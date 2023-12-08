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В Югре фитнес-тренер очень креативно разминал своих клиенток во время занятий. Но никто не жаловался

В Югре фитнес-тренер очень креативно разминал своих клиенток во время занятий. Но никто не жаловался

Автор:
08 декабря 2023 16:14
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Югра   женщины   клиенты   массаж   тренер   фитнес   
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Физкультурник использовал «эффект массажа» и «наложение рук». Теперь это называется так.

Фитнес-тренер и матёрый ЗОЖник Сергей платит за аренду зала в Мегионе и ведёт там персональные тренировки. Судя по всему, работает только с женщинами. И довольно своеобразно.

Как говорит поклонник фитнеса, он «использует эффект массажа». Одну из его подопечных такой подход удивил и она сняла тренировки с другими дамами. Тогда и выяснилось, что им там массируют.

Но ловкие поглаживания крупа дирекцию фитнес-зала не смутили. Администратор заведения заявил, что никаких нареканий от клиентов не было, поэтому с тренером будут работать и дальше.

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Метки: Видео   Югра   женщины   клиенты   массаж   тренер   фитнес   
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68  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
По моему всё он правильно делает
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2k
Сергей Викторович 8 минут назад
фу как мерзко...
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301
Кот Чеширский 12 минут назад
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941
Flint 12 минут назад
Когда перед тем как в море идти сдавал курсы - был момент, где в бассейне нужно было перевернуть плот (если он упал не той стороной, нужно знать как его перевернуть в воде) там в группе была одна хорошенькая герла, она за троссы схватилась и делает нужные движения (типа твёрка) стоя на краю плота и прямо под её задницей довольный инструктор с довольным ипалом. Я тогда в очередной раз задумался - а туда ли меня ''занесло'' Переворачивать плот в тёплом бассейне с жопастыми бабами веселее, чем где нить с тюленями во льдах, в лютый шторм при крушении xD
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2k
Сергей Викторович 13 минут назад
"Женская истерия" и методы лечения из 19 века???
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8k
Влад 13 минут назад
а что не так?)))
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2k
Сергей Викторович 13 минут назад
Я думаю некоторая часть мужчин Мегиона был очень сильно удивлены, узнав на какие тренировки и к какому тренеру ходят их женщины...
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3k
Vadim Balabanov 15 минут назад
На рекламную заставку похоже.
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1k
ОТДЕЛ К 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Vadim Balabanov 18 минут назад
Мегион. Приходилось бывать. Все мужики на нефти. Денег море. Бабы в основном домохозяйки. Развлечений мало...
В общем, "скромное обаяние буржуазии".
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22k
Killgrave 19 минут назад
Судя по всему это распространенная методика стимуляций "мышечных зон"...
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301
Кот Чеширский 20 минут назад
Нагибатор, не получится, он только девушек тренирует.
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6k
мемфрид Полчаса назад
Последнее движение было очень да)
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11k
Dabus Полчаса назад
Тренировку вёл товарищ, прям под хлюпанье влагалищ ... :D
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12k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Тёлко, по-ходу, особо страшное, вот её жаба и задавила, что всех мацают, а её нет.

- Уж больно ты, Марфа, мордою не удалась.
- Такой уж бог породил!
- Вот он тебя породил, пускай он тебя и е*бёт.
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2k
КАКАнгел Полчаса назад
Всё правильно делает.
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731
MidMaster Полчаса назад
Хороший тренер и упражнения интересные
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7k
Neo 38 минут назад
Прелюдия перед фитнесом
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129k
Leff 45 минут назад
Тренеру виднее.Главное что дамы не в претензии..да и тренеру определенно нравится такая работа.
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8k
Serjio 48 минут назад
Молодца. Единственное не ясно осталось много дам ему щёки массируют по началу? =)
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11k
Zемляк 49 минут назад
Так никто ж не жалуется

Анекдот напомнило.
Лягушка говорит другой лягушке:
- Представляешь, позавчера пошла через соседнюю лужу, и меня там изнасиловали. Вчера там шла - опять изнасиловали. - и мечтательно так добавляет - И сегодня пойду.
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