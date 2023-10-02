«Он, наверное, уже опередил короля эстрады»: россияне выбрали певца года

Это не Филипп Киркоров и не Григорий Лепс.
ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, кого россияне считают исполнителем этого года. Олег Газманов, прошлогодний победитель, набрал 11% голосов и занял вторую строчку. Николай Басков получил 10%. Следом за ним - Сергей Лазарев с 8%, за Лепса и Киркорова проголосовало по 7% опрошенных.
А лидером рейтинга стал певец Шаман - он же Ярослав Дронов. Его назвали исполнителем года 33% из проголосовавших.
Лучшей исполнительницей стала Полина Гагарина. Второе место за Ларисой Долиной. Anna Asti (Анна Дзюба) замыкает тройку лидеров.
Опрос ВЦИОМа и победу Шамана прокомментировал российский продюсер Павел Рудченко:
SHAMAN участвует во всех патриотических концертах, где бы они ни были. Ярослав прям везде. Так как он в информационном поле чаще всего появляется, то и другие певцы со своими заслугами уходят на второй план. SHAMAN попал в патриотические тренды, и он везде в информационном пространстве.
Мне кажется, немного некорректно составлен список, потому что не названы направления. Происходит патриотически направленный перекос. Если певец исполняет патриотические песни, то, по данным ВЦИОМа, он на высочайших позициях, все остальные просто поют какие-то песни и не учитываются. Это странно. SHAMAN в большей степени поет патриотические песни, а так получается, он обошел всех маститых артистов. Хотя если брать информационную составляющую, сколько по поводу него информации, действительно он, наверное, уже опередил так называемого короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
Источник:
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И думаю что многие тоже. Жаль они не участвуют.