<<В Казахстане чиновников будут увольнять, если их расходы превышают доходы>>

Срок введения новых норм в действие определен на 2027 год. До этого времени с чиновниками будут вести разъяснительную работу.
За существенную разницу в доходах и расходах чиновников в Казахстане пожурят, а потом уволят. Но не с завтрашнего дня - на осознание новой действительности дается несколько лет. За это время в стране проведут широкомасштабную работу, в ходе которой разжуют и разложат по полочкам все пункты обновленного закона.
Новые нормы вошли в принятые Парламентом поправки по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите - сообщают местные СМИ.
В поправках оговаривается размер взысканий, которые будут наложены на проштрафившихся згосслужащих, приравненных к ним лиц, их супругов. Так, к примеру, если разница в расходах и доходах чиновника превысит 1 тысячу МРП (1 МРП, месячный расчетный показатель равен 3180 тенге), 90% от суммы разницы будет возвращено в качестве административного штрафа.
А если эта самая разница будут более значительной и превысит годовой доход госслужащего, в этом случае "виновнику торжества" пропишут "карьерный штраф": этот человек в течение трех лет не сможет занимать госдолжность по отрицательным мотивам. Отдельно оговаривается, что в каждом случае чиновнику будет дана возможность обосновать законность расходов.
Ряд положений норм также коснётся граждан, сообщивших о коррупции. В настоящее время и ранее их трудовые права не были защищены, и часто такие активисты рисковали быть уволенными при обнародовании информации. Согласно новому закону,
стукачи ответственные люди будут защищены. "Выработанные поправки направлены на защиту лиц, сообщивших о актах коррупции, от ущемления их прав в сфере трудовых отношений. Предлагается установить требования по обязательному проведению коллегиальных заседаний при рассмотрении вопросов применения мер дисциплинарного характера и увольнения в отношении лиц, сообщивших о фактах коррупции, с обязательным приглашением представителей агентства для вынесения объективного решения. Обеспечение конфиденциальных сведений о лице, сообщившем о факте коррупционного правонарушения", - сообщил Улан Саркулов, заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции.
Пакет поправок принят Сенатом парламента Казахстана. Теперь документы отправлены на подпись президенту страны.
Источник:
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А пока надо красти, красти, красти!
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Кажется тут имеются в виду официальные доходы и расходы, а как насчет неофициальных?
Не для кого уже давно не секрет, что официальные доходы чиновников разительно отличаются от тех, за счет которых они "сводят концы с концами прозябая на гос. службе".
-то есть автор против такого решения? Тоже вор?