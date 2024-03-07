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В России всё меньше людей верят астрологам и прочим шаманам

В России всё меньше людей верят астрологам и прочим шаманам

Автор:
07 марта 2024 15:31
Сообщество : Жить в России
Метки: ВЦИОМ   астрология   гадалки   гороскоп   колдуны   лженаука   опрос   российская академия наук   
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Однако каждая вторая женщина интересуется астрологическими прогнозами.

В прошлом году Российская Академия наук признала астрологию лженаукой. Для многих это и так было очевидно. Хотя кто-то до сих пор сверяет свою жизнь с астрологическими прогнозами и вдумчиво читает гороскопы.

Но доверяющих астрологам всё меньше.

ВЦИОМ провёл два опроса с разницей в 16 лет. В В 2008 году люди относились к астрологам более позитивно и верило им аж 52% опрошенных. Сейчас таких стало 42%. В основном, женщины и пожилые люди.

Астрологическими прогнозами интересуется каждая вторая женщина. А чем старше россияне, тем чаще они говорят, что просматривают гороскопы, - говорят социологи.

Почти половина опрошенных заявила, что вообще не интересуется никакими прогнозами, четверть из них крыла колдунов матом, говорила, что астрология антинаучна. И что нужно ориентироваться на личный опыт и науку, а не на расположение звёзд на небе. Те же люди категорически не верят ни во что сверхъестественное и требуют запретить всякие шоу, посвящённые магам и предсказателям.

Источник:

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Метки: ВЦИОМ   астрология   гадалки   гороскоп   колдуны   лженаука   опрос   российская академия наук   
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3  комментария
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ruslan d 2 часа назад
Полдень, 21 век ... Заголовок статьи прекрасен
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14k
Ser Полчаса назад
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2k
Seryi_spb 56 минут назад
Просто часть этих "верующих" переключилось на другие повесточки.
"И я не знаю, какой процент
Сумасшедших на данный час,
Но если верить глазам и ушам,
Больше в несколько раз "
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