FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5069 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
ВЦИОМ провёл опрос - кого из современных российских учёных или инженеров знают наши сограждане. 92% не смогли назвать ни одного

ВЦИОМ провёл опрос - кого из современных российских учёных или инженеров знают наши сограждане. 92% не смогли назвать ни одного

Автор:
13 июля 2023 17:03
Сообщество : Факты
Метки: ВЦИОМ   инженер   исследователь   опрос   профессия   технарь   ученый   
939
6

При этом половина респондентов заявила, что научные и технические профессии всё равно престижны.

Киркорова или Моргенштерна* знают многие. А вот как обстоят дела с популярностью у инженеров или учёных? Этим вопросом задались в центре исследования общественного мнения и ринулись озадачивать наших граждан.

×
×

И 92% из опрошенных не смогли назвать ни одной фамилии. С внешним видом (как выглядит, во что одет) учёного или технаря тоже вышло не очень. Хотя классический образец всё же есть.

Сейчас нет цельного образа. Был классический образ советского ученого — немного рассеянный человек в очках и в потертом пиджаке. Сейчас, понятно, он меняется — более молодой и бодрый. Но пока этот образ не сформировался. И мне кажется, что пройдет еще пять-десять лет — и этот образ появится. Но он должен сначала появиться в культуре, а не в популяризации, - прокомментировал эксперт.

При этом, респонденты указали, что данные профессии всё равно престижны.

Условно говоря, возьмем Безоса: у него много денег, супермиллионер, идеал — «Хочу быть таким же!» А теперь возьмем ученого, который навряд ли миллионер. Да, возможно, он сделал что-то, разработал новый тип реактора. Для знающих людей это вау, а для обывателя: «Ну и что? Я этот реактор в жизни не видел. Вон там Безос бегает красивый такой, денег много заработал, - высказался об этом физик.

Но были и те, кто всё же вспомнил известных личностей. Несколько процентов от опрошенных чаще всего называли:

Математика Григория Перельмана, физика Жореса Алферова — по 1%.

Антрополога Станислава Дробышевского —  0,5%.

Физика Михаила Ковальчука, нейрофизиолога Татьяну Черниговскую — 0,3%.

Биолога Александра Панчина, инженера и предпринимателя Валерия Пшеничного, кардиохирурга Лео Бокерию — по  0,2%.

Панчин, Дробышевский и Черниговская активно дают интервью, проводят лекции и широко представлены в сети. Поэтому их и назвали. Теперь осталось придумать, как вновь сделать научные и технические профессии такими же значимыми, как во времена СССР. Когда учёные и технари были элитой общества. Возможно, тогда и известных людей в этих кругах прибавится.

*Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: ВЦИОМ   инженер   исследователь   опрос   профессия   технарь   ученый   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Александр 24 минуты назад
"Теперь осталось придумать, как вновь сделать научные и технические профессии такими же значимыми, как во времена СССР."
А что тут думать? Всё просто! Перестать показывать по ТВ этих пид@ ов в перьях и размалёванными рожами. Перестать мусолить в соцсетях и прочих интернетах их тупые выходки. И начать вместо этого интересно и с огоньком рассказывать о науке. О новых достижениях, о людях, которые двигают эту самую науку. И именно интересно рассказывать! Форматы для этого есть. Не монотонным гнусавым голосом вещать, "как наши корабли бороздят просторы больших театров" ©, а именно стараться вовлечь людей! Молодых, с мозгами, которые готовы впитывать информацию. И тогда уже через поколение-другое мы в состоянии будем получить общество, стремящееся к открытиям и свершениям. А не к тик-токам всяким.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Вишенка Крокодилова 4 минуты назад
Может быть, дело в том, что сейчас время не одиночек, а коллективов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey G 18 минут назад
На этот счёт Артемий Лебедев по моему мнению точно подметил.
Что мы помним из СССР? АК, Ту, Ил, Як, Су, Ми. Кораблестроение и машиностроение менее известно, но там тоже не мало продуктов в честь главного инженера.
Кто-нибудь слышал о фамилиях людей, придумавших в последнее время несколько супер интересных материалов, адэналогов которым нет? Тот же новый танк просто "Армата". И так по списку. Новые изобретения все на английский манер для быдла, который никогда не купит незамерзайку, ему анти гипер лупер фриз подавай. Никто не хочет покупать новые наработки в оптимизации производства, необходимо "Сикс сигма оптимизайшин квалити квалификайшон". "Петров" изобрел - говно, а вот если "гипер спэшл инновэйшн кампани", то качество.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Роман 22 минуты назад
Я сходу наверное тоже не скажу. Но часто смотрю в ютубе научно популярные программы, не всегда запоминаю фамилии, а визуально узнаю.

И кстати не мало важную они работу еще делают для популяризации своих университетов. Для молодежи наверное круто осознавать, что эти люди могут быть твоими педагогами и есть к чему стремиться. Формируются цели для поступления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 23 минуты назад
"ВЦИОМ провёл опрос - кого из современных российских учёных или инженеров знают наши сограждане"
-----------------

Что в головах некоторых деятелей творится? Бред. Учёные и инженеры - это что, особая каста героев и великих? Это такие же профессии не хуже и не лучше других. Хватит уже нести бред о профессиональной интеллигентской исключительности. В своей сути - это поведенческое проявление глубокой ущербности.

А в сущности, для общества и государства важно, чтобы хлеборобов и доярок люди должны знать. Благодаря их труду люди живут. А 99 процентов учёных и инженеров - просто удовлетворяют потребности людей, их хотелки. И не нужно из этого делать романтику, тем более делать вещи идейные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

228871



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#Ynews#интересно#в мире#Прошлое#мир#авария#маразм
#Прикол#забавно#позитив#животные#улыбнуло#Еда#факты#драка#СССР#Англия
#Юмор#люди#кино#шоу бизнес#удивительно#Китай#подборка#фильм#полиция#до и после
У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться