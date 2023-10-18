Трехлетний сорванец забрался в автомат с мягкими игрушками

3-летний Имран Хуссейн был с родителями в игровом центре Lollipops и его внимание привлекла мягкая игрушка Миньон. Мальчик, видимо, не обратил внимания на то, игрушка недоступна и находится за прозрачным корпусом.

Он твердо решил сделать игрушку своей! Сумел потихоньку ускользнуть от родителей и забрался внутрь прозрачного ящика через заслонку в нижней части аппарата.