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Григорий Лепс прямо со сцены послал Максима Галкина* на три весёлых буквы

Григорий Лепс прямо со сцены послал Максима Галкина* на три весёлых буквы

Автор:
14 февраля 2023 14:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Григорий Лепс   Концерт   Натали   зрители   максим галкин   оскорбление   песня   
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А зрители поддержали его аплодисментами.

В последнее время Григорий Лепс отжигает по-полной. То уйдёт с концерта, бросив микрофон, то устроит драку в баре. Ну что же, может себе позволить - сейчас он самый высокооплачиваемый артист России.

По его словам, песня, которая обеспечила ему славу и достаток - это «Рюмка водки». Он купил её за смешные деньги, а заработал на ней миллионы долларов. Так что эту композицию он любит и уважает.

А вот песню «Натали» - не очень.

Но её просят исполнить на каждом концерте. Раньше Лепс просто отказывался, а теперь пытается отшучиваться. Например, на концерте в Ставрополе, когда его в очередной раз озадачили этой песней, Лепс стал рассказывать:

«Натали, утоли мои печали и вали», «Натали, я купил тебе на кладбище земли» и другие трактовки, которые придумали в народе. И добавил, что Максим Галкин «может идти на х…».

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.


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Метки: Григорий Лепс   Концерт   Натали   зрители   максим галкин   оскорбление   песня   
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15  комментариев
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11
Natalia12345 2 часа назад
Как изменчив нынче мир)

Одному п*зды дал в пьяном угаре - плохой.
Другого нах*й послал - крассавчик.
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44k
Соломей 10 минут назад
ну допустим про алкина все верно...
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14k
sonic24a 36 минут назад
Современная эстрада - гомно. И та и эта. Оба хуже.
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288
Александр Поляков 38 минут назад
два говна
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30k
Ashabad 43 минуты назад
Не одобряю. Не надо оскотиниваться и обыдляться.
Галкин конечно тот ещё 3,14дарас.
Но в публичной сфере снижение стандартов общения тоже недопустимо.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 54 минуты назад
"Ну что же, может себе позволить"...
Стесняюсь спросить: С ЧЕГО БЫ???
Потому что певец ртом много зарабатывает?
Напоминает Оруэлла.
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Лепсу надо было замес с рУками базуками делать.Свсем йобнулся тиктокер.
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Похоже на анекдот про двух евреев,которые делали бизнес на гоях.
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August

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