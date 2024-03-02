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Пусть не надеется: в Госдуме пояснили, что анонсированная В.Путиным амнистия Блиновскую не коснётся

Пусть не надеется: в Госдуме пояснили, что анонсированная В.Путиным амнистия Блиновскую не коснётся

Автор:
02 марта 2024 12:18
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Амнистия   Блиновская   блогер   инфоцыганка   марафон удачи   налогообложение   обращение Путина к Федеральному Собранию   сизо   
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Королева марафонов амнистии не подлежит.

В Путин, выступая с обращением к Федеральному Собранию, пообещал амнистию компаниям, дробящим бизнес из-за налогов и предложил сделать налогообложение более справедливым. Услышав такие новости, многие блогеры, которые сейчас находятся под следствием из-за неуплаты налогов внезапно ощутили воздух свободы.


Однако, как считают в Госдуме, Е.Блиновской и им подобным можно не обольщаться -анонсированная амнистия их вряд ли коснётся.


Член комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева в разговоре с «Подъемом», заметила, что речь шла о представителях более традиционного бизнеса, а не всевозможных марафонов, консультациях по коучингу и тому подобной ерунде. К тому же, те, к кому уже были претензии, вряд ли подпадут под эту амнистию.


«Как это будет происходить, не совсем понятно, но мне представляется, что это будет касаться именно традиционных видов бизнеса. Про блогеров мне сложно сказать, насколько там система ухода от налогов была фактически через дробление. По-моему, они просто не платили, а не то, что дробили. Здесь большой вопрос.

Кому уже предъявлены претензии по уходу от налогов, естественно, это их не коснётся. Другое дело, если было дробление бизнеса и платили налоги по упрощёнке. И вот если вы будете бизнес укрупнять, выходя на общую систему налогообложения, то вас задним числом не заставят платить налог и создадут какой-то льготный период, чтобы вы не сразу платили на общем режиме. В общем-то пока никому претензии не предъявляли по дроблению бизнеса».

Адвокат Елена Зарецкая, член гильдии «Трунов, Айвар и партнеры» считает, что всё дело - в том, что будет прописано в законе.


"Если там укажут, что его действие распространяется на нарушения, произошедшие с какого-то года, например, с 2010-го, тогда Елене крупно повезет. Если таких уточнений не будет, то и надеяться не на что".


Напомним, Е.Блиновская была арестована 22 января. По версии следствия, Блиновская не уплатила налоги на сумму свыше 918 млн рублей. Некоторое время "королева марафонов" находилась дома под домашним арестом, сейчас она снова сидит в СИЗО.


Между тем, её сайт продолжает работать и предлагает новый курс за 990 рублей, в котором она раскроет тайны своего задержания. Эксклюзивно и прямо из СИЗО.




Адвокат блогерши Наталья Сальникова заявила, что это проделки мошенников, которые взломали сайт женщины и запустили от ее имени марафон. Кто-то же уверен, что налоги сами себя не выплатят, а потому все средства хороши.

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Метки: Амнистия   Блиновская   блогер   инфоцыганка   марафон удачи   налогообложение   обращение Путина к Федеральному Собранию   сизо   
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6  комментариев
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Тот случай, когда адвокат умнее депутата! Как же не коснётся? Адвокат всё правильно сказала. Если будет прописано, то коснётся!
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6k
Трям 20 минут назад
Бля, сколько она марафонов запустила - пусть столько пробежит.
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283
Dmitry N 23 минуты назад
Пусть сидит. Рожа противная!
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3k
STRiX Полчаса назад
Амнистия коснется только людей у власти, друзей сами знаете кого, родственников, жен и детей высокопоставленных чиновников, которые занимаются тем же самым, дробят бизнес и уходят от налогов, теперь они будут это делать вообще без всякого опасения. А недополученные средства как обычно стянут у народа, повысят налоги, придумают новые штрафы и накинут еще рублей на бензин и прочие необходимы в быту товары.
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2k
Андерсен 45 минут назад
Она со своими марафонами никак не успокоится
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