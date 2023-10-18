Трехлетний сорванец забрался в автомат с мягкими игрушками

Курьезный случай произошел в австралийском городке Стрэтпайн (штат Квинсленд). Озорной малыш застрял в автомате с мягкими игрушками. Он очень хотел заполучить яркого желтого Миньона!
3-летний Имран Хуссейн был с родителями в игровом центре Lollipops и его внимание привлекла мягкая игрушка Миньон. Мальчик, видимо, не обратил внимания на то, игрушка недоступна и находится за прозрачным корпусом.
Он твердо решил сделать игрушку своей! Сумел потихоньку ускользнуть от родителей и забрался внутрь прозрачного ящика через заслонку в нижней части аппарата.
Его заметили там родители другого ребенка и подняли тревогу.
«Мы зашли в кафе перекусить. Я пошла делать заказ к стойке, а муж остался с Имраном за столом. Но когда я вернулась, Имран уже исчез. Мы искали его повсюду», — рассказала мама мальчика, Иферана Хуссейн.
По словам Ифераны, когда им сообщили о местонахождении сына, они рванули к автомату с игрушками. Она заметила голову Имрана, выглядывающую из груды игрушек.
«Он забрался туда за Миньоном, заполучил его и пытался выбраться. Он был доволен собой и явно получал удовольствие от происходящего.
Игровой центр Lollipops в Стрэтпайне находится примерно в 50 минутах езды к северу от центрального офиса Брисбена
По словам мамы мальчика, он пробыл в аппарате около пяти минут. Она выразила благодарность за помощь персоналу игрового центра.
«Сотрудники были просто великолепны, и повезло, что у них был ключ, чтобы открыть аппарат», - сказала она.
Игрушку «Миньон» Имрану в результате подарили — за впечатляющие старания. Родители хотели за неё заплатить, но сотрудники центра разрешили мальчику забрать игрушку просто так.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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