Рок-группа The Flaming Lips устроила "концерт в пузырях" для соблюдения дистанции

Чтобы обезопасить себя и зрителей, американская рок-группа The Flaming Lips провела концерт по новым правилам, в соответствии с которыми люди должны находиться на расстоянии друг от друга и исключить контакты. Поэтому всем посетителям концерта выдали огромные надувные пузыри, в которые нужно было забраться. Вот как это выглядело.
Мероприятие прошло на прошлой неделе в Оклахома-Сити, родном городе участников группы
"Я сделал небольшой рисунок... где изобразил концерт The Flaming Lips в 2019 году. На рисунке я единственный человек в аэропузыре, остальные - без них, - рассказал Койн. - Затем, в 2020 году, я сделала еще один рисунок. Такой же сценарий, только в пузырях уже все - и музыканты, и зрители".
Второй рисунок был сделан в самом начале пандемии коронавируса, в середине марта, и тогда никто еще не мог подумать, что этот эскиз претворится в жизнь. Никто не мог подумать, что пандемия будет продолжаться и восемь месяцев спустя, все надеялись, что через месяц-другой все благополучно закончится.
Интересно, что рок-группа The Flaming Lips использует такие "космические пузыри" как элемент своего шоу с 2004 года. Так что это не было для них чем-то совершенно новым. Все, что нужно было сделать, - это заказать сотню таких пузырей, найти фанатов группы, которые захотели бы участвовать в мероприятии, и провести его с соблюдением техники безопасности.
Испытания показали, что в таком "скафандре" человек может находиться довольно долго - несколько часов.
Испытания показали, что в таком "скафандре" человек может находиться довольно долго - несколько часов.
Группа считает, что концерт удался, и надеется на возможность сделать что-то подобное снова в будущем
Судя по всему, этот "пузырьковый концерт" был пробным запуском для будущих концертов, поскольку группа исполнила танцевальный ремикс на "Assassins of Youth" и "Brother Eye" - два трека из своего последнего альбома American Head.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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кстати как при пожаре они выбегать будут? или он не так страшен как вирус?