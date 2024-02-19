В каких христианских церквях можно увидеть крокодилов. Живых и мертвых!

В Севильском кафедральном соборе крокодил появился еще в XIII веке, когда Кастилией и Леоном правил король Альфонсо Х. Однажды он получил от египетского эмира целую кипу экзотических подарков: среди них были гигантский живой крокодил и слон.

Слон, к несчастью, умер в пути, а вот с крокодилом произошло одно из двух: первая легенда гласит, что животное долго жило и приняло христианство, а вторая — что крокодил не выдержал новой обстановки и умер. В любом случае, кожу рептилии натянули на деревянную фигуру и оставили болтаться под крышей собора.

Храм Пресвятой девы Марии Милосердной