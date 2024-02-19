В каких христианских церквях можно увидеть крокодилов. Живых и мертвых!

Представьте, заходите вы в церковь, а там крокодил. Думаете, начало анекдота или новости из Onion? Нет, это реальность: чучела рептилий появились в религиозных сооружениях Европы еще в Средневековье.
Севильский кафедральный собор
В Севильском кафедральном соборе крокодил появился еще в XIII веке, когда Кастилией и Леоном правил король Альфонсо Х. Однажды он получил от египетского эмира целую кипу экзотических подарков: среди них были гигантский живой крокодил и слон.
Слон, к несчастью, умер в пути, а вот с крокодилом произошло одно из двух: первая легенда гласит, что животное долго жило и приняло христианство, а вторая — что крокодил не выдержал новой обстановки и умер. В любом случае, кожу рептилии натянули на деревянную фигуру и оставили болтаться под крышей собора.
Храм Пресвятой девы Марии Милосердной
Еще несколько мертвых крокодилов можно найти в Италии. Один из них висит под крышей в церкви Святилище пресвятой девы Марии Милосердной, городок Куртатоне. Чучело зверя находится тут уже 500 лет, напоминая прихожанам о том, как близки силы зла.
Часовня девы Марии в Мачерате
Другого крокодила подвесили на стене часовни Девы Марии в Мачерате. Смерть зверя датируют концом XVI века, а его появление объясняют двумя причинами. Более реалистичная заключается в том, что крокодила принесли крестоносцы, возвращаясь из дальних стран; вторая, романтизированная, говорит, что животное само пришло в город в 1589 году. Согласно ей, крокодил пожирал скот, пока один храбрец не проткнул его брюхо вилкой.
Церковь Святой Марии в Понте-Носса
В церкви Святой Марии в Понте-Носса сохранился еще один древний крокодил. Первая известная запись о нем датирована 1594 годом: в ней генеральный викарий призывает убрать кожу крокодила из церкви. Как можно догадаться, приказ священнослужителя не торопятся выполнять до сих пор.
Храм святителя Спиридона в Ораниенбауме
Но есть в церквях и живые крокодилы, причем находятся они гораздо ближе — в 40 километрах от Петербурга. Животных приютил священник Олег Емельяненко, настоятель храма святителя Спиридона в Ораниенбауме.
При храме Олег создал целый зоопарк: тут обитают не только три нильских крокодила, но и енот, черепахи, кроли и петухи.
Источник:
- Троглобионты: самые необычные обитатели пещер, каких вы даже не могли себе представить
- Как животные видят этот мир
- Морской леопард: то милашка, то кровожадный тиран
- Колумбийская коата: их мёртвенно-леденящий взгляд пробирает до мурашек
- С какой целью пауки-птицееды заводят в своих норах "домашних животных"