Конь-всезнайка Умный Ганс

Животные умны. Это факт. И порой их поведение заставляет всерьёз задуматься о существовании у братьев наших меньших интеллекта и сознания.
В 1904 году девятилетний конь по кличке Ганс галопировал по берлинским концертным залам, поражая зрителей своей необыкновенной ловкостью. Его владелец, герр Вильгельм фон Остен, был бывшим школьным учителем и обучил свою лошадь до уровня ребенка того же возраста. По крайне мере, так он утверждал.
Всё, что требовалось от Ганса, это постучать правым передним копытом один раз, чтобы обозначить единицу, два раза – два и так далее. Буквы обозначались таким же образом: одно касание соответствует букве А, два касания – букве Б.
Лошадь фон Остена также обладала памятью, подобной слоновьей. В одной из демонстраций Гансу представили графа Дохна. Ему сказали: «Это граф Дохна». Через тридцать минут на мужчину указали, и фон Остен спросил у Ганса его имя. Конь подошёл к доске с буквами алфавита и выбрал D-o-h-n-a. В другом трюке участвовали зрители, которые предлагали жеребцу свои фотографии, а затем выстраивались перед ним. Фон Остен показывал Гансу фотографию и просил его указать на человека в очереди. Для лошади это оказалось так же просто, как и для любого человека.
Умный Ганс поражал публику и озадачивал учёных. Гениальные умы изучали жеребца, пытаясь понять, было ли всё это трюком, или лошадь на самом деле была образованной. Самым очевидным тестом было выяснить, может ли Ганс выступать без присутствия фон Остена.
Согласно одной из статей, ответ был положительным: животное отвечало на вопросы и производило арифметические расчёты даже тогда, когда рядом не было инструктора.
Поразительно, но копытное даже оказалось своего рода провокатором и смогло вызвать политический раскол в Пруссии. Одним из восторженных поклонников Ганса оказался министр образования Пруссии доктор Штудт. Штудт был настолько очарован животным, что пожелал, чтобы жеребец выступил перед императором Вильгельмом. Однако другие министры оказались против. Разочарованный противодействием, Штудт пригрозил уйти со своего поста, но, в конце концов, одумался и остался в министерстве. В противном случае это могла бы быть первая лошадь, вызвавшая раскол в правительстве.
Ганс стал международной сенсацией. Даже газета The New York Times была вовлечена в шумиху вокруг него. В публикациях были надежды и ожидания, что обучение лошади продвинется настолько, что она научится говорить. Репортёр из «Таймс» сказал о языковом потенциале Ганса:
Ганс ещё не дошёл до этого, но до наступления холодов, возможно, сможет вести беседы со своими профессорами-бездельниками на понятном им обоим диалекте. Было бы неприятно обнаружить, что его сородичи всё ещё придерживаются столь низкого мнения о нас, как те, что были у Свифта – культурные и разговорчивые гуигнгнмы. Но если учесть, что самые претенциозные представители нашего вида отрезают хвосты и гривы ради моды и подвергают их различным пыткам, чтобы придать им стильные позы и движения, в то время как грубые представители нашего вида обрушивают на них всевозможные жестокости, то будет совсем не удивительно, если они так поступят.
Научное сообщество, однако, не собиралось мириться с тем, что лошадь может обладать интеллектом человека, пусть даже и маленького ребёнка. Несколько немецких учёных были полны решимости разоблачить обман. В конце концов, директор Психологического института Берлинского университета профессор Оскар Пфунгст пришёл к выводу, что Ганс знает ответ только в том случае, если ответ знает человек, задающий вопрос.
Изучая лошадь, Пфунгст подтвердил, что она могла отвечать на вопросы и без присутствия фон Остена. Ганс мог ответить на любой вопрос Пфунгста. Однако лошадь не могла обладать таким интеллектом. Пфунгст понял, что лошадь обладала удивительной способностью воспринимать сигналы от спрашивающего, несмотря на его старания оставаться неподвижным. Ганс улавливал знаки независимо от того, были они осознанными или неосознанными.
Когда Пфунгст задавал вопрос, он понимал, что его голова слегка кивает, следя за копытом Ганса. Это было сигналом для испытуемого начать постукивать. Когда он набирал нужное число, Пфунгст поднимал голову, довольный правильным ответом. Лошадь снова улавливала это едва заметное движение.
Тот, кто захочет задать Гансу вопрос, скорее всего, будет ожидать правильного ответа, а значит, станет отличным кандидатом для подачи сильных сигналов. Пфунгст проверил свою теорию, задавая Гансу вопросы со всё большего и большего расстояния. Чем дальше он стоял, тем сложнее было лошади улавливать сигналы. Когда Гансу завязали глаза, то его мыслительные способности оказались такими же, как у любой другой лошади.
Эксперименты Пфунгста с Гансом разрушили его репутацию и положили конец успеху фон Остена. Внезапно публика перестала воспринимать Ганса как мыслящую лошадь. Люди почувствовали себя обманутыми, хотя лошадь по-прежнему демонстрировала необыкновенный талант, за который стоило заплатить. Разоблачитель Пфунгст нажился на умениях животного, выпустив книгу под названием «Умный Ганс».
Фон Остен скончался 29 июня 1909 года в возрасте 70 лет. Ганс был завещан Карлу Краллю, богатому ювелиру и парапсихологу-любителю из Эльберфельда. Кралль, уже державший и обучавший двух арабских жеребцов, шетлендского пони и чёрного жеребца, взял Ганса к себе.
Его эксперименты закончилась с началом Первой мировой войны: лошади были вынуждены покинуть сцену и отправиться на поле боя.
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