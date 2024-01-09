16 ресторанов, которые отлично заботятся о своих клиентах

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Многим людям часто приходится питаться и отдыхать вне дома. Поэтому, когда рестораны проявляют внимание и заботу в мелочах, это производит приятное впечатление. Взгляните!
1. На столах в этом ресторане есть место, чтобы посетители могли защитить свои телефоны от пролитых напитков
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6. Лимоны в этом ресторане поставляются с сетчатыми крышками, чтобы семена не выскакивали при отжиме
11. На стульях в этом ресторане есть специальное отделение, чтобы вы могли надежно хранить свои вещи
13. Картофель фри в этом ресторане подают в бумажном конусе, который аккуратно входит в отверстие в столе
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О других говорить не буду, но я ,скорее всего, их там и забуду. Особенно, если слегка там выпью.
А если захочется красного или водочки? Или у них на каждый напиток своя кнопка?
Ресторанчик в Праге.
Отличное место