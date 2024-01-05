На модель, созданную ИИ, подписалось 150 тысяч человек

Модель Эмили Пеллегрини активно набирает популярность в соцсетях — за пару месяцев на неё подписалось уже 150 тысяч пользователей. Есть у Эмили одна особенность: она полностью создана искусственным интеллектом. Так нейросеть описала "девушку мечты среднестатистического мужчины".
Модель Эмили Пеллегрини (Emily Pellegrini) появилась в запрещённой соцсети недавно, и уже за 4 месяца набрала 150 тысяч подписчиков. Хотя её фото и видео могут показаться реалистичными, увы, она полностью создана искусственным интеллектом. Создатель Эмили, при этом, за пару месяцев заработал на ней уже 10 тысяч долларов (913 тыс. рублей), просто публикуя контент с участием ИИ-модели. Кто-то из "поклонников" ведётся и до сих пор думает, что она настоящая.
"Я спросил в чате GPT, о какой девушке мечтает среднестатистический мужчина. Нейросеть написала, что у неё длинные каштановые волосы и длинные ноги, поэтому я сделал её именно такой, как там описано. Я хотел сделать её настолько реалистичной, насколько это возможно," - рассказал создатель модели, который пожелал остаться анонимным.
Модель быстро набирает популярность и получает сотни комплиментов в комментариях. По словам создателя Эмили, ей писали даже известные люди: футболисты, миллиардеры, бойцы ММА и теннисисты. Один известный немецкий футболист написал ей, задав вопрос: "Почему у такой красивой девушки нет парня?"
"Они думают, что она настоящая. Они приглашают её в Дубай, чтобы встретиться и поужинать в шикарных ресторанах. В один момент я подумал: "Что, чёрт возьми, происходит?"," - рассказывает автор аккаунта.
"Вначале я работал над ней по 14-16 часов в день, чтобы понять, какие программы подойдут для редактирования лица, тела, и создания видео. Теперь я работаю над контентом по восемь часов каждый день. Похоже, что я веду двойную жизнь. Но я действительно не хочу быть публичным. Я не хочу быть очередным инфлюенсером в интернете, который выкладывает, чем он занимается и что ест. Это просто не моё," - говорит автор.
Кроме того, он создал для неё сестру по имени Фиона, у которой также уже около 30 000 подписчиков. В планах их создателя - сгенерировать ещё несколько сестёр ИИ-семейства. Следующая будет рыжеволосой.
Видео ИИ-модели:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Будущее уже скоро наступит, а бывшие онлифанщицы наконец то делом займутся, готовить научатся, за домом следить, на завод пойдут, шпалы будут укладывать, и дворы мести! Да да, не удивляйтесь, раньше всё это женская работа была!
Постепенно и всякие визажисты, специалистки по бровкам и ноготочкам, то же разорятся из за отсутствия клиентуры, и тоже делом займутся! Эскортницы станут страшными, и цены на их услуги упадут, будут за еду работать! Осталось немного подождать мужики!
Создатель этой "модели" - не ИИ, а вполне себе живой человек, некий аноним.
Почему все к месту и не к месту называют программное обеспечение (пусть и навороченное, но работающее по алгоритму, который для неё пишет живой человек) "искусственным интеллектом"? Интеллекта тут ноль, программа набирала статистику образов и графически нарисовала образ.
Интеллект - у создателя этой программы.