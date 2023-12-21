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Мастера отдыха и релаксации, которые по-настоящему знают значение слова "комфорт"

Мастера отдыха и релаксации, которые по-настоящему знают значение слова "комфорт"

Автор:
21 декабря 2023 20:37
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   комфорт   отдых   подборка   релаксация   
926
19
Отдохнуть можно всем везде и всегда. Если, конечно, начальство не видит. Впереди январские праздники... Можно рассматривать эту подборку в качестве прямого руководства к действию.
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Метки: Прикол   Юмор   комфорт   отдых   подборка   релаксация   
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Николай 43 секунды назад
7... про кресло. Везу как то в подарок подруге тогда еще дико модные самодельный стулья, в количестве 2 штуки. В стиле дерево-железо, и не "рашин лохт" типа из трубы 15мм. Мощщщщщные. Там и труба 30х30, но хитро прогретая и шлифованная. Дерево не просто обмазано коричневым маслом, а там цвет 4 дня делался. И тут у меня прям около метро проссывает шланг радиатора. Починить я не могу. Кидаю тачку на парковке. Начало ДР через 45 минут... Естественно оптимально ехать на метро тем более, что денег почему то рубля 2, а надо купить еще винчика.
В метро я естественно сидел на одном из этих стульев... чтобы повыпендриваться какую красоту везу))) Думаю мужик тем же самым занимается))) Крутое кресло-то))))
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