плохие вещи, конечно, происходят и будут происходить, но жизнь не так уж и плоха. Мир полон красоты, доброты, талантов и удивительных явлений - нужно только уметь их замечать. 1,2 млн участников сабреддита r/awesome делятся "всем потрясающим": от примеров человеческой щедрости и произведений искусства до впечатляющих фотографий природы и диких животных.
Дьюи, 1898-1910.
"Он был просто котом", но таким человечным, что утешал в часы одиночества и боли.
24. "Один из моих друзей-игроков, с которым я никогда не встречался лично, прислал мне новый Xbox. Кто сказал, что друзья по играм не настоящие?"
На его счету более 1100 патентов, самое известное изобретение - нейлоновый дюбель.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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