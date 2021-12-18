Свинья нарисовала картину, которую продали за рекордную сумму

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Свинья-художник из ЮАР по кличке Пигкассо создала абстрактное художественное полотно, которое было продано с аукциона за 20 тысяч фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей). Картину купил немецкий коллекционер Петер Эссер. Сообщается, что торги за полотно продолжались около 72 часов.
У Пигкассо интересная история - животное пять лет назад спасли от забоя. Обретя новый дом и любящую хозяйку Джоанн Лефсон, свинья открыла в себе талант живописца. Это произошло случайно, когда хозяйка увидела неподдельный интерес Пигкассо к старым малярным кистям.
Предыдущим рекордсменом был художник-шимпанзе по кличке Конго - в 2005 году три его работы были куплены за 14 тысяч фунтов стерлингов.
Вырученные от продажи картины Пигкассо деньги пойдут на содержание фермы, где он живет со своей хозяйкой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Свинье только могу пожелать творческих успехов:)