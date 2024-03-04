В Подмосковье приезжий напал с ножом на женщину

По сообщения СМИ, инцидент произошёл сегодня днём у кафе на Советском проезде в подмосковном Видном. Мигрант из Средний Азии напал на женщину и нанёс ей три удара ножом в область головы и туловища. К счастью, жизни пострадавшей ничего не угрожает, сейчас она находится в больнице.

Несмотря на то, что видео с камеры наблюдения не даёт полной картины конфликта, утверждается, что поводом для конфликта стали якобы оскорбления в адрес супруги 32-летнего уроженца Узбекистана. На кадрах видно, что женщина пыталась защититься от агрессора палкой, но тот выхватил её и нанёс несколько ударов ножом, после чего скрылся вместе с женой.