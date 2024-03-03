17 организаций, которые очень трепетно относятся к клиентам

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Мы все можем вспомнить, как нам продавали товар с истекшим сроком годности или плохо обращались в магазине. Вот почему случаи в компаниях, которые отличились добротой и уважением, запоминаются надолго. Ведь очень радует, когда предприниматели думают не только о своей выгоде, но и о комфортной среде для людей. В этом посте вы увидите заботливые примеры обслуживания клиентов.
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2. В одном зоопарке есть отдельная туалетная комната только для пап, которые приходят со своими маленькими дочерьми
3. В этой пиццерии есть специальные ступеньки для детей, чтобы они могли наблюдать за работой повара
4. Коробка для пиццы, которая превращается в стол для тех, кто любит есть в постели или на диване
6. Кассы в супермаркете оснащены загорающимися лампами: зеленый (свободная касса), желтый (очередь из 1-2 человек) и оранжевый (от 3 покупателей и более)
7. Мебельная фурнитура делится не по типу, а по шагам, которые необходимо предпринять при ее сборке
8. Около ресторана в Бразилии перед входом установлены миски с кормом и водой для животных
10. Наклейка на полу с интересными фактами об Уране, чтобы не было скучно во время посещения туалета
13. Чтобы не смущать покупателей, магазин для взрослых сообщает, что в электронном чеке будет написано, что вы совершили покупку в “книжном магазине”
15. В магазине, где продаются сумки и рюкзаки, есть товары, напечатанные на 3D-принтере, чтобы проверить, поместятся ли ваши вещи в новую покупку
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Так и бухать бросишь...
А почему такое неравноправие, где комната для мам с маленькими сыновьями?
Это же ж какую душевную травму они могут получить, вдруг увидев у какой нить тети "как у лошади"... или "как у коровы"...
Но вот образцы вещей для примерки размера сумки очень интересный вариант. Как и зашифрованный чек из взрослого магазина. )))
Сломанной б/у техники полно. А уж бутылку из под воды найти...