17 организаций, которые очень трепетно относятся к клиентам

Мы все можем вспомнить, как нам продавали товар с истекшим сроком годности или плохо обращались в магазине. Вот почему случаи в компаниях, которые отличились добротой и уважением, запоминаются надолго. Ведь очень радует, когда предприниматели думают не только о своей выгоде, но и о комфортной среде для людей. В этом посте вы увидите заботливые примеры обслуживания клиентов.