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15 любопытных идей, которые нужно реализовать повсеместно

15 любопытных идей, которые нужно реализовать повсеместно

Автор:
08 декабря 2022 22:11
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Гениальные   Повсеместно   Реализовать   идеи   клиенты   комфорт   концепции   крутые   
1087
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В мире есть компании, которые не только стремятся заработать как можно больше, но они ещё и внедряют различные гениальные идеи для комфорта клиентов. В этом посте вы увидите интересные концепции, которые пригодились бы по всему миру.
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Метки: Гениальные   Повсеместно   Реализовать   идеи   клиенты   комфорт   концепции   крутые   
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4  комментария
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90k
parallax 45 минут назад
"Вы можете наполнить свою бутылку водой в аэропорту Хитроу, после прохождения контроля."

Как это торгаши-спекулянты такое допустили? Это же удар ниже пояса в торговле напитками втридорого.
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1k
sava 3 минуты назад
Вот не понимаю как в жару можно пить ледяную воду. даже в детстве из колонки не заходила. ну прохладная там понимаю, но ледяная...
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