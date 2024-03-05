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Нелепое увлечение английских аристократов

Нелепое увлечение английских аристократов

Автор:
05 марта 2024 10:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   пружина   прыгать   увлечение английских аристократов   удивительно   факты   фото   
2056
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Такого не увидишь в фильмах типа «Аббатство Даунтон» или «Джейн Эйр» – уж очень нелепо и смешно это выглядит. Но такое было! Что же это за увлечение?

Люди научились использовать пружины в глубокой древности. Например, лук был изобретён примерно 65 тысяч лет назад. А что такое лук? Это пружина.

Первые пружины были деревянными. Долго, очень долго человечество если испытывало потребность в пружине, то использовало дерево. Да и сейчас – вот, например:

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Только в XV веке была изобретена витая стальная пружина - привычная нам "спиралька". А ещё через триста лет – изобрели биконическую. Это довольно интересная пружина – она как будто свита из двух конусов и напоминает песочные часы.

В чём особенности такой пружины? Во-первых, когда она сжимается, её витки не упираются друг в друга, а входят один между другим – пружина как будто складывается. Во-вторых, если на неё давить, то поначалу она податливая, как бы мягкая, но чем дальше мы её сжимаем, тем труднее это делать – пружина становится жёстче. Ну вот прямо всё то, что нужно для эффективного прыгания!

А теперь – внимание. В 1739 году некий Генри Марш с улицы Клер-Маркет в городе Лондоне изобрёл вот такую штуковину. Посмотрите на неё и попробуйте догадаться, что это такое и для чего использовалось.

Даём подсказку. Изобретение Генри Марша называлось «Chamber Horse», что на русский можно перевести как «комнатная лошадка» или «комнатный конёк».

Вот комнатный конёк, нарисованный инженером и дизайнером Томасом Шератоном в 1792 году. Здесь хорошо видно его внутреннее устройство.

Догадались? Или сдаётесь?

Дело в том, что в XVIII веке английские леди и джентльмены очень много кушали и очень мало двигались. А единственным приличным для знати видом спорта считалась верховая езда.

Но мы же знаем, что такое эта Англия! Сплошные дожди, туманы, болота и собаки Баскервилей! На верховую прогулку редко когда выберешься. Английские леди и джентльмены даже придумали название для болезни, из-за которой они всё время сидели дома, скучали и толстели. Сплин. Вот как это у них называлось.

И именно для лечения сплина изобрёл Генри Марш комнатного конька. Теперь леди и джентльмены могли скакать на лошадях в любую погоду, даже не выходя из дома! Они садились на вот это устройство, держались руками за поручни, и… скакали, скакали, скакали!


Такие коньки устанавливались также в аптеках, где небогатый английский джентльмен за несколько пенсов мог тоже сесть и поскакать. Вот и выходит, что диванная пружина для того и была придумана, чтоб на ней прыгать!

По меньшей мере полтораста лет никому не приходило в голову, что на биконической диванной пружине можно спать. На ней только прыгали. Для этого она и была изобретена!

В начале XIX века комнатный конёк вышел из моды, и, казалось, биконическая пружина забыта за ненадобностью.

Однако спустя пару десятков лет о ней вспоминают. В моду входят скачки на багги – лёгких одноместных или двухместных повозках (сейчас словом «багги» называют лёгкие спортивные автомобили повышенной проходимости).

Скакать на багги оказывается жёстко – скачут-то по пересечённой местности. Пружинистости рессор оказывается недостаточно, а до изобретения «дутой шины» (то есть надувной) ещё далеко.

Спать на пружинах придумали только в 1870-х годах, когда был изобретён пружинный матрас типа «боннель», где биконические пружины скреплены между собой.

Вот мы и узнали, почему так здорово прыгается на пружинном матрасе или на диване – ведь диванная пружина и была придумана для того, чтобы на ней прыгать!

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Метки: интересно   пружина   прыгать   увлечение английских аристократов   удивительно   факты   фото   
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2k
Альфач твоей мамки 2 часа назад
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29k
Е-Лена 56 минут назад
))) ТренаЖИР пружинный.
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10k
Trenzel2003 56 минут назад
Жена верховой ездой занялась в надежде похудеть.
Ну и как?
Да, нормально, лошадь уже похудела на 25 кило.
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