Сальмонелла и антибиотики: у пяти производителей мяса нашли грубые нарушения несоответствия

В Россельхознадзоре заметили, что эти нарушения обнаружили далеко не впервые.
Telegram-канал Россельхознадзора рассказал о результатах проверки компаний-экспортеров. Нарушителям были выданы предписания и требования об устранении несоответствий в производимой продукции. Интересно, что все компании, которые попали в “чёрный список” оказались в нём не впервые.
“В ходе лабораторного мониторинга в очередной раз были установлены нарушения в товарах предприятий”, - заявили в ведомстве.
Итак, нарушили закон 4 компании.
Сотрудники проверили продукцию компании из Омской области и нашли несоответствие. Из куриных грудок гриль взяли 10 проб, в которых обнаружили остатки антибактериального лекарственного средства офлоксацина. Это средство опасно для людей в высокой концентрации, оно может привести к трудноизлечимым заболеваниям.
Нарушения были найдены на двух заводах, которые расположены в разных частях страны. В куриных сердечках обнаружены кокцидиостатики динитрокарбанилид – 4,3 мкг/кг и диклазурил - 4,9 мкг/кг. Наличие этих веществ недопустимо в еде вообще. Кроме того, в печени этого производителя нашли мадурамицин, количество которого превышено в 6 раз.
В колбасе и в сардельках этого производителя обнаружили куриную кожу, мышечную и костную ткань. Таких ингредиентов в составе заявлено не было. Производитель просто решил разбавить мясо субпродуктами.
Также в фарше из мяса птицы ООО «Воловский бройлер» обнаружили сальмонеллу (25 г), количество которой превысило нормативны.
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Зато с высокой трибуны про проект "Здравоохранение", и хренову тучу денег на него, часть из которых как раз по факту пойдёт на лечение заболеваний, которые вот из-за такого "качества" продуктов и возникает.
Не пора ли уже не пальчиком грозить а переходить к статьям УКРФ, причём даже не мошенничество, а 236.1 1. "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий" - и на два годика всё руководство этих предприятий. А по хорошему - проверить на предмет умышленного создания угрозы продовольственной безопасности РФ.
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Шта???
Блин....
Как же я хочу чтоб снова появился ОБХСС, а за экономические преступления/нарушения статьи плоть до вышки.