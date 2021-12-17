Со слонами и гиганскими грибами: мэр Нижневартовска презентовал город-будущего-2070

Остап Бендер с его Нью-Васюками - ребенок по сравнению с мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко, презентовавшем перед губернатором Югры и другими серьезными чиновниками концепцию развития города на последующие 50 лет.
По мнению мэра, Нижневартовск образца 2070 года представляет собой град на холме, с небоскребами, эстакадами и зелеными лугами. Вокруг мегаполиса-мечты растут гигантские грибы, гуляют слоны и течёт водопад. Ах да, еще на картинке есть парящий самолёт-биплан в небе. Почему-то главу ХМАО Наталью Комарову, смутил только он. Не грибы, не эстакады и не слоны. Она даже задала уточняющий вопрос, не слишком ли самолетик устарел для 2070 года.
А вот блогер-урбанист Илья Варламов посчитал иллюстрацию к плану развития Нижневартовска до 2070 года устаревшей и предложил мэру уволиться:
«Это хорошо показывает компетенцию мэра Нижневартовска, это хорошо показывает компетенцию людей, кто у нас сегодня принимает решения, насколько их уровень образования и развития бесконечно отстал от того, что нужно сейчас. Поэтому можно предложить мэру Нижневартовска написать с нового года заявление об отставке, можно как Борису Николаевичу грустно выступить в полдень 31 декабря. И я думаю, это будет лучший подарок для Нижневартовска, и в 2070 году он не будет так позорно выглядеть», — заявил Варламов журналистам издания "Газета.ру". По словам Варламова, подобными города будущего представляли советские архитекторы: «Он забыл еще летающие машины нарисовать, чтобы прямо совсем хорошо было. Господин мэр предлагает, чтобы через 50 лет было то, что 100 лет назад устарело», — заявил блогер.
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В соцсетях иллюстрацию высмеяли и отметили, что вряд ли нижневартовцы хотят жить в таком городе. В мэрии же указали, что бурная реакция им непонятна, так как это всего лишь абстрактная иллюстрация из интернета.
«Конечно, эта картинка не имеет никакого отношения к реальному проекту. Обложка идеи большого прекрасного абстрактного будущего. Она не привязана ни к какой теме. Это рисунок, сопровождающий презентацию, чтобы ее просто немного разнообразить», — пояснили в мэрии.
Мэром Нижневартовска Кощенко стал 3 декабря 2021 года.
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