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"Возвращайте меня на работу!": Лолита измаялась без сцены - и в шутку угрожает

"Возвращайте меня на работу!": Лолита измаялась без сцены - и в шутку угрожает

Автор:
07 марта 2024 16:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Лолита Милявская   без работы   безделье   голая вечеринка   отмена концертов   шоу бизнес   
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После отмены концертов Лолита Милявская решила заняться домом, но артистам без сцены нельзя. Так и до депрессии недалеко.

Лолита Милявская, как и Филипп Киркоров, в тот злополучный день "вошла не в ту дверь", т.е посетила "голую вечеринку", после чего её стали планомерно отменять. Концертов нет, запланированный тур по городам перенесён на неопределённое время.

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Артистка сначала хорохорилась и говорила, что даже счастлива остаться, наконец, дома, где ей совершенно не скучно. К тому же, появилось время на уборку и переосмысление жизни. Но, похоже, стезя Золушки Лолите изрядно поднадоела - исполнительница откровенно мается и не знает, к чему себя применить.


Вот даже стрижку растений затеяла. Досталось домашнему фикусу, но в перспективе кроны могут лишиться и уличные растения. Если уж Лолита взяла в руки секатор, к ней лучше не подходить!



Её соратника по сцене и "голой вечеринке" Ф.Киркорова уже потихоньку возвращают. Он снова появился в жюри шоу "Маска", да и замелькал тут и там. В соцсетях уверены: этому помогло то, что Филя сообразил, что нужно сделать и съездил на Донбасс, либо в верхах у короля эстрады есть преданные поклонники.


А вот Лолите пока не везёт, хотя она искренне раскаивалась и говорила, что у каждого должно быть право на ошибку. А общественников и злопыхателей, которые улюлюкают над оставшейся без работы артисткой, артистка спрашивает: где они были, когда она ездила с гуманитарной помощью по госпиталям, не афишируя свои дела на почве благотворительности?


Иван Охлобыстин уверен, что народ рано или поздно Лолиту простит, потому что она искренняя. В отличие от Киркорова, который съездил на Донбасс, как в прачечную, чтобы отмыть репутацию. Но по существу так ничего и не понял.



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Метки: Видео   Лолита Милявская   без работы   безделье   голая вечеринка   отмена концертов   шоу бизнес   
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18  комментариев
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32k
Юрьевич Час назад
Пусть на западную хохляндию п@сдует и крутит там голой жопой! Тошнит уже от этих харь!
Ссылка youtu.be
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7k
Кружок 3 минуты назад
у меня другой вопрос ...
КТО те люди, которые ходят на её концерты???
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63k
Андрей 3 минуты назад
С этой голой вечеринкой на самом деле устроили лютую ерунду. Ну собрались и что? Кроме чела с носком на причинном месте в принципе все остальные просто хотели отдохнуть, в чём проблема-то? Если у нас это запрещено, ну так и объявите вовсеуслышанье о том что вот это и вот это запрещается, но нет, устроили игру в угадайку.
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11k
Juli 6 минут назад
Жителям Донбасса итак досталось. Еще и эти рожи поломились показуху устраивать(
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1k
kolobok263 12 минут назад
ведро, тряпку в зубы и вперед, работать в госпиталь
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42k
Сергей 21 минуту назад
Ножницы взяла, вот и "обрежь слащавому румыну" яйца, тогда тебя пол России простит.
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17k
Kostick Полчаса назад
я одного не могу понять, кто платит деньги за "удовольствие" лицезреть эту старую жабу?
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14k
Ser Полчаса назад
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2k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Стосковалась по работе? Пусть киздует в Ново-Япунёвр, заведовать ДК Заборостроителей!
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4k
Максим Макашев 48 минут назад
"...либо в верхах у короля эстрады есть преданные поклонники..."
****************************
конечно же есть - УСЫ
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21k
Shtoppi 53 минуты назад
всех кто потворствует этим каловым массам в их реабилитации в глазах граждан России, следует признать врагами народа и предать анафеме и сжечь на костре.
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4k
Максим Макашев 58 минут назад
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15k
Antique computer 58 минут назад
Видеть Лолиту - одно удовольствие
А не видеть - совсем другое.
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392k
Алексей Час назад
да пусть хоть сопьется,снюхается. покую!!!!!
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