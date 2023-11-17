«Врежь ей, разрешаю»: сотрудники МТС слили в интернет персональные данные клиентов и обложили матом абонентов сети

О переписке, и о том, что в сеть утекли данные сотен клиентов МТС узнали после того, как кто-то из сотрудников компании выложил ссылку на рабочий чат в открытый доступ. После этого анонимный представитель МТС извинился и пообещал в ситуации разобраться. Чуть позже этот рабочий чат удалили.