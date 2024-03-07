В России всё меньше людей верят астрологам и прочим шаманам

Однако каждая вторая женщина интересуется астрологическими прогнозами.
В прошлом году Российская Академия наук признала астрологию лженаукой. Для многих это и так было очевидно. Хотя кто-то до сих пор сверяет свою жизнь с астрологическими прогнозами и вдумчиво читает гороскопы.
Но доверяющих астрологам всё меньше.
ВЦИОМ провёл два опроса с разницей в 16 лет. В В 2008 году люди относились к астрологам более позитивно и верило им аж 52% опрошенных. Сейчас таких стало 42%. В основном, женщины и пожилые люди.
Астрологическими прогнозами интересуется каждая вторая женщина. А чем старше россияне, тем чаще они говорят, что просматривают гороскопы, - говорят социологи.
Почти половина опрошенных заявила, что вообще не интересуется никакими прогнозами, четверть из них
крыла колдунов матом, говорила, что астрология антинаучна. И что нужно ориентироваться на личный опыт и науку, а не на расположение звёзд на небе. Те же люди категорически не верят ни во что сверхъестественное и требуют запретить всякие шоу, посвящённые магам и предсказателям.
Источник:
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Сумасшедших на данный час,
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