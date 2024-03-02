Пусть не надеется: в Госдуме пояснили, что анонсированная В.Путиным амнистия Блиновскую не коснётся

Член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева в разговоре с «Подъемом», заметила, что речь шла о представителях более традиционного бизнеса, а не всевозможных марафонов, консультациях по коучингу и тому подобной ерунде. К тому же, те, к кому уже были претензии, вряд ли подпадут под эту амнистию.





«Как это будет происходить, не совсем понятно, но мне представляется, что это будет касаться именно традиционных видов бизнеса. Про блогеров мне сложно сказать, насколько там система ухода от налогов была фактически через дробление. По-моему, они просто не платили, а не то, что дробили. Здесь большой вопрос.



Кому уже предъявлены претензии по уходу от налогов, естественно, это их не коснётся. Другое дело, если было дробление бизнеса и платили налоги по упрощёнке. И вот если вы будете бизнес укрупнять, выходя на общую систему налогообложения, то вас задним числом не заставят платить налог и создадут какой-то льготный период, чтобы вы не сразу платили на общем режиме. В общем-то пока никому претензии не предъявляли по дроблению бизнеса».



Адвокат Елена Зарецкая, член гильдии «Трунов, Айвар и партнеры» считает, что всё дело - в том, что будет прописано в законе.





"Если там укажут, что его действие распространяется на нарушения, произошедшие с какого-то года, например, с 2010-го, тогда Елене крупно повезет. Если таких уточнений не будет, то и надеяться не на что".



Напомним, Е.Блиновская была арестована 22 января. По версии следствия, Блиновская не уплатила налоги на сумму свыше 918 млн рублей. Некоторое время "королева марафонов" находилась дома под домашним арестом, сейчас она снова сидит в СИЗО.



