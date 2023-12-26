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«Меня хотят запретить. Наверное, справедливо»: Лолита Милявская сообщила, что на неё обрушился поток ненависти после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

«Меня хотят запретить. Наверное, справедливо»: Лолита Милявская сообщила, что на неё обрушился поток ненависти после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Автор:
26 декабря 2023 15:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   ЛГБТ   Лолита Милявская   Настя Ивлеева   голая вечеринка   извинения   
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Артистка добавила, что активисты требуют вырезать сцены с её участием из новогодних передач.

На прошлой неделе Анастасия Ивлеева устроила перформанс с «голой вечеринкой». На мероприятии было много звёзд разной степени обнажённости.

Кадры с тусовки попали в сеть и общественность потребовало проверить всех участников на пропаганду ЛГБТ*. Часть активистов заявила, что этих селебрити нужно лишить новогодних корпоративов и эфиров на ТВ.

Одной из гостей того вечера была Лолита Милявская. На следующий день после мероприятия, он заявила, что к «организованный хейт меня только посмешил».

Я могу сказать - совершенно невинная вечеринка, где много фотографий, которые представляют собой, я бы даже сказала, фотографическую ценность, потому что это арт-объекты. Ничего, кроме иронии, не происходило, ничего вульгарного. Было смешно, весело, много талантливой молодежи. Форма одежды достаточно ироническая.

Обращение Милявской не сработало и скандал разгорелся ещё больше. Тогда она записала ещё одно видео и подчеркнула, что «важно оставаться людьми».

Усталость, которая накопилась у всех и за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, отрываться не хотелось? Хотелось. Поэтому, конечно, я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось.

Выяснилось, что не понравилось, и такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач. И, наверное, справедливо… А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять её.

Что скажу? Знаете, я так не люблю, когда вот как в детском саду звучит: я в последний раз, я больше не буду. Никто не знает, что будет, кого сорвет, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться. Вот людьми нужно оставаться в любом случае. Абсолютно в любом. Никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезней. Давайте попробуем как-то все-таки вместе и новогоднее настроение сохранить. Попробуем?

Потом пошли разговоры об отмене концерта певицы в Чехове в следующем году. Купившие билеты стали якобы их массово сдавать, но это быстро опровергли. Сотрудница площадки, на которой должно состояться мероприятие, заявила:

Нет никаких волнений. Массово никаких сдач не было, отмены (концерта) нет. Билеты могут сдавать по разным причинам: болезни, отъезды. Люди имеют на это право.

Прокомментировала инцидент с билетами и сама Лолита:

Это фейк. Билеты только вышли в продажу, и просто нечего сдавать еще. Концерт открывается за два месяца в кассах. Это травля.

Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например.

Будут ли участники вечеринки на какое-то время лишены концертов и эфиров - узнаем в ближайшее время.

*ЛГБТ-движение признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ.

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Метки: Видео   ЛГБТ   Лолита Милявская   Настя Ивлеева   голая вечеринка   извинения   
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30  комментариев
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15k
Господин Уэф 2 часа назад
Да неужели кто то, находясь в здравом уме, потратит свои кровные и купит на концерт этого существа билеты ???
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23k
Valiko 4 минуты назад
пусть тусуются и в жопы я#утся - но на закрытых вечеринках.
На публике этим обезьянам и лошадям делать нечего.
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1k
Grid 9 минут назад
Да ничего им не будет. Пальчиком сверху погрозят , типа "Айяйяй" и отпустят с богом. Это же ЭЛИТА нашей эстрады !!! Они там все повязаны с чинушами и верхушкой, руки друг другу моют!! Просто скоро всё забудется и ВСЁ !
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4k
Platinum 17 минут назад
Арт-объект нах....й.
КУНСИКАМЕРА ты, дура-упоротая с голосом КРАЗа
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12k
Dmitry 18 минут назад
Правило все то-же, что и для "малолетних дебилов"(с): за свои поступки надо платить.
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20k
Robin Hood 38 минут назад
Да вас всех акуевших лицедеев надо на лесоповал отправить накуй.
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41k
Сергей 41 минуту назад
Эта дура всю жизнь в таком прикиде ходит.
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2k
Дмитрий 46 минут назад
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4k
Сергей 48 минут назад
дык она вчера заявила, что ее там вообще не было, мол, нейронкой ее туда тупо пририсовали. а что такое? "не прокатило, вычеркиваем"?
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6k
Wadim 56 минут назад
- Ты чего, Баба Яга, голая тут разлеглась?
- Я не голая, я в эротическом костюме.
Кащей, скептически осмотрев ее, советует:
- Ты бы его хоть поутюжила, что ли!
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550
Андрей Граф Час назад
крыса она хохлятская
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15k
Antique computer Час назад
А кто её раньше вообще любил?!

Это страшилище вообще не следовало выпускать на экраны.
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445
На хер ЗАПАД! Antique computer Полчаса назад
Честно говоря, я никогда не знал, кто она вообще. Изредка видел по телеку, в тупорылых передачах и с ней,какой-то бородаты обмылок был
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12k
Том Сойер Час назад
Старая прошмандовка решила хайпануть и жидко обосралась - а теперь сопли по щекам размазывает, ибо понимает, в какое говно ногами вступила.... (не,ладно бы хоть за фигурой следила и выглядела в свои годы как выглядят ее ровесницы типа Джулианы Мур или Мишель Пфайффер - так нет же, корова стрёмная, и всё туда же - форсить своими ляжками огромными и целлюлитной жопой...)
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20k
Shtoppi Час назад
кто те, кто является поклонниками творчества этого существа? это какие-то психически нестабильные индивиды по всей видимости?
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6k
Alex Час назад
В этом вся суть этих мразей. Стоит поток денег перекрыть и они готовы на коленях прощение просить. Тьфу, мерзкие твари.
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13k
ron 2 часа назад
Блевотное создание
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Странно, что позабылось такое видео
Или это тоже "иронический перфоманс"?
Ссылка youtu.be
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280
ruslan d 2 часа назад
Вот кто ходит на их концерты ??? А ведь не малое количество , раз они так не бедно живут ...
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29k
AzuveR 2 часа назад
Захотелось плюнуть в экран ноутбука.
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
Бабкам - лицедейкам надо бы завалить е-бало и следить что, где и когда делаешь... Понятно, что вся эта богема насквозь провоняла либервотной повесточкой ибо раньше это было можно и модно, но вот времена либерализма прошли... надеюсь, что навсегда.
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Отправьте эту прошмандовку на её историческую родину - вна усраину
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August

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