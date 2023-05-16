FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Инфоцыгане 30 постов • 3 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Инфоцыгане
Елена Блиновская нарушила запрет суда и вышла на связь

Елена Блиновская нарушила запрет суда и вышла на связь

Автор:
16 мая 2023 18:48
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Telegram   Блиновская   интересное   инфоцыгане   мошенники   сизо   суд   
2363
3

Согласно условиям домашнего ареста Блиновской запрещено пользоваться интернетом и делать публикации в телеграм-канале с помощью третьих лиц. В случае нарушения суд может изменить ей меру пресечения. 16 мая на канале Блиновской стали появляться записи от имени марафонщицы.

Суд запретил Блиновской пользоваться интернетом и средствами связи. Но 16 мая в официальном телеграм-канале марафонщицы появились сообщения от имени Елены. Елена заявила, что появилась ненадолго и опубликовала ссылку, которая вела на другой канал под названием "Секреты Блиновской".

В этом канале кто-то решил пояснить, где именно Блиновская взяла деньги на погашение долга. Как оказалось, Блиновская их выиграла в каком-то казино.

Вероятнее всего Елену взломали, чтобы использовать инфоповод для реализации мошеннической схемы. ФСИН уже начала проверку: если выяснится, что Блиновская все-таки нарушила условия ареста, ее могут отправить в СИЗО, сообщает Комсомольская правда.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Инфоцыгане"
Метки: Telegram   Блиновская   интересное   инфоцыгане   мошенники   сизо   суд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
ChePaev 15 часов назад
Блиновскую если и закроют, то только показательно в назидание всем остальным инфоцыганам, накрутив ей до кучи разных статей УК, чтобы знали что с ними может быть. А по сути, если Блиновская погасит этот миллард налоговой задолженности, то ей и предъявить больше нечего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
Элитный тигр Полчаса назад
Что значит "могут отправить"??? Она должна сесть, и надолго.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
538
Куруш 4 часа назад
Я вот одного не пойму.. почему ей вменяют неуплату налогов, а не мошенничество? Ведь это вся суть ифоцыганства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
wgw Куруш 2 часа назад
Потому что, ни кто не жалуется (стыдно быть ЛОХОМ). О вот то, что у неё имеется доход, облагается налогом, то это дела ФНС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
наркоманы..свихнувшиеся на подписчиках и лайках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
константин 12 часов назад
"у меня есть всего 10 минут подписывайтесь."А смысл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ChePaev 14 часов назад
Богатство таких как эта Блиновсаая подтверждает только то что насколько глупо и необразованно наше общество, если кучи идиотов и идиоток готовы платить таким вот Блиновским за и без того очевидные советы как надо жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий 14 часов назад
эта б.л.я.д.о.в.с.к.а.я одолела уже, вам за посты про эту шмару приплачивают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян 14 часов назад
Судя по скринам с перепиской , дегроидов там пруд пруди , КАК сука можно быть такими дебилоидами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
292
устал я от вас Тигран Саркисян 14 часов назад
Вопрос скорее в другом. Как можно имея деньги быть таким дебилом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
Алишер Алиевич ИбрагимоFF 15 часов назад
Насколько нужно быть идиотом, чтобы пойти на спектакль Блиновской?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
292
устал я от вас Григорий 14 часов назад
Идиотом надо родиться, что бы комментировать тех кто про блиновскую комментарий написал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
Алишер Алиевич ИбрагимоFF Григорий 3 часа назад
Идиоты вроде тебя и несут ей свое бабло. Ты ни хрена не получил, а Блиновская за счёт таких идиотов как ты обогатилась))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115995



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
«Грязь, мерзость и предательство»: Никита Михалков захотел закрыть «Ельцин-центр»
«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился
«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень...
Набирающие популярность в сообществах
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
Возвращение линкоров... Не состоявшееся
Светлая история темных времен
Светлая история темных времен
Как прошел песенный конкурс, на который нас не пригласили
Как прошел песенный конкурс, на который нас не пригласили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Войдите в положение

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомир#аварии#история#люди#Россия#факты#суд#дети
#Юмор#автомобили#машина#позитив#интересно#США#забавно#улыбнуло#маразм#до и после
#Прикол#животные#ДТП#авто аварии#в мире#подборка#кино#СССР#воры#Еда
Как прошел песенный конкурс, на который нас не пригласили Как прошел песенный конкурс, на который нас не пригласили После клипа с Еленой Блиновской Стас Костюшкин побрился налысо После клипа с Еленой Блиновской Стас Костюшкин побрился налысо Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за их активности Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за... Блиновская остановила продажи своих курсов и марафонов, чтобы не угодить в СИЗО Блиновская остановила продажи своих курсов и марафонов, чтобы не угодить в СИЗО Стало известно, кто предупредил инфоцыганку Блиновскую о готовящейся проверке Стало известно, кто предупредил инфоцыганку Блиновскую о готовящейся проверке Директора «Оренпарка», где упавшая карусель травмировала 20 человек, отправили в СИЗО Директора «Оренпарка», где упавшая карусель травмировала 20 человек, отправили в СИЗО

На что жалуетесь?

Вернуться