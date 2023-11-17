FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7901 пост • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Врежь ей, разрешаю»: сотрудники МТС слили в интернет персональные данные клиентов и обложили матом абонентов сети

«Врежь ей, разрешаю»: сотрудники МТС слили в интернет персональные данные клиентов и обложили матом абонентов сети

Автор:
17 ноября 2023 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   клиенты   мтс   персональные данные   рабочий чат   сотрудники   утечка   
1643
6
1

Сервис высочайшего уровня. Но это не точно.

Сотрудники омского отделения МТС показали, что такое клиентоориентированность и настоящая забота о людях. В своём рабочем чате они, предположительно, выкладывали фото документов своих абонентов и активно их обсуждали. Мат со скринов убран.

О переписке, и о том, что в сеть утекли данные сотен клиентов МТС узнали после того, как кто-то из сотрудников компании выложил ссылку на рабочий чат в открытый доступ. После этого анонимный представитель МТС извинился и пообещал в ситуации разобраться. Чуть позже этот рабочий чат удалили.

Официальных комментариев от компании пока не последовало.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   клиенты   мтс   персональные данные   рабочий чат   сотрудники   утечка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Илья 50 минут назад
Что то МТС совсем берега потерял, пора менять оператора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 8 минут назад
У моей сестры, что работает учительницей в школе уже 30 считай лет, на этом отрезке был момент после декретного отпуска, когда в школу она возвращаться ну очень не хотела.
И она поработала в колцентре МТС...
Не знаю, как сейчас.. но тогда там 9 и 10 просто ненавидели свою работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat Час назад
а про что они пишут интересно "Ну что можно? - нет. - ему 18 лет" ощущение что они там какие то махинации хотят мутить типа кредит на кого то взять, хз стрёмные какие то обсуждения паспортных данных у них там

я не на мтс сижу понятное дело у нас в КЗ нет его, но я поостерегусь теперь местным провайдерам что то отправлять всё таки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

257900



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Главаря «азербайджанской мафии», который избивал невинных прохожих в Питере, задержали и экстрадировали в Россию
Главаря «азербайджанской мафии», который избивал невинных прохожих в Питере, задержали...
Набирающие популярность в сообществах
Как цифровые технологии меняют медицину
Как цифровые технологии меняют медицину
16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем когда-либо прежде
16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем...
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#факты#аварии#авто аварии#Россия#собака#улыбнуло#истории
#животные#автомир#Юмор#позитив#ДТП#забавно#Автовсячина#кино#подборка#история
#в мире#Прикол#интересно#интересное#люди#милота#Разное#дети#задержание#фильм
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Падают прямо на улице: в Индии из-за утечки токсичного газа отравились тысячи людей Падают прямо на улице: в Индии из-за утечки токсичного газа отравились тысячи людей "Я твой ж***а где поймаю - там трахну": таксист угрожал изнасиловать клиентку из-за отмены заказа "Я твой ж***а где поймаю - там трахну": таксист угрожал изнасиловать клиентку из-за отмены заказа Хакеры взломали сервис «СберЛогистика» и выложили украденные данные в открытый доступ Хакеры взломали сервис «СберЛогистика» и выложили украденные данные в открытый доступ "Наращивай мне ресницы, мразь!": клиентка опоздала в салон красоты и закатила истерику "Наращивай мне ресницы, мразь!": клиентка опоздала в салон красоты и закатила истерику «Тинькофф» фсё? Банк заявил о ребрендинге «Тинькофф» фсё? Банк заявил о ребрендинге

На что жалуетесь?

Вернуться