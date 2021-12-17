Со слонами и гиганскими грибами: мэр Нижневартовска презентовал город-будущего-2070

А вот блогер-урбанист Илья Варламов посчитал иллюстрацию к плану развития Нижневартовска до 2070 года устаревшей и предложил мэру уволиться:

«Это хорошо показывает компетенцию мэра Нижневартовска, это хорошо показывает компетенцию людей, кто у нас сегодня принимает решения, насколько их уровень образования и развития бесконечно отстал от того, что нужно сейчас. Поэтому можно предложить мэру Нижневартовска написать с нового года заявление об отставке, можно как Борису Николаевичу грустно выступить в полдень 31 декабря. И я думаю, это будет лучший подарок для Нижневартовска, и в 2070 году он не будет так позорно выглядеть», — заявил Варламов журналистам издания "Газета.ру". По словам Варламова, подобными города будущего представляли советские архитекторы: «Он забыл еще летающие машины нарисовать, чтобы прямо совсем хорошо было. Господин мэр предлагает, чтобы через 50 лет было то, что 100 лет назад устарело», — заявил блогер.