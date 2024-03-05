Что происходит, когда 6 парней, оказываются заперты на необитаемом острове на 15 месяцев

18 июня 1965 года шестеро тонганских (жители островного государства Тонга) парней в возрасте от 15 до 18 лет решили отправиться в приключение. Они хотели сбежать из своей строгой католической школы Святого Андрея, расположенной в столице Тонга, Нукуалофа, и отправиться в поисках лучшей жизни.

Друзьями были: Сионе, Коло, Дэвид, Стивен, Люк и Мано. В интервью много лет спустя Мано объяснил, что группе было "скучно", и они придумали крутую идею: сплавать в Новую Зеландию. Но дела пошли наперекосяк довольно быстро.

Парни совсем не готовились к путешествию. У них, конечно же, не было своей лодки, поэтому они украли её у местного рыбака, который им не нравился. Их припасы состояли из нескольких кокосов, двух мешков бананов и небольшой газовой горелки. К сожалению, они забыли взять такие важные вещи, как компас или карта.

На закате парни вышли из гавани. Они прошли восемь километров на север от острова, немного порыбачили и заснули. Когда они задремали, было тихо и спокойно, но ночью пришел шторм. Якорь оторвался, а сильный ветер сломал парус и руль.

Теперь они были в свободном плавании в открытом океане без еды и воды. Следующие восемь дней их хлипкое судёнышко дрейфовало в неизвестном направлении. Они пытались ловить рыбу, но безуспешно. Используя кокосы в качестве сосудов, им удалось собрать немного дождевой воды, которую делили на всех поровну утром и вечером.

Когда лодка понесло в юго-западном направлении, она начала разрушаться, и парни вынуждены были активно вычерпывать воду. На восьмой день, пройдя примерно 300 километров, они заметили землю – это был остров Ата.

Было решено покинуть лодку и отправиться вплавь к острову. Это заняло 36 часов! Шестеро молодых людей использовали доски из распадающейся лодки, чтобы осилить большое расстояние.