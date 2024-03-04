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10 виртуальных моделей, которых не существует, но они всё равно обзаводятся поклонниками и получают контракты

10 виртуальных моделей, которых не существует, но они всё равно обзаводятся поклонниками и получают контракты

Автор:
04 марта 2024 08:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Будущее наступило   в мире   вирутальная   интересно   люди   модель   фото   
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Цифровые модели используются их создателями для различных целей. Как правило, это реклама продукции известных брендов. Однако некоторые компьютерные звёзды достигают и более впечатляющих высот. Например, некоторые из них участвуют в модных показах, выступают на сцене и становятся активистами.

Сегодня виртуальные модели есть во многих странах мира. Однако похвастаться большой армией поклонников и успехом в карьере могут далеко не все. Предлагаем вам взглянуть, как выглядят наиболее успешные из них.

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Впервые Лил Микела появилась в сети в 2016 году. Ей 19 лет, она обожает музыку, общение с друзьями и активный отдых. Сегодня является одной из самых популярных виртуальных моделей в Инстаграме*. У неё почти 3 миллиона подписчиков. Впечатляет, не так ли?

Сногсшибательная красотка и лучшая подруга Микелы — Бермуда. Настоящая бунтарка и горячая штучка. Появилась в 2018 году, когда она взломала аккаунт Лил Микелы и удалила все её фотографии, заменив их своими снимками (отличный рекламный ход).

Нунуюри — олицетворение стиля и роскошного образа жизни. Модель появилась в феврале 2018 года. За несколько лет она смогла добиться поразительных успехов в шоу-бизнесе. Нунуюри успела поучаствовать в кампании Ким Кардашьян и её бренда косметики KKW, посотрудничать с Dior, Balenciaga и другими известными брендами.

Отличительная особенность Нунуюри — кукольная внешность, которая делает её достаточно нереалистичной. Однако в этом и заключается основная фишка модели.

Имма — виртуальная модель, которую легко можно принять за настоящую девушку. Над её внешностью кропотливо поработали — Имма может похвастаться реалистичной мимикой, детализированным макияжем и плавными движениями (если речь идёт о видео). Модель обожает японскую культуру, кино и искусство. По сути Имма является лучшим воплощением японской поп-культуры. Она та ещё модница и тусовщица.

Блог Иммы насчитывает 406 тысяч подписчиков. Она уже успела посотрудничать с брендом роскошных автомобилей Porsche и даже снялась для обложки журнала CGWorld.

У Иммы есть брат по имени Зинн. Он заядлый тусовщик, который без ума от модных вещей и украшений. Любит собак и старается проводить побольше времени со своей сестрой.

Пожалуй, самой яркой виртуальной моделью можно считать африканскую красотку Шуду. Она имеет элегантную и запоминающуюся внешность, благодаря чему многие бренды желают заполучить её для рекламы своих проектов и продуктов.

Шуду часто появляется на красных дорожках музыкальных и кинопремий, учувствует в коллаборациях с молодыми и уже известными дизайнерами. Забавно, что однажды известная супермодель Тайна Бэнкс перепутала её с настоящей девушкой и очень удивилась, узнав правду.

Алиона Пол — российская виртуальная модель. Она дизайнер цифровой одежды и художница. Алиона обожает общаться со своими подписчиками и не упускает возможности поделиться с ними размышлениями на любую, волнующую её тему.

Модель претерпела множество трансформаций. Когда она только появилась, её многие называли «GTA на минималках». Однако со временем технологии помогли сделать Алиону более реалистичной и почти живой.

Блавко — модель-загадка, а всё благодаря маскам, которые он постоянно носит на лице (такую фишку придумали создатели модели). Блавко известен своим уличным стилем, дерзким характером и татуировками на лице.

Таласья «родилась» в 2018 году и живёт как обычная реальная девушка. Она занимается музыкой, любит художественные выставки и обязательно посещает недели моды в качестве почётной гостьи. За повседневностью компьютерной девушки следят почти полмиллиона человек.

Риа — современная японская девушка, которая привлекает своей красотой и утончённостью. Сотрудничала со многим известными брендами, среди которых Valentino, Clarins, Mercedes-Benz.


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Метки: Будущее наступило   в мире   вирутальная   интересно   люди   модель   фото   
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2  комментария
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13k
Copycat 2 часа назад
шиза какая то) они такие нелепые и порой совсем уж топорно нарисованы
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19k
banzai7 2 часа назад
Нео, прости, мы всё прое&@ли.
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