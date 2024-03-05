Такер Карлсон предрёк США судьбу Римской империи

По словам ведущего, страну наводнили мигранты, которые приведут Америку к краху.
Такер Карлсон и так был известным и очень богатым человеком. А после недавнего интервью с президентом России, журналист громыхнул на весь мир. Первоначально запись беседы появилась в соцсети Х и набрала какое-то фантастическое количество просмотров - за сутки интервью посмотрели десятки миллионы человек.
Попутно Такер выложил ролики с прогулками по столичному метро и ТЦ. И порассуждал о ценах в Москве и прочих вещах, которые его удивили.
Но всё же в первую, вторую, да и в третью очередь, его интересуют американские дела, а не наши. О них он говорит постоянно и нещадно ругает действующую администрацию США. В своём последнем выступлении, Карлсон объявил, что что Америку ждёт такой же сценарий упадка, как и Римскую империю.
Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти 2 тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан.
Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: эту страну наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 млн, по официальной статистике, с момента, как Джо Байден стал президентом. Это больше, чем население 32 штатов. Что мы будем с этими людьми делать?
Депортируем? Нет, в Конгрессе США так не думают. Там своя позиция. «Нет большей чести, чем служить своей стране и носить военную форму». И эта честь может быть распространена на мигрантов новым законопроектом «Храбрость служить», предложенным конгрессменом Пэтом Райаном. Этот законопроект позволит квалифицированным и проверенным мигрантам получить гражданство в ускоренном порядке, если они согласятся служить в вооруженных силах.
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Утверждение про «десятки миллионов нелегальных мигрантов» остаётся на совести ведущего. Цифра уж очень огромная и всего за несколько лет. Официальная статистика в 7,2 млн уже не выглядит так устрашающе (при населении в 332 миллиона человек). С другой стороны - американские политики давно твердят об опасности массового наплыва мигрантов, значит проблема и правда серьёзная.
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Однако в Америке уже лет 100 относительно стабильно.