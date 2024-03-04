25 примеров избыточной упаковки, вызывающей много вопросов

Все больше и больше людей осознают, что чем больше упаковочного материала — тем больше мусора и вреда окружающей среде. Многие компании приходят к идее минимизации упаковки. Но некоторые, похоже, застряли в прошлом. Чтобы увериться в этом, достаточно заглянуть в онлайн-сообщество Egregious Packaging («Возмутительная упаковка»).