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16 ресторанов, которые отлично заботятся о своих клиентах

16 ресторанов, которые отлично заботятся о своих клиентах

Автор:
09 января 2024 22:40
Сообщество : Еда
Метки: В мелочах   Впечатление   Отлично   забота   клиенты   приятное   рестораны   
2109
17

Многим людям часто приходится питаться и отдыхать вне дома. Поэтому, когда рестораны проявляют внимание и заботу в мелочах, это производит приятное впечатление. Взгляните!

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Метки: В мелочах   Впечатление   Отлично   забота   клиенты   приятное   рестораны   
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11  комментариев
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iskra Час назад
А не проще жареную картошку продавать в таре с плоским дном,чем столы дырявить? Тогда её ещё можно и поставить куда удобно..
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6k
hhwost 4 минуты назад
кафешки, пивнушки и закусочные. где тут, млять, РЕСТОРАН?! покажите хоть один?
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15k
Александр 7 минут назад
Человеку, который начнёт производить соусы в тубусах для строительного пистолета - поставят памятник при жизни!
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7k
Slowly 39 минут назад
Соевый соус в спрее - это кощунство над эстетикой и вкусом. Он должен капать, литься, добавляться, но никак не распыляться. Колхоз ссука.
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59k
Похабыч 44 минуты назад
Дозаторы с пивом у столов были в Сварне, по крайней мере в начале нулевых
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1
Деньги Есть 51 минуту назад
Комментарий к фото
11. На стульях в этом ресторане есть специальное отделение, чтобы вы могли надежно хранить свои вещи

О других говорить не буду, но я ,скорее всего, их там и забуду. Особенно, если слегка там выпью.
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1
Деньги Есть 53 минуты назад
Комментарий к фото
5. Не желаете шампанского?

А если захочется красного или водочки? Или у них на каждый напиток своя кнопка?
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16k
GROMOZEKA Час назад
Вытопны.
Ресторанчик в Праге.
Отличное место
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