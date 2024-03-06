В Китайской армии служат 10 тысяч голубей

Потому что голуби – лучший способ связи для коротких расстояний, их скорость полета до 120 километров в час. Они могут возить небольшие послания до 100 грамм. Достаточно, чтобы переносить записки с приказами.

Саму идею голубиной почты Китая не забрасывает десятки лет, впервые «голубиное войско» завели в 1950 году. Но даже тогда, когда не было интернета, в Китае служило от силы 200 особей.