Конь-всезнайка Умный Ганс

Умный Ганс поражал публику и озадачивал учёных. Гениальные умы изучали жеребца, пытаясь понять, было ли всё это трюком, или лошадь на самом деле была образованной. Самым очевидным тестом было выяснить, может ли Ганс выступать без присутствия фон Остена.

Согласно одной из статей, ответ был положительным: животное отвечало на вопросы и производило арифметические расчёты даже тогда, когда рядом не было инструктора.