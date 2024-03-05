Такер Карлсон предрёк США судьбу Римской империи

Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти 2 тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан.

Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: эту страну наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 млн, по официальной статистике, с момента, как Джо Байден стал президентом. Это больше, чем население 32 штатов. Что мы будем с этими людьми делать?

Депортируем? Нет, в Конгрессе США так не думают. Там своя позиция. «Нет большей чести, чем служить своей стране и носить военную форму». И эта честь может быть распространена на мигрантов новым законопроектом «Храбрость служить», предложенным конгрессменом Пэтом Райаном. Этот законопроект позволит квалифицированным и проверенным мигрантам получить гражданство в ускоренном порядке, если они согласятся служить в вооруженных силах.