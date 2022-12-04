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Ретрофутуризм в исполнении нейросети

Ретрофутуризм в исполнении нейросети

Автор:
04 декабря 2022 10:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Midjourney   ИИ   графика нейросети   нейросети   ретрофутуризм   футуризм   
1004
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Пользователю reddit стало интересно, как нейросеть Midjourney воспроизведет запрос на тему плакатов времен советского союза в стиле футуризма. Получилось весьма не дурно.

Выглядит как будто только со страниц фантастического журнала полувековой давности.


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Футуризм родился из реакции человечества на внезапный толчок в технологическую революцию. Многим, кто был свидетелем быстрых перемен, казалось, что технологическая утопия быстро приближается, порой даже слишком.

Покорение космоса, новые технологии, научные открытия - казалось, вот еще немного и человечество выйдет на новый уровень. И наступит то, о чем так захватывающе писали наши фантасты.

Но история все расставила на свои места. В общем, приятного просмотра.

Источник:

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Метки: Midjourney   ИИ   графика нейросети   нейросети   ретрофутуризм   футуризм   
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3  комментария
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KiploksAKS Полчаса назад
Сплошные англосаксы.
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doker Минуту назад
Современная нейросеть - это представление БЫТИЯ от создателей. "Создатели", согласно установкам западного мира, приравняли советскую власть к "арийцам" Германии.

Как результат - советские арийцы.
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