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Рок-группа The Flaming Lips устроила "концерт в пузырях" для соблюдения дистанции

Рок-группа The Flaming Lips устроила "концерт в пузырях" для соблюдения дистанции (6 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 10:23
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: дистанцирование   идея   концерт   пузыри   рок-группа   соблюдение дистанции   социальная дистанция   шоу   
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Чтобы обезопасить себя и зрителей, американская рок-группа The Flaming Lips провела концерт по новым правилам, в соответствии с которыми люди должны находиться на расстоянии друг от друга и исключить контакты. Поэтому всем посетителям концерта выдали огромные надувные пузыри, в которые нужно было забраться. Вот как это выглядело.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дистанцирование   идея   концерт   пузыри   рок-группа   соблюдение дистанции   социальная дистанция   шоу   
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4  комментария
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49k
pynh 2 часа назад
Рок-группа The Flaming Lips устроила "концерт в пузырях" для соблюдения дистанции
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2k
Max Lu Час назад
конечно, проблема решена. просто в 10 раз меньше зрителей...

кстати как при пожаре они выбегать будут? или он не так страшен как вирус?
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15k
SolomonA Час назад
Главное - не пердеть..
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111
Stazis Час назад
А чем дышать минут через пять?
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