Мастера отдыха и релаксации, которые по-настоящему знают значение слова "комфорт"

926
19
Отдохнуть можно всем везде и всегда. Если, конечно, начальство не видит. Впереди январские праздники... Можно рассматривать эту подборку в качестве прямого руководства к действию.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Не отвлекайтесь от прокрастинации. Иначе можно начать жить полноценной жизнью
- Пофигизм — лучшее лекарство в борьбе с суровой реальностью
- Денег нет, но мы загораем
- Новый апокалипсис — это поколение зумеров
- Мемы из соцсетей. Свежак за 20 декабря
Новости партнёров
реклама
В метро я естественно сидел на одном из этих стульев... чтобы повыпендриваться какую красоту везу))) Думаю мужик тем же самым занимается))) Крутое кресло-то))))