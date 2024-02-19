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В каких христианских церквях можно увидеть крокодилов. Живых и мертвых!

В каких христианских церквях можно увидеть крокодилов. Живых и мертвых!

Автор:
19 февраля 2024 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Церковь   животные   интересно   крокодил   удивительно   факты   фото   
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Представьте, заходите вы в церковь, а там крокодил. Думаете, начало анекдота или новости из Onion? Нет, это реальность: чучела рептилий появились в религиозных сооружениях Европы еще в Средневековье.

Севильский кафедральный собор 

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В Севильском кафедральном соборе крокодил появился еще в XIII веке, когда Кастилией и Леоном правил король Альфонсо Х. Однажды он получил от египетского эмира целую кипу экзотических подарков: среди них были гигантский живой крокодил и слон.

Слон, к несчастью, умер в пути, а вот с крокодилом произошло одно из двух: первая легенда гласит, что животное долго жило и приняло христианство, а вторая — что крокодил не выдержал новой обстановки и умер. В любом случае, кожу рептилии натянули на деревянную фигуру и оставили болтаться под крышей собора.


Храм Пресвятой девы Марии Милосердной

Еще несколько мертвых крокодилов можно найти в Италии. Один из них висит под крышей в церкви Святилище пресвятой девы Марии Милосердной, городок Куртатоне. Чучело зверя находится тут уже 500 лет, напоминая прихожанам о том, как близки силы зла.


Часовня девы Марии в Мачерате

Другого крокодила подвесили на стене часовни Девы Марии в Мачерате. Смерть зверя датируют концом XVI века, а его появление объясняют двумя причинами. Более реалистичная заключается в том, что крокодила принесли крестоносцы, возвращаясь из дальних стран; вторая, романтизированная, говорит, что животное само пришло в город в 1589 году. Согласно ей, крокодил пожирал скот, пока один храбрец не проткнул его брюхо вилкой.


Церковь Святой Марии в Понте-Носса

В церкви Святой Марии в Понте-Носса сохранился еще один древний крокодил. Первая известная запись о нем датирована 1594 годом: в ней генеральный викарий призывает убрать кожу крокодила из церкви. Как можно догадаться, приказ священнослужителя не торопятся выполнять до сих пор.


Храм святителя Спиридона в Ораниенбауме

Но есть в церквях и живые крокодилы, причем находятся они гораздо ближе — в 40 километрах от Петербурга. Животных приютил священник Олег Емельяненко, настоятель храма святителя Спиридона в Ораниенбауме.

При храме Олег создал целый зоопарк: тут обитают не только три нильских крокодила, но и енот, черепахи, кроли и петухи.

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Метки: Церковь   животные   интересно   крокодил   удивительно   факты   фото   
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3  комментария
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7k
Duckk 47 минут назад
В аптеках крокодилы частая тема. Власьевская аптека в Ярославле. Пару дней назад фоткали.
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Duckk 42 минуты назад
Питер. Аптека Пеля (фото из инета).
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Duckk 45 минут назад
В Таллине (Ревель). Ратушная аптека (фото из инета).
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