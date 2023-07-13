ВЦИОМ провёл опрос - кого из современных российских учёных или инженеров знают наши сограждане. 92% не смогли назвать ни одного

При этом половина респондентов заявила, что научные и технические профессии всё равно престижны.
Киркорова или Моргенштерна* знают многие. А вот как обстоят дела с популярностью у инженеров или учёных? Этим вопросом задались в центре исследования общественного мнения и ринулись озадачивать наших граждан.
И 92% из опрошенных не смогли назвать ни одной фамилии. С внешним видом (как выглядит, во что одет) учёного или технаря тоже вышло не очень. Хотя классический образец всё же есть.
Сейчас нет цельного образа. Был классический образ советского ученого — немного рассеянный человек в очках и в потертом пиджаке. Сейчас, понятно, он меняется — более молодой и бодрый. Но пока этот образ не сформировался. И мне кажется, что пройдет еще пять-десять лет — и этот образ появится. Но он должен сначала появиться в культуре, а не в популяризации, - прокомментировал эксперт.
При этом, респонденты указали, что данные профессии всё равно престижны.
Условно говоря, возьмем Безоса: у него много денег, супермиллионер, идеал — «Хочу быть таким же!» А теперь возьмем ученого, который навряд ли миллионер. Да, возможно, он сделал что-то, разработал новый тип реактора. Для знающих людей это вау, а для обывателя: «Ну и что? Я этот реактор в жизни не видел. Вон там Безос бегает красивый такой, денег много заработал, - высказался об этом физик.
Но были и те, кто всё же вспомнил известных личностей. Несколько процентов от опрошенных чаще всего называли:
Математика Григория Перельмана, физика Жореса Алферова — по 1%.
Антрополога Станислава Дробышевского — 0,5%.
Физика Михаила Ковальчука, нейрофизиолога Татьяну Черниговскую — 0,3%.
Биолога Александра Панчина, инженера и предпринимателя Валерия Пшеничного, кардиохирурга Лео Бокерию — по 0,2%.
Панчин, Дробышевский и Черниговская активно дают интервью, проводят лекции и широко представлены в сети. Поэтому их и назвали. Теперь осталось придумать, как вновь сделать научные и технические профессии такими же значимыми, как во времена СССР. Когда учёные и технари были элитой общества. Возможно, тогда и известных людей в этих кругах прибавится.
*Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ.
Источник:
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А что тут думать? Всё просто! Перестать показывать по ТВ этих пид@ ов в перьях и размалёванными рожами. Перестать мусолить в соцсетях и прочих интернетах их тупые выходки. И начать вместо этого интересно и с огоньком рассказывать о науке. О новых достижениях, о людях, которые двигают эту самую науку. И именно интересно рассказывать! Форматы для этого есть. Не монотонным гнусавым голосом вещать, "как наши корабли бороздят просторы больших театров" ©, а именно стараться вовлечь людей! Молодых, с мозгами, которые готовы впитывать информацию. И тогда уже через поколение-другое мы в состоянии будем получить общество, стремящееся к открытиям и свершениям. А не к тик-токам всяким.
Что мы помним из СССР? АК, Ту, Ил, Як, Су, Ми. Кораблестроение и машиностроение менее известно, но там тоже не мало продуктов в честь главного инженера.
Кто-нибудь слышал о фамилиях людей, придумавших в последнее время несколько супер интересных материалов, адэналогов которым нет? Тот же новый танк просто "Армата". И так по списку. Новые изобретения все на английский манер для быдла, который никогда не купит незамерзайку, ему анти гипер лупер фриз подавай. Никто не хочет покупать новые наработки в оптимизации производства, необходимо "Сикс сигма оптимизайшин квалити квалификайшон". "Петров" изобрел - говно, а вот если "гипер спэшл инновэйшн кампани", то качество.
И кстати не мало важную они работу еще делают для популяризации своих университетов. Для молодежи наверное круто осознавать, что эти люди могут быть твоими педагогами и есть к чему стремиться. Формируются цели для поступления.
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Что в головах некоторых деятелей творится? Бред. Учёные и инженеры - это что, особая каста героев и великих? Это такие же профессии не хуже и не лучше других. Хватит уже нести бред о профессиональной интеллигентской исключительности. В своей сути - это поведенческое проявление глубокой ущербности.
А в сущности, для общества и государства важно, чтобы хлеборобов и доярок люди должны знать. Благодаря их труду люди живут. А 99 процентов учёных и инженеров - просто удовлетворяют потребности людей, их хотелки. И не нужно из этого делать романтику, тем более делать вещи идейные.