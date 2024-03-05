Нелепое увлечение английских аристократов

В чём особенности такой пружины? Во-первых, когда она сжимается, её витки не упираются друг в друга, а входят один между другим – пружина как будто складывается. Во-вторых, если на неё давить, то поначалу она податливая, как бы мягкая, но чем дальше мы её сжимаем, тем труднее это делать – пружина становится жёстче. Ну вот прямо всё то, что нужно для эффективного прыгания!

А теперь – внимание. В 1739 году некий Генри Марш с улицы Клер-Маркет в городе Лондоне изобрёл вот такую штуковину. Посмотрите на неё и попробуйте догадаться, что это такое и для чего использовалось.