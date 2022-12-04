Ретрофутуризм в исполнении нейросети

Пользователю reddit стало интересно, как нейросеть Midjourney воспроизведет запрос на тему плакатов времен советского союза в стиле футуризма. Получилось весьма не дурно.
Выглядит как будто только со страниц фантастического журнала полувековой давности.
Футуризм родился из реакции человечества на внезапный толчок в технологическую революцию. Многим, кто был свидетелем быстрых перемен, казалось, что технологическая утопия быстро приближается, порой даже слишком.
Покорение космоса, новые технологии, научные открытия - казалось, вот еще немного и человечество выйдет на новый уровень. И наступит то, о чем так захватывающе писали наши фантасты.
Но история все расставила на свои места. В общем, приятного просмотра.
Источник:
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Как результат - советские арийцы.