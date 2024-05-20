"Не успели отремонтировать": бывший мэр Риги показал, как в городе скрывают ямы на дорогах





"Это значит, что мы в Латвии такие богатые, что можем все ямы шерстяными коврами застелить?" - удивляются латыши под постом Ушакова.





Другие интернет-пользователи в Телеграм-канале "Шпроты в изгнании", впрочем, недоумевают, почему же Ушаков не успел в своё время навести порядок в этой сфере?



