Елена Блиновская нарушила запрет суда и вышла на связь

Согласно условиям домашнего ареста Блиновской запрещено пользоваться интернетом и делать публикации в телеграм-канале с помощью третьих лиц. В случае нарушения суд может изменить ей меру пресечения. 16 мая на канале Блиновской стали появляться записи от имени марафонщицы.
Суд запретил Блиновской пользоваться интернетом и средствами связи. Но 16 мая в официальном телеграм-канале марафонщицы появились сообщения от имени Елены. Елена заявила, что появилась ненадолго и опубликовала ссылку, которая вела на другой канал под названием "Секреты Блиновской".
В этом канале кто-то решил пояснить, где именно Блиновская взяла деньги на погашение долга. Как оказалось, Блиновская их выиграла в каком-то казино.
Вероятнее всего Елену взломали, чтобы использовать инфоповод для реализации мошеннической схемы. ФСИН уже начала проверку: если выяснится, что Блиновская все-таки нарушила условия ареста, ее могут отправить в СИЗО, сообщает Комсомольская правда.
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