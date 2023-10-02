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«Он, наверное, уже опередил короля эстрады»: россияне выбрали певца года

«Он, наверное, уже опередил короля эстрады»: россияне выбрали певца года

Автор:
02 октября 2023 18:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ВЦИОМ   исполнитель   опрос   патриотизм   певец   россияне   
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Это не Филипп Киркоров и не Григорий Лепс.

ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, кого россияне считают исполнителем этого года. Олег Газманов, прошлогодний победитель, набрал 11% голосов и занял вторую строчку. Николай Басков получил 10%. Следом за ним -  Сергей Лазарев с 8%, за Лепса и Киркорова проголосовало по 7% опрошенных.

А лидером рейтинга стал певец Шаман - он же Ярослав Дронов. Его назвали исполнителем года 33% из проголосовавших.

Лучшей исполнительницей стала Полина Гагарина. Второе место за Ларисой Долиной. Anna Asti (Анна Дзюба) замыкает тройку лидеров.

Опрос ВЦИОМа и победу Шамана прокомментировал российский продюсер Павел Рудченко:

SHAMAN участвует во всех патриотических концертах, где бы они ни были. Ярослав прям везде. Так как он в информационном поле чаще всего появляется, то и другие певцы со своими заслугами уходят на второй план. SHAMAN попал в патриотические тренды, и он везде в информационном пространстве.

Мне кажется, немного некорректно составлен список, потому что не названы направления. Происходит патриотически направленный перекос. Если певец исполняет патриотические песни, то, по данным ВЦИОМа, он на высочайших позициях, все остальные просто поют какие-то песни и не учитываются. Это странно. SHAMAN в большей степени поет патриотические песни, а так получается, он обошел всех маститых артистов. Хотя если брать информационную составляющую, сколько по поводу него информации, действительно он, наверное, уже опередил так называемого короля российской эстрады Филиппа Киркорова.


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Метки: ВЦИОМ   исполнитель   опрос   патриотизм   певец   россияне   
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10  комментариев
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6k
Трям 24 минуты назад
Пневмослон - наше всё!!! )))
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9k
Trenzel2003 4 минуты назад
А я бы отдал свой голос вот этим ребятам.
Ссылка www.youtube.com

И думаю что многие тоже. Жаль они не участвуют.
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141
antoshka77 15 минут назад
шоман, это Бивис)
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23k
ЦСКА 15 минут назад

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255
EDRENA ZA NOGU 18 минут назад
А у меня никакой ВЦИОМ не спрашивал ничего... Вот же козлы! Опять моё мнение в жопу засунули!
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8k
Владимир 21 минуту назад
Всё настолько плохо с певцами? Кто такой шаман и почему он выглядит как чепушила.
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36k
Dobry vojak Svejk 42 минуты назад
Филипку на царство ?!?!?! Те, кто ему этот титул вешал сейчас в израилях, на берегах исторической родины, как оказалось... ))) В кои веки народ сам решил, кто ему нравится, но и тут с оговоркой всякие продюсеры пытаются уступить это право. Право выбора... Нахрена мне мнение какого-то продюсера, если есть цифры и они говорят больше, чем его реплики?
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91k
Херанука Паибалу 48 минут назад
Время питоров прошло
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August

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