«Меня хотят запретить. Наверное, справедливо»: Лолита Милявская сообщила, что на неё обрушился поток ненависти после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Обращение Милявской не сработало и скандал разгорелся ещё больше. Тогда она записала ещё одно видео и подчеркнула, что «важно оставаться людьми».

Усталость, которая накопилась у всех и за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, отрываться не хотелось? Хотелось. Поэтому, конечно, я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось.

Выяснилось, что не понравилось, и такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач. И, наверное, справедливо… А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять её.

Что скажу? Знаете, я так не люблю, когда вот как в детском саду звучит: я в последний раз, я больше не буду. Никто не знает, что будет, кого сорвет, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться. Вот людьми нужно оставаться в любом случае. Абсолютно в любом. Никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезней. Давайте попробуем как-то все-таки вместе и новогоднее настроение сохранить. Попробуем?