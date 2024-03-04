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В Подмосковье приезжий напал с ножом на женщину

В Подмосковье приезжий напал с ножом на женщину

Автор:
04 марта 2024 20:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   видное   мигрант   нападение   нож   
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Местная жительница, к счастью, серьёзно не пострадала. А вот агрессору придется присесть на дорожку.

По сообщения СМИ, инцидент произошёл сегодня днём у кафе на Советском проезде в подмосковном Видном. Мигрант из Средний Азии напал на женщину и нанёс ей три удара ножом в область головы и туловища. К счастью, жизни пострадавшей ничего не угрожает, сейчас она находится в больнице.


Несмотря на то, что видео с камеры наблюдения не даёт полной картины конфликта, утверждается, что поводом для конфликта стали якобы оскорбления в адрес супруги 32-летнего уроженца Узбекистана. На кадрах видно, что женщина пыталась защититься от агрессора палкой, но тот выхватил её и нанёс несколько ударов ножом, после чего скрылся вместе с женой.

Иностранца уже задержали. Его обвиняют в покушении на убийство. Сейчас полицейские решают вопрос о заключении мужчины под стражу.

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Метки: Видео   Подмосковье   видное   мигрант   нападение   нож   
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Святослав 7 минут назад

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Allmaster 36 секунд назад
Что то мало новостей что россияне напали на приезжих... ножиком там их, детей малолетних в ватсапах разных приглашали поласкаться....
Им не обидно?
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