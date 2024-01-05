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На модель, созданную ИИ, подписалось 150 тысяч человек

На модель, созданную ИИ, подписалось 150 тысяч человек

Автор:
05 января 2024 09:00
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Искусственный интеллект   Нейросети   Разное   девушки   модели   модель   современность   фото   
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Модель Эмили Пеллегрини активно набирает популярность в соцсетях — за пару месяцев на неё подписалось уже 150 тысяч пользователей. Есть у Эмили одна особенность: она полностью создана искусственным интеллектом. Так нейросеть описала "девушку мечты среднестатистического мужчины".

Модель Эмили Пеллегрини (Emily Pellegrini) появилась в запрещённой соцсети недавно, и уже за 4 месяца набрала 150 тысяч подписчиков. Хотя её фото и видео могут показаться реалистичными, увы, она полностью создана искусственным интеллектом. Создатель Эмили, при этом, за пару месяцев заработал на ней уже 10 тысяч долларов (913 тыс. рублей), просто публикуя контент с участием ИИ-модели. Кто-то из "поклонников" ведётся и до сих пор думает, что она настоящая.

"Я спросил в чате GPT, о какой девушке мечтает среднестатистический мужчина. Нейросеть написала, что у неё длинные каштановые волосы и длинные ноги, поэтому я сделал её именно такой, как там описано. Я хотел сделать её настолько реалистичной, насколько это возможно," - рассказал создатель модели, который пожелал остаться анонимным.

Модель быстро набирает популярность и получает сотни комплиментов в комментариях. По словам создателя Эмили, ей писали даже известные люди: футболисты, миллиардеры, бойцы ММА и теннисисты. Один известный немецкий футболист написал ей, задав вопрос: "Почему у такой красивой девушки нет парня?"


"Они думают, что она настоящая. Они приглашают её в Дубай, чтобы встретиться и поужинать в шикарных ресторанах. В один момент я подумал: "Что, чёрт возьми, происходит?"," - рассказывает автор аккаунта.

"Вначале я работал над ней по 14-16 часов в день, чтобы понять, какие программы подойдут для редактирования лица, тела, и создания видео. Теперь я работаю над контентом по восемь часов каждый день. Похоже, что я веду двойную жизнь. Но я действительно не хочу быть публичным. Я не хочу быть очередным инфлюенсером в интернете, который выкладывает, чем он занимается и что ест. Это просто не моё," - говорит автор.



Кроме того, он создал для неё сестру по имени Фиона, у которой также уже около 30 000 подписчиков. В планах их создателя - сгенерировать ещё несколько сестёр ИИ-семейства. Следующая будет рыжеволосой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ИИ   Искусственный интеллект   Нейросети   Разное   девушки   модели   модель   современность   фото   
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20  комментариев
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Порнуха выходит на новый уровень. Куда там хёнтаю...
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2k
fraxinus 20 минут назад
сиси немного перебор
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4k
VPJ Полчаса назад
Посмотрите "Симона", с Аль Пачино.
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104
Чубака 40 минут назад
Ждем раскрытие темы с ее участием на порно хабе
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1k
Александр 43 минуты назад
херасе, как быстро "секс по телефону" развивается.
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37k
koleos72 43 минуты назад
У неё уже есть папик!
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23k
сеньор Леонсио 54 минуты назад
Не думал, что скажу такое, но ИИ молодец!
Будущее уже скоро наступит, а бывшие онлифанщицы наконец то делом займутся, готовить научатся, за домом следить, на завод пойдут, шпалы будут укладывать, и дворы мести! Да да, не удивляйтесь, раньше всё это женская работа была!
Постепенно и всякие визажисты, специалистки по бровкам и ноготочкам, то же разорятся из за отсутствия клиентуры, и тоже делом займутся! Эскортницы станут страшными, и цены на их услуги упадут, будут за еду работать! Осталось немного подождать мужики!

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12k
Властелин Час назад
Ну не знаю. Сложно судить хорошо это или плохо. Нужно идти со временем и принимать его как оно есть. Злиться и нервничать по этому поводу лишнее.
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15k
info-kozirev Час назад
Что ж,ИИ удалось создать действительно симпатичную модель.
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17k
Majul Час назад
150 000 бестолочей, без грамма серого вещества в черепушку.
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8k
Владимир Час назад
А самое страшное, что сейчас настоящие используют кучи фильтров в видео и их хрен отличить получится от ИИ. Если смотреть отдельно - видно мыльцо при анимации.
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Лютый вам Бетховен Час назад
Перепись лоботрясов.
Тик-токеры 6-го разряда нервно вайпят в сторонке.
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Суходро.еры
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MPEG-8 2 часа назад
А, скольких лохов она уже развела.
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