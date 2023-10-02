«Он, наверное, уже опередил короля эстрады»: россияне выбрали певца года

ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, кого россияне считают исполнителем этого года. Олег Газманов, прошлогодний победитель, набрал 11% голосов и занял вторую строчку. Николай Басков получил 10%. Следом за ним - Сергей Лазарев с 8%, за Лепса и Киркорова проголосовало по 7% опрошенных.

А лидером рейтинга стал певец Шаман - он же Ярослав Дронов. Его назвали исполнителем года 33% из проголосовавших.