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Со слонами и гиганскими грибами: мэр Нижневартовска презентовал город-будущего-2070

Со слонами и гиганскими грибами: мэр Нижневартовска презентовал город-будущего-2070 (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 23:07
Сообщество : Жить в России
Метки: 2070   Кощенко   Нижневартовск   ХМАО   Югра   мэр   планы развития   презентация   
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Остап Бендер с его Нью-Васюками - ребенок по сравнению с мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко, презентовавшем перед губернатором Югры и другими серьезными чиновниками концепцию развития города на последующие 50 лет.

По мнению мэра, Нижневартовск образца 2070 года представляет собой град на холме, с небоскребами, эстакадами и зелеными лугами. Вокруг мегаполиса-мечты растут гигантские грибы, гуляют слоны и течёт водопад. Ах да, еще на картинке есть парящий самолёт-биплан в небе. Почему-то главу ХМАО Наталью Комарову, смутил только он. Не грибы, не эстакады и не слоны. Она даже задала уточняющий вопрос, не слишком ли самолетик устарел для 2070 года.

А вот блогер-урбанист Илья Варламов посчитал иллюстрацию к плану развития Нижневартовска до 2070 года устаревшей и предложил мэру уволиться:

«Это хорошо показывает компетенцию мэра Нижневартовска, это хорошо показывает компетенцию людей, кто у нас сегодня принимает решения, насколько их уровень образования и развития бесконечно отстал от того, что нужно сейчас. Поэтому можно предложить мэру Нижневартовска написать с нового года заявление об отставке, можно как Борису Николаевичу грустно выступить в полдень 31 декабря. И я думаю, это будет лучший подарок для Нижневартовска, и в 2070 году он не будет так позорно выглядеть», — заявил Варламов журналистам издания "Газета.ру". По словам Варламова, подобными города будущего представляли советские архитекторы: «Он забыл еще летающие машины нарисовать, чтобы прямо совсем хорошо было. Господин мэр предлагает, чтобы через 50 лет было то, что 100 лет назад устарело», — заявил блогер.

В соцсетях иллюстрацию высмеяли и отметили, что вряд ли нижневартовцы хотят жить в таком городе. В мэрии же указали, что бурная реакция им непонятна, так как это всего лишь абстрактная иллюстрация из интернета.

«Конечно, эта картинка не имеет никакого отношения к реальному проекту. Обложка идеи большого прекрасного абстрактного будущего. Она не привязана ни к какой теме. Это рисунок, сопровождающий презентацию, чтобы ее просто немного разнообразить», — пояснили в мэрии.

Мэром Нижневартовска Кощенко стал 3 декабря 2021 года.

Источник:

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Метки: 2070   Кощенко   Нижневартовск   ХМАО   Югра   мэр   планы развития   презентация   
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19  комментариев
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bobobo 3 часа назад
Отобрали у народа право избирать, вот и лезет всякая шелупонь. Главное, что бы начальству не перечил.
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35k
Гёз Уленшпигель 38 минут назад
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739
Снежный Барс Час назад
Это не мэр, а иплан какой-то
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8k
Мегапихель 2 часа назад
Нижневартовск 2070
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1k
Vadims 2 часа назад
Ilja Varlamov... eto li4inka Alekseja Venediktova.
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1k
Довер Иванович 2 часа назад
Долго собрался сидеть на посту.
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405
Папай 3 часа назад
А вот блогера Варламова надо всегда посылать на холм со слонами
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457
bobobo Папай 2 часа назад
Бузова к архитектуре какое отношение имеет?
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bobobo Папай 2 часа назад
Я так понял, Вы меня обидеть хотите? У Вас пока не получилось. Попробуйте ещё.
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457
bobobo Divergent?!? 2 часа назад
Кстати он вкладывает свои деньги в реставрацию объектов старины по всей России.
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