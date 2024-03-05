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Такер Карлсон предрёк США судьбу Римской империи

Такер Карлсон предрёк США судьбу Римской империи

Автор:
05 марта 2024 14:33
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Такер Карлсон   мигранты   нибель   римская империя   упадок   
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По словам ведущего, страну наводнили мигранты, которые приведут Америку к краху.

Такер Карлсон и так был известным и очень богатым человеком. А после недавнего интервью с президентом России, журналист громыхнул на весь мир. Первоначально запись беседы появилась в соцсети Х и набрала какое-то фантастическое количество просмотров - за сутки интервью посмотрели десятки миллионы человек.

Попутно Такер выложил ролики с прогулками по столичному метро и ТЦ. И порассуждал о ценах в Москве и прочих вещах, которые его удивили.

Но всё же в первую, вторую, да и в третью очередь, его интересуют американские дела, а не наши. О них он говорит постоянно и нещадно ругает действующую администрацию США. В своём последнем выступлении, Карлсон объявил, что что Америку ждёт такой же сценарий упадка, как и Римскую империю.

Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти 2 тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан.

Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: эту страну наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 млн, по официальной статистике, с момента, как Джо Байден стал президентом. Это больше, чем население 32 штатов. Что мы будем с этими людьми делать?

Депортируем? Нет, в Конгрессе США так не думают. Там своя позиция. «Нет большей чести, чем служить своей стране и носить военную форму». И эта честь может быть распространена на мигрантов новым законопроектом «Храбрость служить», предложенным конгрессменом Пэтом Райаном. Этот законопроект позволит квалифицированным и проверенным мигрантам получить гражданство в ускоренном порядке, если они согласятся служить в вооруженных силах.

Утверждение про «десятки миллионов нелегальных мигрантов» остаётся на совести ведущего. Цифра уж очень огромная и всего за несколько лет. Официальная статистика в 7,2 млн уже не выглядит так устрашающе (при населении в 332 миллиона человек). С другой стороны - американские политики давно твердят об опасности массового наплыва мигрантов, значит проблема и правда серьёзная.

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Метки: Видео   Такер Карлсон   мигранты   нибель   римская империя   упадок   
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16  комментариев
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8k
Alex 2 часа назад
У нас не лучше ситуация. Черножопых дохера уже.
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4k
americos 2 минуты назад
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61
ГТА Форевер Полчаса назад
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22
ArtKr 40 минут назад
Историю бы ему почитать. В Америке все мигранты. И он то же. Или он какой-то Чингачгук?
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6k
Ноутбуки Накомоде Час назад
Уже лет 30 слушаю что США вот-вот развалится, доллар вот-вот обрушится.
Однако в Америке уже лет 100 относительно стабильно.
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396
Dragon Ноутбуки Накомоде 36 минут назад
Может быть, вы просто плохо знаете историю Америки? Без вопросов, двадцатый век там был спокойнее, чем в Европе, но "боги ничего не дают навечно".
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12k
Dmitry Час назад
Для такого предсказания, не надо быть Такером))). Это понятно из любого учебника истории. Такова судьба всех империй, когда там начинается деградация.
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Вот только Россию с существующей миграционной политикой ждет судьба еще хуже. Печально что в правительстве этого не понимают или понимают и делают это специально, что хуже .
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849
Лёха Лёха 2 часа назад
Нам бы со своими мигрантами разобраться, а об штатских пусть Штаты думают
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August

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