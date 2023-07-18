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В ХМАО бывшим заключенным разрешили работать с детьми

В ХМАО бывшим заключенным разрешили работать с детьми

Автор:
18 июля 2023 22:57
Сообщество : Жить в России
Метки: ХМАО   Югра   дети   заключенные   комиссия   работа   трудоустройство   
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Комиссия, в которую входят заместитель губернатора Югры, депутаты и прокуроры, одобрила трудоустройство экс-осуждённых в учреждения с несовершеннолетними, считая, что они не представляют опасности для детей.

Окружная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (ОКДН) рассмотрела прошения ранее судимых граждан, собирающихся работать с детьми и подростками и допустила к образовательной деятельности пять из шести кандидатов.

Информация об этом появилась на сайте региональной Думы.

Теперь они смогут работать в образовательно-воспитательных учреждениях, а также заниматься предпринимательской деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних. Кроме того, им разрешается организовывать отдых детей и контролировать медицинское и соц- обеспечение в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием детей и подростков.

Власти своё решение объяснили тем, что готовы дать "второй шанс, возможность заниматься полезным и любимым делом людям, раскаявшимся в совершении противоправного деяния".
Местные СМИ не называют имён бывших осужденных и статей, по которым они сидели.

Издание "Подъём" уточняет, что речь идёт именно о гражданах, участвовавших в СВО.

Ранее министр образования Кравцов заявил, что бывших участников СВО будут привлекать к работе в школах, чтобы преподавать начальную военную подготовку. Идею тогда поддержал Евгений Пригожин, допустив, что этим могут заняться и вагнеровцы.
На днях председатель "Справедливой России" Миронов говорил, что "большое число участников СВО уже изъявили желание заняться воспитательной работой".

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Метки: ХМАО   Югра   дети   заключенные   комиссия   работа   трудоустройство   
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7  комментариев
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75k
Viktor 2 часа назад
Чёта анекдот вспомнился - поставили бывшего зека в детсад воспитателем, через месяц приходит комиссия и видит картину - урка сидит в песочнице, а дети - руки за спиной, ходят вокруг него:
- 346, опять обосрался!?
- Обижаешь начальник, кенты подбросили.
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14k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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22k
babuby 2 часа назад
Решили продвигать понятия в массы. Ну-ну.
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19k
Александр 2 часа назад
Некоторых послушать, так если сидел, то всё, человек пропащий. Весь в наколках, по фене ботает и разговоры у него только о зоне и преступлениях.
Я работал с теми кто сидел, так из всех них только один был долбанутый на теме зоны, по остальным и не скажешь. Ничего в них не выдавало что сидели.
Тут вон были статьи что творят воспитательницы в детских садах, так они не сидели.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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