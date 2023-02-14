Григорий Лепс прямо со сцены послал Максима Галкина* на три весёлых буквы

В последнее время Григорий Лепс отжигает по-полной. То уйдёт с концерта, бросив микрофон, то устроит драку в баре. Ну что же, может себе позволить - сейчас он самый высокооплачиваемый артист России.

По его словам, песня, которая обеспечила ему славу и достаток - это «Рюмка водки». Он купил её за смешные деньги, а заработал на ней миллионы долларов. Так что эту композицию он любит и уважает.