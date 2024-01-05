На модель, созданную ИИ, подписалось 150 тысяч человек

"Вначале я работал над ней по 14-16 часов в день, чтобы понять, какие программы подойдут для редактирования лица, тела, и создания видео. Теперь я работаю над контентом по восемь часов каждый день. Похоже, что я веду двойную жизнь. Но я действительно не хочу быть публичным. Я не хочу быть очередным инфлюенсером в интернете, который выкладывает, чем он занимается и что ест. Это просто не моё," - говорит автор.