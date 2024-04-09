Хорошего много не бывает: 27 великанов и гигантов всех мастей

Приготовьтесь к фотографиям огромных представителей как живой, так и неживой природы (а также творений рук человеческих) — мы отправляемся в путешествие по сабреддиту Absolute Units, где люди делятся примерами «крупнячков», которые по-настоящему их удивили.
1. Гиперион, самое высокое в мире живое дерево, — это секвойя в Национальном парке Редвуд, Калифорния. Высота 116 м
27. Самая большая в мире монета, которая является законным платежным средством, номинальная стоимость — 1 миллион австралийских долларов
Она весит 1 тонну (1012 кг/2231 фунт) и изготовлена из 99,99% чистого золота, стоимость которого на момент чеканки в 2012 году составляла 53,5 миллиона долларов. В настоящее время монета хранится на монетном дворе Перта в Австралии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Студотрядом когда-то собирали морковь на поле (под Киевом). В среднем морковка была больше, чем пол-кило. Полтора-два кг - каждая десятая-двадцатая. Мелкую, какая обычно растет на огороде дома, в палец-полтора толщиной, даже не поднимали с земли. Поначалу было непривычно, что морковь размером со среднюю сахарную свеклу, потом привыкли. В магазинах, кстати, такой ни разу не видел, до сих пор не знаю, куда она в итоге уходила такая крупная.