15 любопытных идей, которые нужно реализовать повсеместно

В мире есть компании, которые не только стремятся заработать как можно больше, но они ещё и внедряют различные гениальные идеи для комфорта клиентов. В этом посте вы увидите интересные концепции, которые пригодились бы по всему миру.

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На детской площадке были установлены специальные цепные заглушки, чтобы дети не прищемили пальцы 0 Источник:

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В этих общественных туалетах есть такой механизм, поэтому вам не нужно прикасаться к ручке на выходе 0 Источник:

Вы можете наполнить свою бутылку водой в аэропорту Хитроу, после прохождения контроля 0 Источник:

Игра УНО для слепых 0 Источник:

Стойка посередине парка специально для потерянных вещей 0 Источник:

В этом лифте есть кнопки, на которые можно нажимать, когда ваши руки заняты 0 Источник:

В бизнес-зале аэропорта есть инструкции по изготовлению бумажных самолетиков 0 Источник:

Миниатюрная копия церкви позволяет слепым людям ощутить форму здания 0 Источник:

Фильмы Болливуда обычно очень длинные, поэтому индийские кинотеатры часто делают перерывы и показывают секундомер на экране 0 Источник:

В этом терминале в Амстердаме есть бесплатная игровая комната, которая позволяет скоротать время, если задержали рейс 0 Источник:

В этом японском ресторане есть столик для тех, кто хочет провести время в одиночестве 0 Источник:

Местный супермаркет накрыл стол с бесплатной ледяной водой во время сильной жары 0 Источник:

В доме престарелых есть фальшивая автобусная остановка, чтобы жители, страдающие деменцией, не уезжали 0 Источник:

В номерах этого отеля, предназначенных для гостей с ограниченными физическими возможностями, есть второй нижний смотровой глазок для людей в инвалидных колясках 0 Источник: