Клиент маркетплейса получил ботинки с новорожденными мышатами

А вот в пресс-службе Ozon инцидент прокомментировали. В записи отмечается, что такая ситуация недопустима. В маркетплейсе заверили, что на объектах регулярно проводят дерактизацию и назвали рождение мышат в ботинках единичным случаем. Сотрудники проведут дополнительную проверку всего процесса оформления данного заказа. А с получателем уже помирились.

«Мы связались с клиентом, получившим заказ, и принесли свои извинения, на заказ был оформлен возврат. Кроме того, в ближайшее время мы начислим клиенту бонусы для новых покупок на Ozon», — сообщили в маркетплейсе.

Как поступили с матерью-мышью и ее детенышами, не уточняется.