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Сальмонелла и антибиотики: у пяти производителей мяса нашли грубые нарушения несоответствия

Сальмонелла и антибиотики: у пяти производителей мяса нашли грубые нарушения несоответствия

Автор:
01 марта 2024 19:18
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Россельхознадзор   антибиотик   мясо   проверка   продукты   сальмонелла   
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В Россельхознадзоре заметили, что эти нарушения обнаружили далеко не впервые.

Telegram-канал Россельхознадзора рассказал о результатах проверки компаний-экспортеров. Нарушителям были выданы предписания и требования об устранении несоответствий в производимой продукции. Интересно, что все компании, которые попали в “чёрный список” оказались в нём не впервые.

“В ходе лабораторного мониторинга в очередной раз были установлены нарушения в товарах предприятий”, - заявили в ведомстве.

Итак, нарушили закон 4 компании.

Сотрудники проверили продукцию компании из Омской области и нашли несоответствие. Из куриных грудок гриль взяли 10 проб, в которых обнаружили остатки антибактериального лекарственного средства офлоксацина. Это средство опасно для людей в высокой концентрации, оно может привести к трудноизлечимым заболеваниям.

Нарушения были найдены на двух заводах, которые расположены в разных частях страны. В куриных сердечках обнаружены кокцидиостатики динитрокарбанилид – 4,3 мкг/кг и диклазурил - 4,9 мкг/кг. Наличие этих веществ недопустимо в еде вообще. Кроме того, в печени этого производителя нашли мадурамицин, количество которого превышено в 6 раз.

В колбасе и в сардельках этого производителя обнаружили куриную кожу, мышечную и костную ткань. Таких ингредиентов в составе заявлено не было. Производитель просто решил разбавить мясо субпродуктами.


Также в фарше из мяса птицы ООО «Воловский бройлер» обнаружили сальмонеллу (25 г), количество которой превысило нормативны.

Источник:

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Метки: Еда   Россельхознадзор   антибиотик   мясо   проверка   продукты   сальмонелла   
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9  комментариев
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1k
tonic_guru 2 часа назад
А где пятый производитель?
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29k
Matrosskin Полчаса назад
" “В ходе лабораторного мониторинга в очередной раз были установлены нарушения в товарах предприятий”, - заявили в ведомстве. " - и опять никуя не сделали, погрозили пальчиком. Оно и понятно - взятки сами себя не дадут. И они это не жрут.
Зато с высокой трибуны про проект "Здравоохранение", и хренову тучу денег на него, часть из которых как раз по факту пойдёт на лечение заболеваний, которые вот из-за такого "качества" продуктов и возникает.
Не пора ли уже не пальчиком грозить а переходить к статьям УКРФ, причём даже не мошенничество, а 236.1 1. "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий" - и на два годика всё руководство этих предприятий. А по хорошему - проверить на предмет умышленного создания угрозы продовольственной безопасности РФ.
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7k
Duckk 54 минуты назад
"...грубые нарушения несоответствия"
_____________________________________

Шта???
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454
Гепатит С Час назад
"Кроме того, в печени этого производителя нашли мадурамицин" - бедный производитель. Надеюсь - обошлись биопсией.
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600
al-lav Час назад
И что, пальцем погрозят и всё останется как было?
Блин....
Как же я хочу чтоб снова появился ОБХСС, а за экономические преступления/нарушения статьи плоть до вышки.
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3k
Yus 2 часа назад
А я то всегда считал, что мясо это мышечная ткань. Оказывается её там и быть не должно.
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3k
lekha-fil 2 часа назад
"обнаружили далеко впервые."???? Это чё за издевательство над родным языком?
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