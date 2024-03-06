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Женщина зацепилась плащом за рольставни и они подняли её в воздух вместе с тележкой

Женщина зацепилась плащом за рольставни и они подняли её в воздух вместе с тележкой

Автор:
06 марта 2024 12:40
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   вирусное видео   забавное видео   инцидент   курьез   курьезная ситуация   рольставни   супербабуля   
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В Сети завирусилось видео, которое хоть сейчас бери да включай как эпизод в комедию с Чарли Чаплином или Бастером Китоном. Просто посмотрите!


Инцидент произошел около 8 утра, в момент открытия супермаркета в Тонтеге, Южный Уэльс. 70-летняя женщина стояла с тележкой у входа, закрытого автоматическими рольставнями. Она стояла спиной ко входу и край ее плаща зацепился за ставни. Они начали подниматься и потянули за собой бедную женщину, которая просто повисла вверх ногами! Она даже не сразу отпустила свою тележку, не понимая, что происходит...



К счастью, владелец магазина довольно быстро прибежал на помощь, снял женщину с крючка и бережно поставил на ноги.


«В тот момент я думала только о том, чтобы не упасть вниз головой, — рассказала она позже. — Говорят, такое может случиться с каждым, но нет, такое может случиться только со мной! Повезло, что я ко всему отношусь с юмором. Теперь я всем говорю, что это прекрасный магазин: цены вверх не летят, только люди».


Видеозапись была опубликована магазином в социальных сетях и за последние 24 часа стала вирусной, ее просмотрели и распространили сотни тысяч раз.


Руководство магазина настаивает на том, что Энн не пострадала в этом странном инциденте. Ее быстро сняли, предложили посидеть и выпить кофе.. Но, по ее словам, она предпочла просто выкурить сигарету, чтобы успокоиться.


Люди хвалят Энн за то, что она не поддалась панике. А она отвечает, что извлекла из случившегося урок и впредь не будет стоять так близко к рольставням. Одного раза хватило.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   вирусное видео   забавное видео   инцидент   курьез   курьезная ситуация   рольставни   супербабуля   
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15  комментариев
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60k
dima423 2 часа назад
Забавно) вспоминается тот видосик про гараж
Ссылка www.youtube.com
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4k
Enigma Kuutar 7 минут назад
Хороший материал плаща. Качественный.
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59k
turyst Полчаса назад
Мерри Поппинс уже не та...

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1k
Guntis 39 минут назад
А в США засудили бы владельца магазина по самые не могу.
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32k
Kladbische 50 минут назад
Что у неё там в тележке) И, что она подумала, когда её стало поднимать, решила что её куда то перемещают, тележку надо взять с собой)
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11k
Дмитрий Час назад
Она ещё и курит!))))
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350
Алексей Куликов Дмитрий 40 минут назад
Только когда выпьет.
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6k
Lexx Час назад
Чёрный Плащ! Только свистни он появится!
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20k
Алексей Час назад
А я в восторге от качества плаща
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2k
Мария Коненкова Час назад
Самое странное в этом видео то, что старуха, уже достаточно высоко поднятой и почти перевёрнутой вниз головой, продолжает копаться в тележке. Удивительная тормознутость, даже в поправкой на старческие изменения. Ощущение, что она сообразила, что с ней что-то не то, только когда сотрудник магазина подбежал к ней спасать.
P.S. рольставни хорошие, крепкие))
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2k
Провокатор Час назад
Какие мощные роль-ставни.
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873
Шурман 2 часа назад
А тележку отпустить это была для нее большая проблема ?:) хотя уверен что у нее там лежал бумажник и другие вещи . Жалко иногда их , за мелочи переживают больше чем за свою жизнь .
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