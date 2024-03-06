Женщина зацепилась плащом за рольставни и они подняли её в воздух вместе с тележкой

В Сети завирусилось видео, которое хоть сейчас бери да включай как эпизод в комедию с Чарли Чаплином или Бастером Китоном. Просто посмотрите!
Инцидент произошел около 8 утра, в момент открытия супермаркета в Тонтеге, Южный Уэльс. 70-летняя женщина стояла с тележкой у входа, закрытого автоматическими рольставнями. Она стояла спиной ко входу и край ее плаща зацепился за ставни. Они начали подниматься и потянули за собой бедную женщину, которая просто повисла вверх ногами! Она даже не сразу отпустила свою тележку, не понимая, что происходит...
К счастью, владелец магазина довольно быстро прибежал на помощь, снял женщину с крючка и бережно поставил на ноги.
«В тот момент я думала только о том, чтобы не упасть вниз головой, — рассказала она позже. — Говорят, такое может случиться с каждым, но нет, такое может случиться только со мной! Повезло, что я ко всему отношусь с юмором. Теперь я всем говорю, что это прекрасный магазин: цены вверх не летят, только люди».
Видеозапись была опубликована магазином в социальных сетях и за последние 24 часа стала вирусной, ее просмотрели и распространили сотни тысяч раз.
Руководство магазина настаивает на том, что Энн не пострадала в этом странном инциденте. Ее быстро сняли, предложили посидеть и выпить кофе.. Но, по ее словам, она предпочла просто выкурить сигарету, чтобы успокоиться.
Люди хвалят Энн за то, что она не поддалась панике. А она отвечает, что извлекла из случившегося урок и впредь не будет стоять так близко к рольставням. Одного раза хватило.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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P.S. рольставни хорошие, крепкие))