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"Не успели отремонтировать": бывший мэр Риги показал, как в городе скрывают ямы на дорогах

"Не успели отремонтировать": бывший мэр Риги показал, как в городе скрывают ямы на дорогах

Автор:
20 мая 2024 12:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Ковер   Комментарии из Соцсетей   Латвия   Нил Ушаков   ковровый ремонт   ремонт дороги   рига   
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Есть ямочный ремонт, а есть - ковровый.

Экс-мэр Риги Нил Ушаков в своём Телеграм-канале поделился видео состояния дороги на одной из улиц города. Часть выбоины закрыта ковром.



"Это значит, что мы в Латвии такие богатые, что можем все ямы шерстяными коврами застелить?" - удивляются латыши под постом Ушакова.


Другие интернет-пользователи в Телеграм-канале "Шпроты в изгнании", впрочем, недоумевают, почему же Ушаков не успел в своё время навести порядок в этой сфере?



Сам же экс-мэр неоднократно и раньше обращал внимание на состояние дорог в стране.


Так, к примеру, выглядит двор в Иманте. Ушаков говорит, что помнит эти ямы с того времени, когда еще учился в школе.



А этот пост Ушакова как бы говорит, что состояние города с каждым годом становится всё более удручающим, и ему явно нужно дополнительное финансирование и крепкий хозяин.



Намёк столь жирный, что даже не требует пояснения. Однако все-таки на вопрос, почему Ушаков, когда был при власти, не занимался благоустройством города, остаётся открытым.

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Метки: Видео   Ковер   Комментарии из Соцсетей   Латвия   Нил Ушаков   ковровый ремонт   ремонт дороги   рига   
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5  комментариев
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3k
brrr 2 часа назад
При Ущакове такой херни небыло! This is piz.... fiasko!
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1k
Уходим отсюда Полчаса назад
Прибалтика несётся в пропасть
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40k
russger 39 минут назад
Все бабки на хохлов уходят, вот на ремонт и не остаётся
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17k
Совранский 2 часа назад
это ж "европа" - экологичный способ ремонта! всё норм)
Мосты на синей изоленте?
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7k
Lexx 2 часа назад
Вопрос - не вопрос. Достаточно посмотреть как живёт этот Ушаков. Явно не в скромной двушке. И не является скромным владельцем старенькой "ВАЗ-2101".
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2106 постов (2094 в горячем)

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