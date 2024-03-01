Сальмонелла и антибиотики: у пяти производителей мяса нашли грубые нарушения несоответствия

В колбасе и в сардельках этого производителя обнаружили куриную кожу, мышечную и костную ткань. Таких ингредиентов в составе заявлено не было. Производитель просто решил разбавить мясо субпродуктами.





Также в фарше из мяса птицы ООО «Воловский бройлер» обнаружили сальмонеллу (25 г), количество которой превысило нормативны.