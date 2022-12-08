15 любопытных идей, которые нужно реализовать повсеместно

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В мире есть компании, которые не только стремятся заработать как можно больше, но они ещё и внедряют различные гениальные идеи для комфорта клиентов. В этом посте вы увидите интересные концепции, которые пригодились бы по всему миру.
На детской площадке были установлены специальные цепные заглушки, чтобы дети не прищемили пальцы
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В этих общественных туалетах есть такой механизм, поэтому вам не нужно прикасаться к ручке на выходе
Фильмы Болливуда обычно очень длинные, поэтому индийские кинотеатры часто делают перерывы и показывают секундомер на экране
В этом терминале в Амстердаме есть бесплатная игровая комната, которая позволяет скоротать время, если задержали рейс
В доме престарелых есть фальшивая автобусная остановка, чтобы жители, страдающие деменцией, не уезжали
В номерах этого отеля, предназначенных для гостей с ограниченными физическими возможностями, есть второй нижний смотровой глазок для людей в инвалидных колясках
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Как это торгаши-спекулянты такое допустили? Это же удар ниже пояса в торговле напитками втридорого.