В ХМАО бывшим заключенным разрешили работать с детьми

Комиссия, в которую входят заместитель губернатора Югры, депутаты и прокуроры, одобрила трудоустройство экс-осуждённых в учреждения с несовершеннолетними, считая, что они не представляют опасности для детей.
Окружная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (ОКДН) рассмотрела прошения ранее судимых граждан, собирающихся работать с детьми и подростками и допустила к образовательной деятельности пять из шести кандидатов.
Информация об этом появилась на сайте региональной Думы.
Теперь они смогут работать в образовательно-воспитательных учреждениях, а также заниматься предпринимательской деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних. Кроме того, им разрешается организовывать отдых детей и контролировать медицинское и соц- обеспечение в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием детей и подростков.
Власти своё решение объяснили тем, что готовы дать "второй шанс, возможность заниматься полезным и любимым делом людям, раскаявшимся в совершении противоправного деяния".
Местные СМИ не называют имён бывших осужденных и статей, по которым они сидели.
Издание "Подъём" уточняет, что речь идёт именно о гражданах, участвовавших в СВО.
Ранее министр образования Кравцов заявил, что бывших участников СВО будут привлекать к работе в школах, чтобы преподавать начальную военную подготовку. Идею тогда поддержал Евгений Пригожин, допустив, что этим могут заняться и вагнеровцы.
На днях председатель "Справедливой России" Миронов говорил, что "большое число участников СВО уже изъявили желание заняться воспитательной работой".
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Я работал с теми кто сидел, так из всех них только один был долбанутый на теме зоны, по остальным и не скажешь. Ничего в них не выдавало что сидели.
Тут вон были статьи что творят воспитательницы в детских садах, так они не сидели.