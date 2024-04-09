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Хорошего много не бывает: 27 великанов и гигантов всех мастей

Хорошего много не бывает: 27 великанов и гигантов всех мастей

Автор:
09 апреля 2024 16:35
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: великаны   гиганты   интересности   крупные вещи   крупные особи   настоящий крупняк   подборка интересностей   удивительное рядом   
1785
28

Приготовьтесь к фотографиям огромных представителей как живой, так и неживой природы (а также творений рук человеческих) — мы отправляемся в путешествие по сабреддиту Absolute Units, где люди делятся примерами «крупнячков», которые по-настоящему их удивили.

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Она весит 1 тонну (1012 кг/2231 фунт) и изготовлена из 99,99% чистого золота, стоимость которого на момент чеканки в 2012 году составляла 53,5 миллиона долларов. В настоящее время монета хранится на монетном дворе Перта в Австралии.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великаны   гиганты   интересности   крупные вещи   крупные особи   настоящий крупняк   подборка интересностей   удивительное рядом   
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6  комментариев
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480
Ви 59 минут назад
Почему кладут банан для сравнения. У них что спичечных коробок нет чтоли? Бананы разные бывают, а размеры спичечный коробок незыблем
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6k
heta 42 секунды назад
...11. Гигантская морковь...
Студотрядом когда-то собирали морковь на поле (под Киевом). В среднем морковка была больше, чем пол-кило. Полтора-два кг - каждая десятая-двадцатая. Мелкую, какая обычно растет на огороде дома, в палец-полтора толщиной, даже не поднимали с земли. Поначалу было непривычно, что морковь размером со среднюю сахарную свеклу, потом привыкли. В магазинах, кстати, такой ни разу не видел, до сих пор не знаю, куда она в итоге уходила такая крупная.
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480
Ви 55 минут назад
Комментарий к фото
Дом строит. Молодец мишка.
Ссылка coub.com
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18k
a_komolow 58 минут назад
Комментарий к фото
Курица со страусом подгуляла!
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2k
alex Час назад
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подумал, что пельмешки, обрадовался сначала. потом приуныл слегка
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11k
goshan_hmc Час назад
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Парадоксальная лягушка - бесхвостое земноводное из семейства квакш, обитающее в Южной Америке. Название дано из-за размеров головастиков (длина тела до 25 см), превышающих размеры взрослой особи в 3 -4 раза.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1781 пост (1696 в горячем)

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