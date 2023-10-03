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Котики-философы, которые знают о мире всё или почти всё

Котики-философы, которые знают о мире всё или почти всё

Автор:
03 октября 2023 16:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Мысль   Питомец   выражение   кот   котик   проявление   философия   фото   эмоция   
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«Я мыслю, следовательно, я существую». Доподлинно неизвестно, знакомились ли котики в каких-то источниках с этим философским утверждением Рене Декарта. Но иногда шерстяные источают такое философское настроение, что вполне может быть, что где-то в тайнике у них заныканы ещё и труды Платона, Аристотеля и Сократа.

Хотя, склонность к философскому виду вполне может быть встроенной опцией котеек.

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Метки: Животное   Мысль   Питомец   выражение   кот   котик   проявление   философия   фото   эмоция   
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hairov 2 часа назад
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Станислав Вершинин 57 минут назад
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