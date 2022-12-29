<<В Казахстане чиновников будут увольнять, если их расходы превышают доходы>>

За существенную разницу в доходах и расходах чиновников в Казахстане пожурят, а потом уволят. Но не с завтрашнего дня - на осознание новой действительности дается несколько лет. За это время в стране проведут широкомасштабную работу, в ходе которой разжуют и разложат по полочкам все пункты обновленного закона.

Новые нормы вошли в принятые Парламентом поправки по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите - сообщают местные СМИ.

В поправках оговаривается размер взысканий, которые будут наложены на проштрафившихся згосслужащих, приравненных к ним лиц, их супругов. Так, к примеру, если разница в расходах и доходах чиновника превысит 1 тысячу МРП (1 МРП, месячный расчетный показатель равен 3180 тенге), 90% от суммы разницы будет возвращено в качестве административного штрафа.

А если эта самая разница будут более значительной и превысит годовой доход госслужащего, в этом случае "виновнику торжества" пропишут "карьерный штраф": этот человек в течение трех лет не сможет занимать госдолжность по отрицательным мотивам. Отдельно оговаривается, что в каждом случае чиновнику будет дана возможность обосновать законность расходов.