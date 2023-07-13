ВЦИОМ провёл опрос - кого из современных российских учёных или инженеров знают наши сограждане. 92% не смогли назвать ни одного

Сейчас нет цельного образа. Был классический образ советского ученого — немного рассеянный человек в очках и в потертом пиджаке. Сейчас, понятно, он меняется — более молодой и бодрый. Но пока этот образ не сформировался. И мне кажется, что пройдет еще пять-десять лет — и этот образ появится. Но он должен сначала появиться в культуре, а не в популяризации, - прокомментировал эксперт.