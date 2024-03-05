В Югре чиновники решили научить нейросеть писать за них нормативные акты

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Павел Ципорин в беседе с изданием «Вестник» поделился своими планами. Оказалось, чиновникам надоело самостоятельное составлять нормативные акты и они решили научить этому искусственный интеллект. Аналог ChatGPT научат писать нормативно-правовые акты уже к осени.

Одна из задач чиновников — написание нормативно-правовых актов. Их выпускается достаточно большое количество, поэтому у нас возникла гипотеза, что мы можем обучить нейросетевую модель на наших нормативных актах, чтобы она помогала разрабатывать проекты новых документов, проекты внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты. Сейчас идет ее обучение, — пояснил Ципорин.

Разработкой искусственного интеллекта занимаются сотрудники местного НИИ. При этом Ципорин заявил, что сомневается в способностях искусственного интеллекта. Чиновники не уверены, что могут доверить нейросети писать законы. Новая программа скорее станет помощником.