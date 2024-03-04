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25 примеров избыточной упаковки, вызывающей много вопросов

25 примеров избыточной упаковки, вызывающей много вопросов

Автор:
04 марта 2024 16:53
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные фото   избыточная упаковка   пластиковая тара   почему так   упаковка   чрезмерная упаковка   это лишнее   
1139
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Все больше и больше людей осознают, что чем больше упаковочного материала — тем больше мусора и вреда окружающей среде. Многие компании приходят к идее минимизации упаковки. Но некоторые, похоже, застряли в прошлом. Чтобы увериться в этом, достаточно заглянуть в онлайн-сообщество Egregious Packaging («Возмутительная упаковка»).

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   избыточная упаковка   пластиковая тара   почему так   упаковка   чрезмерная упаковка   это лишнее   
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7  комментариев
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20k
Саш 51 минуту назад
Заказал на Алиэкспресс мышеловку...
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21k
Александр 14 минут назад
А потом запрещают коровам пердеть, при этом километры пластика используют
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59k
turyst 21 минуту назад
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42k
Сергей 48 минут назад
Радоваться надо что товар приехал целый, а не возмущаться.
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3k
WisImp 53 минуты назад
Лучше дофига упаковки и получить целый товар, чем экономить на упаковке и получать сломанные вещи. Работал грузчиком на почте в студенчиские годы, за минимальную почасовую оплату, с посылками часто не было времени аккуратно складывать. Бывало идёт парут палетт мягких упаковок, а потом пол контейнера автомобильных покрышек и всё. Часть посылок раздавлено нахрен шинами, а их девать некуда по другому.
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906
Шурман Час назад
Жена на прошлой неделе на Амазоне заказала подарок коллеге , там подарок с пачку сигарет и прислали коробку размерами 55 на 40 :) видать у них этой фигни с избытком .
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