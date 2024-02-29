Поразительная история японки, застрявшей на острове с 32 мужчинами

К тому времени Япония уже проигрывала в Тихоокеанском театре войны. Прошло совсем немного времени после прибытия молодоженов на остров. Муж отправился забрать свою сестру с другого острова, но в этот момент армия США начала ожесточенную атаку на Сайпан, который находится ближе всего к острову Анатахан. Муж Кацуко не вернулся.

Позднее Кацуко сблизилась с Масами Кусакабе, начальником ее мужа. Через несколько месяцев к берегам Анатахана вынесло японских солдат и моряков. Оказалось, что 12 июня 1944 года японский флот был почти полностью уничтожен. Солдатам пришлось нанять три рыбацких судна "Hyosuke Maru", "Akebono Maru" и "Kaifuku Maru" для транспортировки военной амуниции. Они были атакованы американской армией и выжившие доплыли до ближайшего острова. Всего 31 человек и все – мужчины.

В этот момент Кацуко была очень счастлива, ведь она долго не видела своих соотечественников. Но она не подозревала о приближающейся опасности и о том, как они изменят ее будущее.