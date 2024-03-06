Женщина зацепилась плащом за рольставни и они подняли её в воздух вместе с тележкой

К счастью, владелец магазина довольно быстро прибежал на помощь, снял женщину с крючка и бережно поставил на ноги.

«В тот момент я думала только о том, чтобы не упасть вниз головой, — рассказала она позже. — Говорят, такое может случиться с каждым, но нет, такое может случиться только со мной! Повезло, что я ко всему отношусь с юмором. Теперь я всем говорю, что это прекрасный магазин: цены вверх не летят, только люди».