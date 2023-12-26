«Меня хотят запретить. Наверное, справедливо»: Лолита Милявская сообщила, что на неё обрушился поток ненависти после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой

Артистка добавила, что активисты требуют вырезать сцены с её участием из новогодних передач.
На прошлой неделе Анастасия Ивлеева устроила перформанс с «голой вечеринкой». На мероприятии было много звёзд разной степени обнажённости.
Кадры с тусовки попали в сеть и общественность потребовало проверить всех участников на пропаганду ЛГБТ*. Часть активистов заявила, что этих селебрити нужно лишить новогодних корпоративов и эфиров на ТВ.
Одной из гостей того вечера была Лолита Милявская. На следующий день после мероприятия, он заявила, что к «организованный хейт меня только посмешил».
Я могу сказать - совершенно невинная вечеринка, где много фотографий, которые представляют собой, я бы даже сказала, фотографическую ценность, потому что это арт-объекты. Ничего, кроме иронии, не происходило, ничего вульгарного. Было смешно, весело, много талантливой молодежи. Форма одежды достаточно ироническая.
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Обращение Милявской не сработало и скандал разгорелся ещё больше. Тогда она записала ещё одно видео и подчеркнула, что «важно оставаться людьми».
Усталость, которая накопилась у всех и за год, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. Вы думаете, отрываться не хотелось? Хотелось. Поэтому, конечно, я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось.
Выяснилось, что не понравилось, и такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач. И, наверное, справедливо… А я вообще привыкла брать на себя ответственность и разделять её.
Что скажу? Знаете, я так не люблю, когда вот как в детском саду звучит: я в последний раз, я больше не буду. Никто не знает, что будет, кого сорвет, кто от чего будет плакать, а кто от чего будет смеяться. Вот людьми нужно оставаться в любом случае. Абсолютно в любом. Никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезней. Давайте попробуем как-то все-таки вместе и новогоднее настроение сохранить. Попробуем?
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Потом пошли разговоры об отмене концерта певицы в Чехове в следующем году. Купившие билеты стали якобы их массово сдавать, но это быстро опровергли. Сотрудница площадки, на которой должно состояться мероприятие, заявила:
Нет никаких волнений. Массово никаких сдач не было, отмены (концерта) нет. Билеты могут сдавать по разным причинам: болезни, отъезды. Люди имеют на это право.
Прокомментировала инцидент с билетами и сама Лолита:
Это фейк. Билеты только вышли в продажу, и просто нечего сдавать еще. Концерт открывается за два месяца в кассах. Это травля.
Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Вот все, что я знаю. Такие письма приходят за подписью общественников, причем они так и подписываются. Иногда приходят в телеграм-каналы управ, например.
Будут ли участники вечеринки на какое-то время лишены концертов и эфиров - узнаем в ближайшее время.
*ЛГБТ-движение признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ.
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На публике этим обезьянам и лошадям делать нечего.
КУНСИКАМЕРА ты, дура-упоротая с голосом КРАЗа
- Я не голая, я в эротическом костюме.
Кащей, скептически осмотрев ее, советует:
- Ты бы его хоть поутюжила, что ли!
Это страшилище вообще не следовало выпускать на экраны.
Это та, кто в браке избивала Александра Цекало и пела - не подходи ко мне, я обиделась.
Да оба они хороши...
Или это тоже "иронический перфоманс"?