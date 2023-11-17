«Врежь ей, разрешаю»: сотрудники МТС слили в интернет персональные данные клиентов и обложили матом абонентов сети

Сервис высочайшего уровня. Но это не точно.
Сотрудники омского отделения МТС показали, что такое клиентоориентированность и настоящая забота о людях. В своём рабочем чате они, предположительно, выкладывали фото документов своих абонентов и активно их обсуждали. Мат со скринов убран.
О переписке, и о том, что в сеть утекли данные сотен клиентов МТС узнали после того, как кто-то из сотрудников компании выложил ссылку на рабочий чат в открытый доступ. После этого анонимный представитель МТС извинился и пообещал в ситуации разобраться. Чуть позже этот рабочий чат удалили.
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Официальных комментариев от компании пока не последовало.
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И она поработала в колцентре МТС...
Не знаю, как сейчас.. но тогда там 9 и 10 просто ненавидели свою работу.
я не на мтс сижу понятное дело у нас в КЗ нет его, но я поостерегусь теперь местным провайдерам что то отправлять всё таки