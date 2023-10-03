Котики-философы, которые знают о мире всё или почти всё

«Я мыслю, следовательно, я существую». Доподлинно неизвестно, знакомились ли котики в каких-то источниках с этим философским утверждением Рене Декарта. Но иногда шерстяные источают такое философское настроение, что вполне может быть, что где-то в тайнике у них заныканы ещё и труды Платона, Аристотеля и Сократа.