В России всё меньше людей верят астрологам и прочим шаманам

В прошлом году Российская Академия наук признала астрологию лженаукой. Для многих это и так было очевидно. Хотя кто-то до сих пор сверяет свою жизнь с астрологическими прогнозами и вдумчиво читает гороскопы.

Но доверяющих астрологам всё меньше.