Григорий Лепс прямо со сцены послал Максима Галкина* на три весёлых буквы

А зрители поддержали его аплодисментами.
В последнее время Григорий Лепс отжигает по-полной. То уйдёт с концерта, бросив микрофон, то устроит драку в баре. Ну что же, может себе позволить - сейчас он самый высокооплачиваемый артист России.
По его словам, песня, которая обеспечила ему славу и достаток - это «Рюмка водки». Он купил её за смешные деньги, а заработал на ней миллионы долларов. Так что эту композицию он любит и уважает.
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А вот песню «Натали» - не очень.
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Но её просят исполнить на каждом концерте. Раньше Лепс просто отказывался, а теперь пытается отшучиваться. Например, на концерте в Ставрополе, когда его в очередной раз озадачили этой песней, Лепс стал рассказывать:
«Натали, утоли мои печали и вали», «Натали, я купил тебе на кладбище земли» и другие трактовки, которые придумали в народе. И добавил, что Максим Галкин «может идти на х…».
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*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.
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Одному п*зды дал в пьяном угаре - плохой.
Другого нах*й послал - крассавчик.
Галкин конечно тот ещё 3,14дарас.
Но в публичной сфере снижение стандартов общения тоже недопустимо.
Стесняюсь спросить: С ЧЕГО БЫ???
Потому что певец ртом много зарабатывает?
Напоминает Оруэлла.