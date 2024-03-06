В Китайской армии служат 10 тысяч голубей

Вчера опять «тряхнуло» интернет, какая-то группировка перерубила четыре кабеля. А Китай готов, у Китая – голубиная почта!
Зачем? На всякий случай, чтобы было. И если во время конфликта будут отключены все привычные способы связи, особенно если противник вторгается на землю Китая.
Потому что голуби – лучший способ связи для коротких расстояний, их скорость полета до 120 километров в час. Они могут возить небольшие послания до 100 грамм. Достаточно, чтобы переносить записки с приказами.
Саму идею голубиной почты Китая не забрасывает десятки лет, впервые «голубиное войско» завели в 1950 году. Но даже тогда, когда не было интернета, в Китае служило от силы 200 особей.
Но еще более десяти лет назад было решено сделать крупное расширение и перформатирование.
В 2011 году армия решила расширить отделение голубиного войска до 10 тысяч птиц. Птиц решили не закупать, хотя в других странах есть более выносливые породы.
Выводят из потомков голубей, которых еще в 1937 году завезли в Китай из Америки. Их завез бывший пилот ВВС лейтенант Клер Ли Шеннолт, чтобы продолжать тренировать пилотов в Китае. Но на самом деле привез в страну что-то гораздо большее – будущую военную почту.
Эта порода уже прижилась в Китае и считается местной. Еще бы, есть теория, что даже через поколение голубь может «улететь домой» в другое место.
А как же гуси!?
Предусмотрительно, конечно, со стороны китайцев, но мне больше нравилась тема, когда они начали пускать охранять границы и склады гусей.
Они более беспокойные и шумные, их невозможно задобрить, как собак. И начинают быстро волноваться от чужака, потому на счету гусей, которые работают на границе, даже больше задержаний, чем у собак.
Собаки в Народной освободительной армии Китая и в охране тоже служат, но это не так интересно. Хотелось бы посмотреть, могут ли они приспособить к делу, например, свиней!
Источник:
- Жёсткие правила для китайских прислужниц
- Как работает китайская полиция?
- Что китайцы на самом деле думают о России и русских: 6 неожиданных фактов
- Почему в Китае не горят желанием помогать незнакомцам на улице
- Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот