25 примеров избыточной упаковки, вызывающей много вопросов

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Все больше и больше людей осознают, что чем больше упаковочного материала — тем больше мусора и вреда окружающей среде. Многие компании приходят к идее минимизации упаковки. Но некоторые, похоже, застряли в прошлом. Чтобы увериться в этом, достаточно заглянуть в онлайн-сообщество Egregious Packaging («Возмутительная упаковка»).
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6. «Я забеспокоился, заметив, что упаковка повреждена снаружи. Оказалось, что проблема серьезнее»
8. «Какой смысл в бумажных соломинках, если они продаются в пластиковом пакете, внутри которого находятся маленькие пластиковые пакетики для каждого отдельного цвета?»
10. «В упаковке на 10 таблеток было два таких листа. В чем смысл? У них что, социальное дистанцирование?»
13. «Мой шеф-повар экономил 2,50 доллара за 300 штук, если они поставлялись в индивидуальной упаковке. Поэтому я потратил первый час своей смены на их разворачивание»
14. «17-дюймовая коробка для 2-дюймового предмета, включая целую печатную листовку о том, что предмет "тщательно упакован", чтобы "уменьшить воздействие на окружающую среду". Ну хотя бы не пластик»
16. «47 785 мл упаковки для 5,4 мл продукта. Все эти коробки были собраны на одном складе»
17. «Этот лак для ногтей, вероятно, чувствовал себя так, будто он подъехал ко мне на роллс-ройсе»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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