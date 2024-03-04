10 виртуальных моделей, которых не существует, но они всё равно обзаводятся поклонниками и получают контракты

Нунуюри — олицетворение стиля и роскошного образа жизни. Модель появилась в феврале 2018 года. За несколько лет она смогла добиться поразительных успехов в шоу-бизнесе. Нунуюри успела поучаствовать в кампании Ким Кардашьян и её бренда косметики KKW, посотрудничать с Dior, Balenciaga и другими известными брендами.

Отличительная особенность Нунуюри — кукольная внешность, которая делает её достаточно нереалистичной. Однако в этом и заключается основная фишка модели.