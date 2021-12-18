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Свинья нарисовала картину, которую продали за рекордную сумму

Свинья нарисовала картину, которую продали за рекордную сумму (6 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2021 15:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: животные   животные-художники   забавно   необычно   пигкассо   рекорд   свинья   
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Свинья-художник из ЮАР по кличке Пигкассо создала абстрактное художественное полотно, которое было продано с аукциона за 20 тысяч фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей). Картину купил немецкий коллекционер Петер Эссер. Сообщается, что торги за полотно продолжались около 72 часов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   животные-художники   забавно   необычно   пигкассо   рекорд   свинья   
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8  комментариев
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31k
Минчанин 3 часа назад
Всё, что нужно знать о современном "искусстве".
Свинье только могу пожелать творческих успехов:)
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108k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Вся суть современного "искусства"..............
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21k
Ego sum qui sum 2 часа назад
я не искусствовед, но мне кажется что ее авторству принадлежат большинство современных картин
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11k
Kucher 2 часа назад
Ну и чем картины этого четвероногого хуже его почти однофамильца и прочих авангардистов?
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43k
Максим Т. 2 часа назад
Какое "искусство", таков и "художник"
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1k
Довер Иванович 2 часа назад
Блин я тоже так хочу. Могу нажраться до состояния свиньи и что нибудь нарисовать.
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600
Mixan 3 часа назад
Малевич ....Событие ,третье !
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