Влиятельный чиновник из Индонезии назвал главную причину коррупции во всём мире

Как обычно - во всём виноваты они.
Министр юстиции, политики и прав человека Индонезии Мохаммад Махфуд.
Он выступал на собрании, где обсуждалась роль женщины в государстве. Махфуд долго сдерживался, а потом его прорвало и министр заявил, что женщины - это форменная беда, из-за них мужики и связываются с криминалом.
Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жены плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жены с них требуют. Их зарплата составляет 20 миллионов рупий (1400 долларов), но их расходы составляют 50 миллионов рупий (3200 долларов).
Кстати, он женат. Поэтому знает, о чём говорит.
Его слова вызвали целый шквал критики от защитниц прав женщин. Эксперт индонезийского Института реформы уголовного правосудия Майдина Рахмавати не на шутку осерчала и обозвала министра-правдоруба «женоненавистником». Досталось ему и от других женозащитниц.
Но его это не сильно обеспокоило. Министр продолжит клеймить ненасытных жён чиновников.
Источник:
- Предновогоднее чудо: вице-губернатор Пензенской области отказался от взятки
- В Казахстане чиновников будут увольнять, если их расходы превышают доходы
- Из туалета министра здравоохранения Алтая изъяли миллионы рублей
- Эмираты, Куршевель и Франция: как живёт разыскиваемая омская чиновница
- Откровения бывшего игрока: футболисты попадали в сборную за деньги
:D
А у пид*аров чиновников кто виноват?!
Всё давно знают, что во всём виноваты пловцы, печенеги, Ленин и Хрущевов!
Смысл этой фразы в том, что женщины и любовные связи часто являются причинами суровых мужских бед, дуэлей и даже войны.
Женщины, разными способами, сподвигают мужчин на всевозможные свершения.
И на хорошие и на плохие.
Мужикам и в пещере, в обнимку с мамонтом неплохо было.
женщины конечно забавные и глуповатые в каких то аспектах но низводить их до животного уровня ...это мракобесие и дикость .
Да и муслимы в индии - далеко не все.