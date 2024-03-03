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17 организаций, которые очень трепетно относятся к клиентам

17 организаций, которые очень трепетно относятся к клиентам

Автор:
03 марта 2024 22:16
Сообщество : Жизнь
Метки: Заботливо   Относятся   Трепетно   клиенты   комфорт   организации   
1755
18

Мы все можем вспомнить, как нам продавали товар с истекшим сроком годности или плохо обращались в магазине. Вот почему случаи в компаниях, которые отличились добротой и уважением, запоминаются надолго. Ведь очень радует, когда предприниматели думают не только о своей выгоде, но и о комфортной среде для людей. В этом посте вы увидите заботливые примеры обслуживания клиентов.

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Метки: Заботливо   Относятся   Трепетно   клиенты   комфорт   организации   
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12  комментариев
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39k
АнтонПолднев Час назад
Представляю - вызывает крепко выпивший чувак лифт. Лифт приезжает. Открываются двери, а там...
Так и бухать бросишь...

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96k
Доктор Джонс Полчаса назад
Комментарий к фото
И тут меня прорвало...
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151
Navygator Полчаса назад
От всей информации топика в восторге! Пасип!)))
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59k
turyst 43 минуты назад
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21k
Luc72 56 минут назад
"В одном зоопарке есть отдельная туалетная комната только для пап, которые приходят со своими маленькими дочерьми..."
А почему такое неравноправие, где комната для мам с маленькими сыновьями?
Это же ж какую душевную травму они могут получить, вдруг увидев у какой нить тети "как у лошади"
... или "как у коровы"...
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39k
АнтонПолднев Час назад
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12k
Света Час назад
Твистер в лифте...И что, реально играют? ставят руки туда, где топтались сотни людей?, завязываются в узелки с абсолютно посторонними людьми? Очень заботливый подход.
Но вот образцы вещей для примерки размера сумки очень интересный вариант. Как и зашифрованный чек из взрослого магазина. )))
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