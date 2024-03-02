Подростки избили инвалида и попали под проверку

Хватит ли на всех малолетних дебилов Бастрыкина?
Очередное жестокое видео, предположительно, записанное детьми мигрантов, вызвало общественный резонанс. Инцидент произошёл в Перми, несколько подростков решили записать на видео избиение инвалида, отработать на нём ради прикола удары.
На кадрах молодой человек под одобрительные комментарии снимающего на камеру товарища наносит мужчине удары по лицу и туловищу, а в довершение бьёт ногой по голове. Мужчина, очевидно, страдающий от каких-то ментальных расстройств, спасается от дикарей бегством.
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Глава СК Бастрыкин, судя по всему, ролик ещё не видел. Поэтому местное МВД с присущей ему неторопливостью отчиталось только о проверке ролика.
"По информации, размещённой в интернете, зарегистрирован материал проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности людей. По данному факту в органы с заявлением никто не обращался", — сообщили в пресс-службе местного главка МВД.
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Погонялы их упоминать не буду, всё равно никому не нужны.
Им уже напихали обоим в панамку.
Как-то медленно все делается.
Преступление на лицо. Виновные определены. Суд за два часа. И нефиг слушать "о примерном сыне, который перевел старушку через улицу".
Берите пример рассмотрения дел о пьяных водителях - 20 мин, и в аут.