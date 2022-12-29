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В Казахстане чиновников будут увольнять, если их расходы превышают доходы

В Казахстане чиновников будут увольнять, если их расходы превышают доходы

Автор:
29 декабря 2022 17:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Казахстан   доходы и расходы   закон   коррупция   наказание   поправки   чиновники   
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Срок введения новых норм в действие определен на 2027 год. До этого времени с чиновниками будут вести разъяснительную работу.

За существенную разницу в доходах и расходах чиновников в Казахстане пожурят, а потом уволят. Но не с завтрашнего дня - на осознание новой действительности дается несколько лет. За это время в стране проведут широкомасштабную работу, в ходе которой разжуют и разложат по полочкам все пункты обновленного закона.


Новые нормы вошли в принятые Парламентом поправки по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите - сообщают местные СМИ.


В поправках оговаривается размер взысканий, которые будут наложены на проштрафившихся згосслужащих, приравненных к ним лиц, их супругов. Так, к примеру, если разница в расходах и доходах чиновника превысит 1 тысячу МРП (1 МРП, месячный расчетный показатель равен 3180 тенге), 90% от суммы разницы будет возвращено в качестве административного штрафа.


А если эта самая разница будут более значительной и превысит годовой доход госслужащего, в этом случае "виновнику торжества" пропишут "карьерный штраф": этот человек в течение трех лет не сможет занимать госдолжность по отрицательным мотивам. Отдельно оговаривается, что в каждом случае чиновнику будет дана возможность обосновать законность расходов.


Ряд положений норм также коснётся граждан, сообщивших о коррупции. В настоящее время и ранее их трудовые права не были защищены, и часто такие активисты рисковали быть уволенными при обнародовании информации. Согласно новому закону, стукачи ответственные люди будут защищены. "Выработанные поправки направлены на защиту лиц, сообщивших о актах коррупции, от ущемления их прав в сфере трудовых отношений. Предлагается установить требования по обязательному проведению коллегиальных заседаний при рассмотрении вопросов применения мер дисциплинарного характера и увольнения в отношении лиц, сообщивших о фактах коррупции, с обязательным приглашением представителей агентства для вынесения объективного решения. Обеспечение конфиденциальных сведений о лице, сообщившем о факте коррупционного правонарушения", - сообщил Улан Саркулов, заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции.


Пакет поправок принят Сенатом парламента Казахстана. Теперь документы отправлены на подпись президенту страны.

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Метки: Ynews   Казахстан   доходы и расходы   закон   коррупция   наказание   поправки   чиновники   
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15  комментариев
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47k
Элек Мек Час назад
У них что нет талантливых жён коммерсантов и детей вундеркиндов?
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72k
Viktor 12 минут назад
Ващета не увольнять, сажать надо!
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12k
a_komolow Полчаса назад
Ждём массовых отставок в декабре 2026 года!

А пока надо красти, красти, красти!
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2k
Роман Полчаса назад
Нельзя просто взять и потратить наворованное, сначала надо отмыть.
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1k
Алексей Попов 39 минут назад
Ну нам в феодальной это не грозит... А вообще по ходу надо каждого 10 го чинушу или депутовича раз в пять лет "обнулять" (просто как в лотерее забирать все что выше з\п) - тогда другие хоть работать будут :-)))
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78
Jimmy 50 минут назад
все получат наследство, как губернатор КК Усс... 194 ляма...
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9k
Shtoppi 56 минут назад
<<В Казахстане чиновников будут увольнять, если их расходы превышают доходы>>
--------------------
Кажется тут имеются в виду официальные доходы и расходы, а как насчет неофициальных?
Не для кого уже давно не секрет, что официальные доходы чиновников разительно отличаются от тех, за счет которых они "сводят концы с концами прозябая на гос. службе".
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12k
Ivan 56 минут назад
Как же тогда стране, без руководителей?
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1k
Росомаха Час назад
Брехня! Азиаты да без коррупции и кумовства... Скорее Земля налетит на небесную ось...
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Согласно новому закону, стукачи ответственные люди будут защищены."-
-то есть автор против такого решения? Тоже вор?
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
как это "увольнять"??? А вдруг у него богатый дядюшка помер и наследство оставил: пару-тройку дырявых юрт и стадо верблюдьев?
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