Что происходит, когда 6 парней, оказываются заперты на необитаемом острове на 15 месяцев

Реальная история группы подростков, скатившихся в дикость на клочке земли посреди океана. Исход вас удивит.
Десять лет спустя после выхода книги "Властелин мух" Уильяма Голдинга, шестерым подросткам выпала участь оказаться на необитаемом острове. Как и в книге, с ними не было взрослых, а их выживание полностью зависело от их решений.
"Властелин мух" – роман Уильяма Голдинга, в котором группа мальчиков оказывается на необитаемом острове после авиакатастрофы. В условиях отсутствия взрослых и цивилизации они постепенно теряют свою человечность, переходя от попыток установить порядок к дикости и насилию. Книга является аллегорией человеческой природы и общественного строя, подчеркивая темную сторону человеческой души в условиях отсутствия норм и структуры.
Итак, что произошло, когда подобная ситуация случилась в реальной жизни? Утешительно для человечества, все обернулось совершенно по-другому.
18 июня 1965 года шестеро тонганских (жители островного государства Тонга) парней в возрасте от 15 до 18 лет решили отправиться в приключение. Они хотели сбежать из своей строгой католической школы Святого Андрея, расположенной в столице Тонга, Нукуалофа, и отправиться в поисках лучшей жизни.
Друзьями были: Сионе, Коло, Дэвид, Стивен, Люк и Мано. В интервью много лет спустя Мано объяснил, что группе было "скучно", и они придумали крутую идею: сплавать в Новую Зеландию. Но дела пошли наперекосяк довольно быстро.
Парни совсем не готовились к путешествию. У них, конечно же, не было своей лодки, поэтому они украли её у местного рыбака, который им не нравился. Их припасы состояли из нескольких кокосов, двух мешков бананов и небольшой газовой горелки. К сожалению, они забыли взять такие важные вещи, как компас или карта.
На закате парни вышли из гавани. Они прошли восемь километров на север от острова, немного порыбачили и заснули. Когда они задремали, было тихо и спокойно, но ночью пришел шторм. Якорь оторвался, а сильный ветер сломал парус и руль.
Теперь они были в свободном плавании в открытом океане без еды и воды. Следующие восемь дней их хлипкое судёнышко дрейфовало в неизвестном направлении. Они пытались ловить рыбу, но безуспешно. Используя кокосы в качестве сосудов, им удалось собрать немного дождевой воды, которую делили на всех поровну утром и вечером.
Когда лодка понесло в юго-западном направлении, она начала разрушаться, и парни вынуждены были активно вычерпывать воду. На восьмой день, пройдя примерно 300 километров, они заметили землю – это был остров Ата.
Было решено покинуть лодку и отправиться вплавь к острову. Это заняло 36 часов! Шестеро молодых людей использовали доски из распадающейся лодки, чтобы осилить большое расстояние.
Мано первым доплыл до берега, но был слишком слаб от голода и жажды, чтобы встать. Он стал подбадривать остальных, чтобы те скорее добрались до берега. В течение первых трех месяцев они жили в пещере, вырубленной в скале. Подростки ловили морских птиц, пили их кровь, ели мясо и находили яйца в гнездах на острове.
Этого было всё равно недостаточно, поэтому ребята начали исследовать остров. Однажды они наткнулись на руины деревни Коломайле в кратере вулкана. Деревня была заброшена около века назад, но друзья нашли в её окрестностях диких кур, дикий таро (съедобное растение) и бананы. Дождевую воду собирали из стволов деревьев.
После того как они обеспечили себя самым необходимым для выживания, парни принялись обустраивать комфортный быт. Они разделились на команды по двое и составили графики для работы в саду, на кухне и даже для охраны. Стивен разжег костер, который поддерживался все время. Коло сумел смастерить простую гитару из кокосов, дерева и проволоки.
В случае разногласий, в отличие от событий во "Властелине мух", парни брали перерыв, отделяясь друг от друга на несколько часов, пока не успокаивались.
Но всё же случались иногда и неприятности. Однажды Стивен упал с утёса и сломал ногу. Его друзья спустились по опасному склону и подняли его обратно. Им удалось привести кость в относительно нормальное положение и она быстро срослась, благодаря молодому организму.
Позже ребята попытались построить плот и уплыть с острова, но он развалился на рифе. Оказалось, что это было везением, поскольку парни думали, что находятся на острове Самоа и планировали направиться на юг. Если бы им удалось, то они бы оказались еще дальше от спасения.
Каждый раз, когда они видели корабли, то зажигали сигнальные костры, но четыре судна прошли мимо, не заметив людей на острове. 11 сентября, спустя 15 месяцев после их заброшенности, в море появилась новая лодка.
Питер Уорнер был сыном одного из самых богатых людей в Австралии. Отец хотел сделать его наследником семейного бизнеса, но у Питера были другие планы. В 17 лет он убежал в поисках приключений, найдя судно. После пяти лет путешествий по миру парень вернулся домой к сердитому отцу и работе. Однако Питер всё равно сохранял лодку и часто выходил в море.
Именно во время одной из таких поездок он попал на остров Ата. Через бинокль Питер заметил странные обгоревшие участки на зелёных скалах. Спонтанные пожары редки в тропиках, и его это заинтересовало.
На берегу он увидел молодого парня с волосами до плеч. Появились ещё несколько юношей без одежды и они принялись громко кричать. Первый окунулся в воду и поплыл к лодке Уорнера.
Уорнер потом вспоминал, что, когда парень доплыл до его судна, он сказал на идеальном английском:
"Меня зовут Стивен. Нас шестеро, и мы здесь около 15 месяцев."
Остальные пять человек вскоре тоже доплыли и забрались на борт.
Питер Уорнер считал их историю невероятной, поэтому сразу же позвонил в Нукуалофу и передал, что нашел шестерых парней на острове Ата. Радиооператор воскликнул:
"Вы нашли их! Никто уже не верил, что это возможно. Родственники похоронили их. Если это действительно те самые ребята, то это чудо!"
К моменту, когда капитан Уорнер нашёл шестерых подростков, их лагерь был уже полностью устроен. У них была еда, огонь, музыка, небольшая спортзона и даже корт для бадминтона. Это совсем отличалось, от суровых предсказаний Уильяма Голдинга о дикости людей в своей знаменитой книге.
По возвращении в Нукуалофу, парней осмотрел местный врач, который был поражен их общим здоровьем. Его также восхитило, насколько хорошо они вылечили сломанную ногу Стивена, которая теперь была полностью здоровой.
Но затем полиция арестовала их. Рыбак, которому принадлежала лодка, все еще кипел от злости из-за кражи. Узнав об их возвращении, он сразу же подал в суд.
Но и тут Уорнер пришел на помощь. Зная, что история парней точно "выстрелит", он продал рассказ телеканалу в Сиднее. Канал заплатил ему £150, которые Уорнер использовал для выплаты сердитому рыбаку. Обвинения были отменены, выживших отпустили.
Когда Уорнер вернул всех шестерых на родной остров Хаафева, весь народ из 900 человек вышел, чтобы встретить их. Спасителя молодых людей провозгласили национальным героем.
Король Тауфа‘ахау Тупоу IV пригласил австралийца на аудиенцию. Он поблагодарил Уорнера за спасение своих подданных и предоставил ему исключительное право на ловлю омаров в водах острова.
Уорнер вернулся в Сидней и бросил работу. У него были накопления, и поэтому он купил себе совершенно новую рыболовную лодку. Море и жажда приключений звали его, а он знал шестерых крепких парней, разделявших его взгляды на жизнь. Австралиец связался с ними и предложил работу на его новой лодке. Он пообещал им приключения на широких просторах океана. Только на этот раз с компасом и картой.
Все они согласились.
Источник:
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Да уж. Я полагал, они организовали там ячейку ЛГБТ в составе 6 членов.