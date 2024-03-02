Подростки избили инвалида и попали под проверку

Очередное жестокое видео, предположительно, записанное детьми мигрантов, вызвало общественный резонанс. Инцидент произошёл в Перми, несколько подростков решили записать на видео избиение инвалида, отработать на нём ради прикола удары.





На кадрах молодой человек под одобрительные комментарии снимающего на камеру товарища наносит мужчине удары по лицу и туловищу, а в довершение бьёт ногой по голове. Мужчина, очевидно, страдающий от каких-то ментальных расстройств, спасается от дикарей бегством.