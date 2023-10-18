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Трехлетний сорванец забрался в автомат с мягкими игрушками

Трехлетний сорванец забрался в автомат с мягкими игрушками

Автор:
18 октября 2023 16:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Австралия   Миньон   дети   дети такие дети   курьез   курьезный случай   мягкая игрушка   смешно   сорванец   
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Курьезный случай произошел в австралийском городке Стрэтпайн (штат Квинсленд). Озорной малыш застрял в автомате с мягкими игрушками. Он очень хотел заполучить яркого желтого Миньона!

3-летний Имран Хуссейн был с родителями в игровом центре Lollipops и его внимание привлекла мягкая игрушка Миньон. Мальчик, видимо, не обратил внимания на то, игрушка недоступна и находится за прозрачным корпусом.


Он твердо решил сделать игрушку своей! Сумел потихоньку ускользнуть от родителей и забрался внутрь прозрачного ящика через заслонку в нижней части аппарата.


Его заметили там родители другого ребенка и подняли тревогу.


«Мы зашли в кафе перекусить. Я пошла делать заказ к стойке, а муж остался с Имраном за столом. Но когда я вернулась, Имран уже исчез. Мы искали его повсюду», — рассказала мама мальчика, Иферана Хуссейн.


По словам Ифераны, когда им сообщили о местонахождении сына, они рванули к автомату с игрушками. Она заметила голову Имрана, выглядывающую из груды игрушек.


«Он забрался туда за Миньоном, заполучил его и пытался выбраться. Он был доволен собой и явно получал удовольствие от происходящего.



По словам мамы мальчика, он пробыл в аппарате около пяти минут. Она выразила благодарность за помощь персоналу игрового центра.


«Сотрудники были просто великолепны, и повезло, что у них был ключ, чтобы открыть аппарат», - сказала она.


Игрушку «Миньон» Имрану в результате подарили — за впечатляющие старания. Родители хотели за неё заплатить, но сотрудники центра разрешили мальчику забрать игрушку просто так.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Австралия   Миньон   дети   дети такие дети   курьез   курьезный случай   мягкая игрушка   смешно   сорванец   
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Ivan 47 минут назад


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