Влиятельный чиновник из Индонезии назвал главную причину коррупции во всём мире

Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жены плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жены с них требуют. Их зарплата составляет 20 миллионов рупий (1400 долларов), но их расходы составляют 50 миллионов рупий (3200 долларов).