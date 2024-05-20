"Не успели отремонтировать": бывший мэр Риги показал, как в городе скрывают ямы на дорогах

Есть ямочный ремонт, а есть - ковровый.
Экс-мэр Риги Нил Ушаков в своём Телеграм-канале поделился видео состояния дороги на одной из улиц города. Часть выбоины закрыта ковром.
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"Это значит, что мы в Латвии такие богатые, что можем все ямы шерстяными коврами застелить?" - удивляются латыши под постом Ушакова.
Другие интернет-пользователи в Телеграм-канале "Шпроты в изгнании", впрочем, недоумевают, почему же Ушаков не успел в своё время навести порядок в этой сфере?
Сам же экс-мэр неоднократно и раньше обращал внимание на состояние дорог в стране.
Так, к примеру, выглядит двор в Иманте. Ушаков говорит, что помнит эти ямы с того времени, когда еще учился в школе.
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А этот пост Ушакова как бы говорит, что состояние города с каждым годом становится всё более удручающим, и ему явно нужно дополнительное финансирование и крепкий хозяин.
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Намёк столь жирный, что даже не требует пояснения. Однако все-таки на вопрос, почему Ушаков, когда был при власти, не занимался благоустройством города, остаётся открытым.
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Мосты на синей изоленте?