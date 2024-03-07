"Возвращайте меня на работу!": Лолита измаялась без сцены - и в шутку угрожает

Лолита Милявская, как и Филипп Киркоров, в тот злополучный день "вошла не в ту дверь", т.е посетила "голую вечеринку", после чего её стали планомерно отменять. Концертов нет, запланированный тур по городам перенесён на неопределённое время.

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Артистка сначала хорохорилась и говорила, что даже счастлива остаться, наконец, дома, где ей совершенно не скучно. К тому же, появилось время на уборку и переосмысление жизни. Но, похоже, стезя Золушки Лолите изрядно поднадоела - исполнительница откровенно мается и не знает, к чему себя применить.

Вот даже стрижку растений затеяла. Досталось домашнему фикусу, но в перспективе кроны могут лишиться и уличные растения. Если уж Лолита взяла в руки секатор, к ней лучше не подходить!