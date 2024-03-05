В Югре чиновники решили научить нейросеть писать за них нормативные акты

Нейросеть начнёт свою работу уже этой осенью.
Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Павел Ципорин в беседе с изданием «Вестник» поделился своими планами. Оказалось, чиновникам надоело самостоятельное составлять нормативные акты и они решили научить этому искусственный интеллект. Аналог ChatGPT научат писать нормативно-правовые акты уже к осени.
Одна из задач чиновников — написание нормативно-правовых актов. Их выпускается достаточно большое количество, поэтому у нас возникла гипотеза, что мы можем обучить нейросетевую модель на наших нормативных актах, чтобы она помогала разрабатывать проекты новых документов, проекты внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты. Сейчас идет ее обучение, — пояснил Ципорин.
Разработкой искусственного интеллекта занимаются сотрудники местного НИИ. При этом Ципорин заявил, что сомневается в способностях искусственного интеллекта. Чиновники не уверены, что могут доверить нейросети писать законы. Новая программа скорее станет помощником.
Нейросетевые модели — тема новая, надо смотреть, что из этого получится, — заключил замглавы ХМАО, - отметил замглавы.
Источник:
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Но это фантастика. Скорее всего местный НИИ пишет диссертацию заместителю губернатора. Ситуация массовая и довольно банальная. Сколько их там сидит с учеными степенями! Путин кажется несколько лет назад поручил все ученых во властных структурах отправить в науку. Но видать туда где работает этот чиновник указание еще не дошло.
- Ага! ©
Напрашивается закономерный вопрос - зачем тогда нужны такие чиновники? ЗП получать лежа на пляже?