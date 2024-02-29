Поразительная история японки, застрявшей на острове с 32 мужчинами

Вот, что происходит с единственной девушкой, которая оказалась на острове с толпой мужчин...
В 1939 году, во время Второй мировой войны, Япония агрессивно вторгалась и успешно оккупировала множество островов с целью захватить как можно больше ресурсов. Правительство Японии призывало людей заниматься освоением необжитых земель.
Брат героини Хиги Кацуко, о которой вы узнаете далее, ответил на призыв и отправился на остров Сайпан. Хига приехала на остров вслед за ним из Окинавы, надеясь на поддержку брата в новом для жизни месте. Далее она переехала на остров Бакан и стала официанткой в кофейне. Там она встретила молодого мужчину (тоже из Окинавы) и вышла за него замуж в 18 лет.
Этот молодой человек работал садовником на кокосовой плантации. В 1944 году его перевели управлять двадцатью коренными жителями, занимающимися выращиванием кокосов на острове Анатахан. Тогда на острове был еще один японец, его начальник, Масами Кусакабе.
К тому времени Япония уже проигрывала в Тихоокеанском театре войны. Прошло совсем немного времени после прибытия молодоженов на остров. Муж отправился забрать свою сестру с другого острова, но в этот момент армия США начала ожесточенную атаку на Сайпан, который находится ближе всего к острову Анатахан. Муж Кацуко не вернулся.
Позднее Кацуко сблизилась с Масами Кусакабе, начальником ее мужа. Через несколько месяцев к берегам Анатахана вынесло японских солдат и моряков. Оказалось, что 12 июня 1944 года японский флот был почти полностью уничтожен. Солдатам пришлось нанять три рыбацких судна "Hyosuke Maru", "Akebono Maru" и "Kaifuku Maru" для транспортировки военной амуниции. Они были атакованы американской армией и выжившие доплыли до ближайшего острова. Всего 31 человек и все – мужчины.
В этот момент Кацуко была очень счастлива, ведь она долго не видела своих соотечественников. Но она не подозревала о приближающейся опасности и о том, как они изменят ее будущее.
Сначала они жили раздельно, несколькими небольшими группами, но постепенно объединились в одну общину. Когда еда закончилась, проявился опыт солдат. Они начали работать вместе, используя навыки выживания. Целый год все прожили мирно.
Когда Япония была поражена в 1945 году, община на острове Анатахан тоже узнала об этом, найдя листовки на берегу. Однако, они думали, что это заговор и пропаганда американцев и потому не поверили.
Взгляды мужчин на единственную женщину острова падали всё чаще, и некоторые даже не скрывали желаний. Это заметил её муж Кусакабе, но он боялся вступать в конфликт, поэтому предупредил жену, чтобы она была скромнее и не провоцировала мужчин.
Одежда выживальщиков давно износилась, и они были частично обнажены, что только усиливало желания мужчин, когда они смотрели на Кацуко.
В августе 1946 года островитяне обнаружили обломки американского бомбардировщика B-29. В обломках они нашли страшные предметы, изменившие мирную жизнь на острове: 4 поврежденных пистолета и 90 патронов. 10 из 32 мужчин были солдатами, которые отлично знали как обращаться с оружием. Они собрали четыре поврежденных пистолета в два целых.
Как только появилось оружие, правила на острове изменились. Здесь отсутствует предыдущий социальный порядок и иерархия. Вся власть перешла в руки двоих мужчин – Танаки и Мацуо.
Один из членов экипажа умер на второй день, после появления оружия на острове. Этот человек имел конфликты с Танакой и Мацуо, поэтому все понимали, что произошло. Атмосфера страха охватила остров, а Танака и Мацуо стали королями.
Вскоре они объявили Хиго Кацуко своей слугой. Под угрозами ей ничего не оставалось, кроме как согласиться. В то время они еще не полностью отказались от обычных социальных законов и по-прежнему признавали отношения между Кусакабэ и Кацуко. Но вскоре стали "делить" женщину втроём.
Однажды один из членов команды, который не смог контролировать свои желания, попытался пристать к Кацуко. Та позвала на помощь и Танака с Муцуо пристрелили мужчину.
Кусакабэ увидел эту сцену и понял, что скоро станет следующей мишенью для Танаки и Мацуо. Тогда он устроил бунт, собрав других островитян против главарей.
Но проблема решилась сама собой. Конфликт между Танакой и Мацуо обострился, когда они стали владеть женщиной вдвоём. Любое незначительное разногласие приводило к враждебности между ними. Наконец, Мацуо не смог сдержать себя и выстрелил в Танаку, забрав его пистолет. Так он стал единоличным правителем острова, имея полный контроль над мужчинами и исключительный доступ к женщине.
Спустя некоторое время, стало известно, что Мацуо утонул. Всех озадачило то, что он был военным моряком и хорошим плавцом... Странные дела!
После смерти Мацуо пистолеты попали в руки двух других солдат, а их жажда власти раздулась до немыслимых размеров. История удивительным образом повторяется: в итоге они поругались из-за Кацуко, один убил другого и стал главным.
Он и Кацуко счастливо провели два года на необитаемом острове. Несмотря на осторожность солдата, в конце концов и он погиб от рук другого человека. История повторялась и количество людей на острове сократилось до 24 мужчины и 1 женщины. Пришло время думать над тем, как прервать этот круг жестокости – выжившие решили устроить собрание, чтобы обсудить свое положение.
На совете было решено выбросить ружье в море и позволить Кацуко самой выбрать мужчину, за которого она выйдет замуж, чтобы положить конец убийствам. Конечно же, каждый мужчина хотел обладать ей, и ситуация выходила из-под контроля. В последующие дни люди продолжали исчезать и умирать один за другим.
И снова решено было собрать совет, но на этот раз кто-то предложил казнить Кацуко, чтобы предотвратить повторение трагедий. Однако их план не удался. В ночь перед казнью кто-то тайно сообщил Кацуко о готовящейся расправе, и она бросилась бежать из лагеря.
Без помощи мужчин Кацуко выживала в джунглях 33 дня. Затем женщина увидела американский военный корабль. Она приложила все усилия, чтобы позвать на помощь. В конце концов, американцы увидели ее, ей удалось попасть на борт, где она рассказала о 19 других мужчинах на острове.
Американцы нашли 19 японских мужчин, выглядевших как первобытные люди. Те до сих пор не верили словам американских военных, считая, что Япония не могла проиграть. Все отказались садиться на военный корабль.
Американцы доставили женщину домой одну, а после ее возвращения история о выживании на острове получила широкий резонанс в СМИ. Семьи мужчин узнали, что те все еще живы, и отправили письма на остров, сообщая о завершении войны и призывая их вернуться домой.
Даже после этого, островитяне продолжали настаивать на заговоре американцев, и снова отказались садиться на корабль. Позже на остров пришла вторая порция писем, и один из мужчин узнал уникальный почерк своей жены. Только тогда они поверили, что Япония действительно потерпела поражение. Мужчины поочередно сдались американской армии, сели на спасательный корабль и вернулись в Японию.
Хига Кацуко была названа японскими СМИ как "Королева острова", и даже демонизировали ее как причину смертей на острове. В возрасте 34 лет она снова вышла замуж за мужчину с двумя детьми и вместе с ним открыла кофейню. Через 9 лет ее муж скончался. Еще через 8 лет и сама Кацуко умерла от рака. Вот такая трагическая участь "Королевы острова".
Источник:
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авиалайнера. Вот что в нем было написано:
Наш самолет потерпел крушение возле берегов этого необитаемого
острова...
В живых нас осталось трое:капитан корабля, штурман и стюардесса...
Прошла одна неделя. Пора прекращать этот разврат. Убили стюардессу...
Прошла вторая неделя. Пора прекращать этот разврат. Закопали
стюардессу...
Еще через неделю со словами Пора прекращать разврат - откопали стюардессу
В качестве эксперимента заселяют два острова: на одном оставляют 25 женщин и одного мужчину, а на другом 25 мужиков и одну женщину.
Проходит некоторое время и приезжают в начале с проверкой на остров, где одна женщина. Смотрят, все убрано, везде чистенько, пальмочки подвязаны, дорожки песочком посыпаны. Сидит женщина на троне и кричит:
Вова, я тебе каким сказала песочком дорожку посыпать?
Красным....
А ты каким посыпал?
Желтым...
Ты каким был по счету? Пятым? Будешь двадцать пятым...
Приезжают на остров, где 25 женщин и один мужик. Смотрят, все грязно, пальмы местами повалены, вокруг полный хаос и сидит мужик на пальме, на самой верхушке, а женщины обступили ее и кричат:
Вася, слазь, 5 минут уже прошло!!!
Мужик!
Баба на корабле- ***дец!