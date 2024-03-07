"Возвращайте меня на работу!": Лолита измаялась без сцены - и в шутку угрожает

После отмены концертов Лолита Милявская решила заняться домом, но артистам без сцены нельзя. Так и до депрессии недалеко.
Лолита Милявская, как и Филипп Киркоров, в тот злополучный день "вошла не в ту дверь", т.е посетила "голую вечеринку", после чего её стали планомерно отменять. Концертов нет, запланированный тур по городам перенесён на неопределённое время.
Артистка сначала хорохорилась и говорила, что даже счастлива остаться, наконец, дома, где ей совершенно не скучно. К тому же, появилось время на уборку и переосмысление жизни. Но, похоже, стезя Золушки Лолите изрядно поднадоела - исполнительница откровенно мается и не знает, к чему себя применить.
Вот даже стрижку растений затеяла. Досталось домашнему фикусу, но в перспективе кроны могут лишиться и уличные растения. Если уж Лолита взяла в руки секатор, к ней лучше не подходить!
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Её соратника по сцене и "голой вечеринке" Ф.Киркорова уже потихоньку возвращают. Он снова появился в жюри шоу "Маска", да и замелькал тут и там. В соцсетях уверены: этому помогло то, что Филя сообразил, что нужно сделать и съездил на Донбасс, либо в верхах у короля эстрады есть преданные поклонники.
А вот Лолите пока не везёт, хотя она искренне раскаивалась и говорила, что у каждого должно быть право на ошибку. А общественников и злопыхателей, которые улюлюкают над оставшейся без работы артисткой, артистка спрашивает: где они были, когда она ездила с гуманитарной помощью по госпиталям, не афишируя свои дела на почве благотворительности?
Иван Охлобыстин уверен, что народ рано или поздно Лолиту простит, потому что она искренняя. В отличие от Киркорова, который съездил на Донбасс, как в прачечную, чтобы отмыть репутацию. Но по существу так ничего и не понял.
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КТО те люди, которые ходят на её концерты???
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конечно же есть - УСЫ
А не видеть - совсем другое.