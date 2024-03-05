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Клиент маркетплейса получил ботинки с новорожденными мышатами

Клиент маркетплейса получил ботинки с новорожденными мышатами

Автор:
05 марта 2024 09:39
Сообщество : Маркетплейс
Метки: OZON   Видео   ботинки   животные   маркетплейс   мышата   мышь   родила   
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Мышь родила не менее шести мышат прямо в ботинках от продавца Ozon, выводок нашли сотрудники склада маркетплейса в Самаре.


Как отреагировал на такую находку заказчик, не сообщается. Однако автор поста с юмором описал настроение главы пушистого семейства.


«Счастливая мать мышат ситуацию никак не прокомментировала. Лишь уточнила, что условиями роддома довольна», — указано в сообщении.

А вот в пресс-службе Ozon инцидент прокомментировали. В записи отмечается, что такая ситуация недопустима. В маркетплейсе заверили, что на объектах регулярно проводят дерактизацию и назвали рождение мышат в ботинках единичным случаем. Сотрудники проведут дополнительную проверку всего процесса оформления данного заказа. А с получателем уже помирились.


«Мы связались с клиентом, получившим заказ, и принесли свои извинения, на заказ был оформлен возврат. Кроме того, в ближайшее время мы начислим клиенту бонусы для новых покупок на Ozon», — сообщили в маркетплейсе.


Как поступили с матерью-мышью и ее детенышами, не уточняется.

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Метки: OZON   Видео   ботинки   животные   маркетплейс   мышата   мышь   родила   
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