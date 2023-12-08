В Югре фитнес-тренер очень креативно разминал своих клиенток во время занятий. Но никто не жаловался

Фитнес-тренер и матёрый ЗОЖник Сергей платит за аренду зала в Мегионе и ведёт там персональные тренировки. Судя по всему, работает только с женщинами. И довольно своеобразно.

Как говорит поклонник фитнеса, он «использует эффект массажа». Одну из его подопечных такой подход удивил и она сняла тренировки с другими дамами. Тогда и выяснилось, что им там массируют.