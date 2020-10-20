Рок-группа The Flaming Lips устроила "концерт в пузырях" для соблюдения дистанции

Интересно, что рок-группа The Flaming Lips использует такие "космические пузыри" как элемент своего шоу с 2004 года. Так что это не было для них чем-то совершенно новым. Все, что нужно было сделать, - это заказать сотню таких пузырей, найти фанатов группы, которые захотели бы участвовать в мероприятии, и провести его с соблюдением техники безопасности.



Испытания показали, что в таком "скафандре" человек может находиться довольно долго - несколько часов.