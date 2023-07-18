В ХМАО бывшим заключенным разрешили работать с детьми

Окружная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (ОКДН) рассмотрела прошения ранее судимых граждан, собирающихся работать с детьми и подростками и допустила к образовательной деятельности пять из шести кандидатов.

Информация об этом появилась на сайте региональной Думы.

Теперь они смогут работать в образовательно-воспитательных учреждениях, а также заниматься предпринимательской деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних. Кроме того, им разрешается организовывать отдых детей и контролировать медицинское и соц- обеспечение в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием детей и подростков.