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Влиятельный чиновник из Индонезии назвал главную причину коррупции во всём мире

Влиятельный чиновник из Индонезии назвал главную причину коррупции во всём мире

Автор:
19 декабря 2023 14:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индонезия   взятки   жены   коррупция   министр   чиновники   юстиция   
1807
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Как обычно - во всём виноваты они.

Министр юстиции, политики и прав человека Индонезии Мохаммад Махфуд.

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Он выступал на собрании, где обсуждалась роль женщины в государстве. Махфуд долго сдерживался, а потом его прорвало и министр заявил, что женщины - это форменная беда, из-за них мужики и связываются с криминалом.

Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жены плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жены с них требуют. Их зарплата составляет 20 миллионов рупий (1400 долларов), но их расходы составляют 50 миллионов рупий (3200 долларов).

Кстати, он женат. Поэтому знает, о чём говорит.

Его слова вызвали целый шквал критики от защитниц прав женщин. Эксперт индонезийского Института реформы уголовного правосудия Майдина Рахмавати не на шутку осерчала и обозвала министра-правдоруба «женоненавистником». Досталось ему и от других женозащитниц.

Но его это не сильно обеспокоило. Министр продолжит клеймить ненасытных жён чиновников.

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Метки: Индонезия   взятки   жены   коррупция   министр   чиновники   юстиция   
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16  комментариев
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8k
Колорад 2 часа назад
А если взяточник гомозоонекропедофил?
:D
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15k
Vital Idol 3 минуты назад
министр заявил, что женщины - это форменная беда, из-за них мужики и связываются с криминалом...

А у пид*аров чиновников кто виноват?!
Всё давно знают, что во всём виноваты пловцы, печенеги, Ленин и Хрущевов!
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1k
Opliut 7 минут назад
Шерше ля фам» (Cherchez la femme) это французское выражение, которое дословно переводится на русский язык как «ищите женщину.
Смысл этой фразы в том, что женщины и любовные связи часто являются причинами суровых мужских бед, дуэлей и даже войны.
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226
Дмитрий Opliut Минуту назад
поэтому фраза "нашуршим денег на пузырь" наполовину французская?
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55k
turyst 13 минут назад
Ну... Собственно, да.
Женщины, разными способами, сподвигают мужчин на всевозможные свершения.
И на хорошие и на плохие.

Мужикам и в пещере, в обнимку с мамонтом неплохо было.
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56k
Опиум для народа 24 минуты назад
Х"ли еще можно услышать от муслима?
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38k
russger Полчаса назад
Ну с такой логикой он прав. Женщины же рожают будущих чиновников, они виноваты )
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66k
Александр Ломовицкий Час назад
а что еще можно ожидать от жителя мусульманской страны. у них женщины это вообще низшие существа по религии .
женщины конечно забавные и глуповатые в каких то аспектах но низводить их до животного уровня ...это мракобесие и дикость .
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92
Феличита Александр Ломовицкий 42 минуты назад
забавные и глупые, как вы написали, это и есть зверюшки )
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58k
dima423 2 часа назад
Ну а че, все правильно сказал)
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