FISHKINET
Сообщество Криминал 2718 постов • 379 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Подростки избили инвалида и попали под проверку

Подростки избили инвалида и попали под проверку

Автор:
02 марта 2024 20:51
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   инвалид   нападение   пермь   подростки   полиция   проверка   
926
1
1

Хватит ли на всех малолетних дебилов Бастрыкина?

Очередное жестокое видео, предположительно, записанное детьми мигрантов, вызвало общественный резонанс. Инцидент произошёл в Перми, несколько подростков решили записать на видео избиение инвалида, отработать на нём ради прикола удары.


На кадрах молодой человек под одобрительные комментарии снимающего на камеру товарища наносит мужчине удары по лицу и туловищу, а в довершение бьёт ногой по голове. Мужчина, очевидно, страдающий от каких-то ментальных расстройств, спасается от дикарей бегством.

Глава СК Бастрыкин, судя по всему, ролик ещё не видел. Поэтому местное МВД с присущей ему неторопливостью отчиталось только о проверке ролика.


"По информации, размещённой в интернете, зарегистрирован материал проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и личности людей. По данному факту в органы с заявлением никто не обращался", — сообщили в пресс-службе местного главка МВД.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   инвалид   нападение   пермь   подростки   полиция   проверка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Majul Час назад
Животные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
55
rr 8 минут назад
Падаль сцыкливая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
102
333
Ви 14 минут назад
А вот интересно, вышел бы мужик какой нибудь, с битой например или палкой, и отмудохал этих утырков, сколько ему дали бы? Бастрыкину со всей депутатской братией, лучше бы законы приняли, которые позволяют защищаться и защищать, а не гонять отребье по одному.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АртемШишков 20 минут назад
Пора нам русским просыпаться и показать кто в доме хозяин! Бить жестко, но аккуратно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex Полчаса назад
Гниды черножопые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alex ASK 43 минуты назад
Да этот якобы избитый блохер постановочку замутил. Тут же за него другой такой же петушок вступился и яйца вылизал.
Погонялы их упоминать не буду, всё равно никому не нужны.
Им уже напихали обоим в панамку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
Alex 43 минуты назад
недавно и слово часто начали употреблять -"этнобандиты"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Мойша 45 минут назад
Теперь будет следствие на год, потом суд на 1,5 года...
Как-то медленно все делается.
Преступление на лицо. Виновные определены. Суд за два часа. И нефиг слушать "о примерном сыне, который перевел старушку через улицу".
Берите пример рассмотрения дел о пьяных водителях - 20 мин, и в аут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Александр Час назад
Чтобы у нас повысилась раскрываемость, всего на всего, Быстрыкину надо нанять секретарей побольше, чтобы они по каждому делу в любой уголок нашей страны слали официальные письма о "личном контроле"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140k
parallax Час назад
Для таких дегенератов, надо создать трудовой обезьянник. Пожизненный полезный труд на пользу общества,хоть как то оправдает их появление на свет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

204374



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов
Главу узбекского землячества внесли в реестр террористов и экстремистов
Поразительная история японки, застрявшей на острове с 32 мужчинами
Поразительная история японки, застрявшей на острове с 32 мужчинами
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Корабль, обретший известность после гибели. История американского линкора Utah
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#забавно#факты#ДТП#аварии#авто аварии#Еда#история#Санкт-Петербург
#животные#машина#автомир#интересное#люди#милота#интересно#Китай#Девушка#Автовсячина
#Прикол#автомобили#в мире#дети#кот#позитив#природа#США#креатив#Ynews
Не водой единой Не водой единой "Нажили себе проблем, дуры малолетние": в Краснодаре проверят первокурсниц, нюхавших наркотики с иконы Николая Чудотворца "Нажили себе проблем, дуры малолетние": в Краснодаре проверят первокурсниц, нюхавших наркотики с... В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк В Подмосковье подростки насмотрелись «Слово пацана», избили девочку ногами и кинули в неё дымовую шашку В Подмосковье подростки насмотрелись «Слово пацана», избили девочку ногами и кинули в неё... В Москве проверят пожилого американца, предложившего 14-летнему школьнику позаниматься на дому английским В Москве проверят пожилого американца, предложившего 14-летнему школьнику позаниматься на дому... "Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками "Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками

На что жалуетесь?

Вернуться