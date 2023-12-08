В Югре фитнес-тренер очень креативно разминал своих клиенток во время занятий. Но никто не жаловался

Физкультурник использовал «эффект массажа» и «наложение рук». Теперь это называется так.
Фитнес-тренер и матёрый ЗОЖник Сергей платит за аренду зала в Мегионе и ведёт там персональные тренировки. Судя по всему, работает только с женщинами. И довольно своеобразно.
Как говорит поклонник фитнеса, он «использует эффект массажа». Одну из его подопечных такой подход удивил и она сняла тренировки с другими дамами. Тогда и выяснилось, что им там массируют.
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Но ловкие поглаживания крупа дирекцию фитнес-зала не смутили. Администратор заведения заявил, что никаких нареканий от клиентов не было, поэтому с тренером будут работать и дальше.
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В общем, "скромное обаяние буржуазии".
- Уж больно ты, Марфа, мордою не удалась.
- Такой уж бог породил!
- Вот он тебя породил, пускай он тебя и е*бёт.
Анекдот напомнило.
Лягушка говорит другой лягушке:
- Представляешь, позавчера пошла через соседнюю лужу, и меня там изнасиловали. Вчера там шла - опять изнасиловали. - и мечтательно так добавляет - И сегодня пойду.