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В Югре чиновники решили научить нейросеть писать за них нормативные акты

В Югре чиновники решили научить нейросеть писать за них нормативные акты

Автор:
05 марта 2024 18:01
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Нейросети   ХМАО   Югра   законы   нормативные акты   робот пишет законы   
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Нейросеть начнёт свою работу уже этой осенью.

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Павел Ципорин в беседе с изданием «Вестник» поделился своими планами. Оказалось, чиновникам надоело самостоятельное составлять нормативные акты и они решили научить этому искусственный интеллект. Аналог ChatGPT научат писать нормативно-правовые акты уже к осени.

Одна из задач чиновников — написание нормативно-правовых актов. Их выпускается достаточно большое количество, поэтому у нас возникла гипотеза, что мы можем обучить нейросетевую модель на наших нормативных актах, чтобы она помогала разрабатывать проекты новых документов, проекты внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты. Сейчас идет ее обучение, — пояснил Ципорин.

Разработкой искусственного интеллекта занимаются сотрудники местного НИИ. При этом Ципорин заявил, что сомневается в способностях искусственного интеллекта. Чиновники не уверены, что могут доверить нейросети писать законы. Новая программа скорее станет помощником.

Нейросетевые модели — тема новая, надо смотреть, что из этого получится, — заключил замглавы ХМАО, - отметил замглавы.


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Метки: ИИ   Нейросети   ХМАО   Югра   законы   нормативные акты   робот пишет законы   
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5  комментариев
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25k
SolomonA Час назад
Если при этом разгонят еще и чиновников, которые эти акты должны писать - то смысл есть. Но как-то слабо верится.
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472
Виталий Понаморев 5 минут назад
Если ИИ сумеет тогда зачем нам эти лентяи ?
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7k
Евгений Д 6 минут назад
Ну Теперь чинуш надо уволить- ради экономии бюджета.
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8k
perekrestok 16 минут назад
Прекрасная идея! ИИ будет писать законодательные акты! И сам будет их читать, сам исполнять и сам себе отчитываться! Всего затрат - 1 квт электроэнергии. Сколько денег можно сэкономить на сокращении чиновников - обалдуев!
Но это фантастика. Скорее всего местный НИИ пишет диссертацию заместителю губернатора. Ситуация массовая и довольно банальная. Сколько их там сидит с учеными степенями! Путин кажется несколько лет назад поручил все ученых во властных структурах отправить в науку. Но видать туда где работает этот чиновник указание еще не дошло.
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398
ApolloOne Полчаса назад
- Вы и кушать за меня будете?
- Ага! ©

Напрашивается закономерный вопрос - зачем тогда нужны такие чиновники? ЗП получать лежа на пляже?

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PokemonKa
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